《路透早报》--12月2日

[重大数据或新闻]

2017年8月13日，意大利托斯卡纳区南部闻名的Crete Senesi的柏树。REUTERS/Stefano Rellandini

--前美国国家安全顾问弗林周五认罪，承认在美国联邦调查局(FBI)对他和俄罗斯大使接洽的调查上曾经撒谎。美国广播公司(ABC)新闻报导，弗林准备指证特朗普总统在总统选举获胜前指示他同俄罗斯接洽。这消息令金融市场一片哗然，拖累美股和美元下跌，美国公债收益率急挫。

--美国参议院共和党领袖麦康奈尔表示，有足够的票数令该议案在参议院得到通过。共和党参议员科尔宁称，对参议院税改议案投票能获得通过所需的50票有信心。

--11月美国一衡量工厂活动的指标跌幅超过预期，因就业分项指标回落，但数据仍直指制造业状况增强，看似仍将令美国联邦储备委员会(FED/美联储)保持在本月晚些时候升息的轨道上。美国供应管理协会(ISM)称，上月全国工厂活动指数降至58.2，10月为58.7。周五发布的其它数据显示，10月建筑支出增长1.4%，至纪录高位的1.24万亿美元，创五个月来的最快增速。

--美国达拉斯联储总裁柯普朗称，联储应在短期内进一步升息，他的目标是最初将美联储资产负债表降至3万亿美元以下。他也表示，公债收益率曲线趋平反映经济成长放缓预期，可能影响升息步幅。

* 圣路易斯联储总裁布拉德：如果美联储继续上调短期利率，明年有收益率曲线倒挂的“重大风险”。

--周五其它的重要经济数据包括：

* 美国11月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)终值为53.9，初值为53.8，10月终值为54.6。

* 加拿大统计局公布，加拿大第三季实质国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.7%，第二季修正后为增长4.3%，前值为增长4.5%。9月GDP较前月增长0.2%，8月修正后仍为下滑0.1%。

* 加拿大统计局公布，加拿大11月就业岗位增加7.95万个，失业率降至5.9%，市场预估失业率为6.2%。

* 11月IHS Markit欧元区制造业PMI终值从10月的58.5升至60.1，创逾17年来最佳月度表现，高于60.0的初值，而且是该调查进行20年以来的第二高。

* 德国11月IHS Markit制造业采购经理人指数(PMI)由60.6跳升至62.5。这是2011年2月以来的最高值，也是1996年有该项调查以来的次高值。

* IHS Markit称，法国11月制造业采购经理人指数(PMI)由56.1升至57.7，高于初值的57.5。

* IHS Markit/英国皇家采购与供应学会(CIPS)11月英国制造业采购经理人指数(PMI)跳升至58.2，创下2013年8月以来最高，且高于路透调查所有分析师的预估；10月指数上修至56.6。

--美国商品期货交易委员会(CFTC)表示，将允许芝商所及CBOE Global Markets推出比特币期货，因这两家公司已证明计划推出的合约及交易安排均符合必要的监管规定。

--欧洲央行(ECB)周五公布的一项研究显示，欧元区较富和较穷经济体之间的趋同进程似乎正在恢复，但收入差距依然巨大，而且欧元并未成为降低不平等程度的催化剂。

--德国警方称，在柏林附近城市波茨坦发现的可疑物体内有爆炸装置，已拆除爆炸装置的引信。

--处于风口浪尖的现金贷业务终于迎来监管的政策规范整顿。据两位熟悉情况的消息人士周五透露，中国央行和银监会已经联合下发关于规范整顿“现金贷”业务的通知。通知明确，监管部门将暂停新批设网络小额贷款公司，暂停新增批小贷公司跨省市开展业务，已经批准筹建的，暂停批准开业。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五小幅收低，盘中受通俄门调查的发展，和国会税改议案进展这两个因素的交替作用而走势反复。道琼工业指数收跌40.76点，或0.17%，至24,231.59点；标准普尔500指数收低5.36点，或0.20%，至2,642.22点；纳斯达克指数下滑26.39点，或0.38%，至6,847.59点。

--欧洲股市收挫，原本从盘初跌势中反弹，有望以收高为12月开局，但在前美国国家安全顾问弗林就向FBI撒谎认罪后，股市急转直下。泛欧STOXX 600指数收低0.7%。数据显示，欧元区制造业录得逾17年来最繁忙的一个月后，欧元区股市早盘获得提振。

汇市:

--美元兑一篮子货币走低，之前ABC新闻报导称，美国前国家安全顾问弗林准备在作证时告诉调查人员，是当时的总统候选人特朗普指示他与俄罗斯官员接触。美元指数回落0.15%，报92.903美元。欧元兑美元跌0.09%，报1.1891美元。

债市:

--美国公债收益率周五急跌，之前ABC新闻报导称，美国前国家安全顾问弗林表示，他准备在作证时告诉调查人员，是当时的总统候选人特朗普指示他与俄罗斯官员接触。消息发布后，指标10年期公债收益率从周四尾盘的2.415%跌至2.315%的低位，尾盘报2.365%。美国30年期公债收益率急跌至9月11日以来最低2.716%，后有所反弹，尾盘报2.757%。周四尾盘为2.831%。

--德国公债收益率跌至近三个月最低，且势将创近一年来最大单日降幅，因报导称前美国家安全顾问弗林准备指证总统特朗普。投资人涌入公债避险，最高评等的欧元区公债收益率尾盘跌7-9个基点。德国指标10年期公债收益率重挫7个基点，至0.29%，为9月8日来最低水准，尾盘跌6.2个基点，势将录得约一年最大单日跌幅。

油市:

--油价小幅上涨，但脱离盘中高位，因美国广播公司的消息报导令金融市场感到震惊，该消息进一步增加了对特朗普是否涉及俄罗斯干预去年美国大选的忧虑。布兰特原油最高升至每桶64.32美元，此前一日，石油输出国组织(OPEC)和其它产油国同意将减产协议延长至2018年底。最新的近月合约2月布兰特原油合约收盘比周四到期的1月合约高0.16美元，结算报价每桶63.73美元，2月合约较前日收盘涨约1.8%。美国1月原油升0.96美元，或1.7%，结算报每桶58.36美元。本周布兰特原油跌幅小于1%，美国原油下跌约1%。

金属市场:

--金价跳升，因美元和美股下跌，此前ABC报导称，前美国安全顾问弗林准备告诉调查人员，特朗普总统在去年竞选期间指示其与俄罗斯大使接洽。1839 GMT，现货金升0.3%，报每盎司1,278.01美元， 盘中升至1,289.50美元，本周可能下跌0.8%。美国2月期金收高5.60美元，或0.4%，报每盎司1,282.3美元。

--期铅和期锌触及数周高位，因在铅季节性需求上升之际，中国加强污染检查，令市场担心供应。LME期铅上涨3%，收报每吨2,544美元，为11月10日来最高。三个月期锌收涨3%，报每吨3,249美元，此前触及11月1日来最高3,269.50美元。期铜升1.1%，收报6,833美元。(完)