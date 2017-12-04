《路透早报》--12月4日

[今日看点]

2017年11月12日，意大利Alba附近的Grinzane Cavour城堡。REUTERS/Stefano Rellandini

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第三季企业库存和获利、11月整体招聘广告(0030)；11月AIG服务业指数(2200)

--日本11月消费者信心指数(0500)

--英国11月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)(0930)

--欧元区12月Sentix投资者信心指数(0930)、10月生产者物价指数(PPI)(1000)

--美国11月ISM-纽约企业活动指数(1445)、10月工厂订单和10月耐久财订单修正值(1500)

--韩国10月经常帐收支(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务院副总理马凯4日至13日赴乌克兰主持召开中乌政府间合作委员会第三次会议，并对希腊、意大利进行正式访问

--日本央行总裁黑田东彦与欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛在一项研讨会中发表谈话(0400)

--欧洲央行管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛在研讨会中发表谈话(0630)

--欧元集团会议

--瑞典央行常务理事会会议(1200)

--澳洲央行助理总裁博尔顿在一项会议中发表演说(2210)

以下为12月1日下午5:00至12月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--前美国国家安全顾问弗林周五认罪，承认在美国联邦调查局(FBI)对他和俄罗斯大使接触的调查上曾经撒谎。美国广播公司(ABC)新闻报导，弗林准备指证特朗普总统在总统选举获胜前指示他同俄罗斯接触。这消息令金融市场一片哗然，拖累美股和美元下跌，美国公债收益率急挫。特朗普周六称，弗林在总统交接过渡期间的行为是合法的，之所以将弗林免职是因为他对FBI和副总统撒了谎。法律专家称，特朗普的言论暗示，他在力劝FBI局长不要调查弗林前或许就已知道弗林对FBI撒了谎。但他们指出，从特朗普的推文并不能清楚推断那时总统到底知道些什么。

--美国参议院通过重大税改议案

美国参议院周六以51-49票的微弱多数票通过税改议案，使得共和党人和总统特朗普朝减税目标迈进了一大步。这次税改若落实，将成为1980年代以来美国税法最重大的改变，共和党人打算未来10年在20万亿美元现有国债基础上再增加1.4万亿美元，来为这些改变买单。参议院和众议院有可能在下周开始谈判，就各自的议案达成一致。

--美国工厂活动增长放缓，但不会阻碍美联储12月升息

11月美国衡量工厂活动的指标--美国供应管理协会(ISM)制造业指数从10月的58.7降至58.2，跌幅超过预期，因就业分项指标回落，但数据仍直指制造业状况增强，看似仍将令美联储保持在本月晚些时候升息的轨道上。数据发布后，美国公债收益率从日内高位小幅下跌，美元和美股小幅走高。此外，其他数据显示，美国10月建筑支出增长1.4%，至纪录高位1.24万亿美元，创五个月来最快增速。

--美联储官员担心收益率曲线倒挂，就升息步伐提出警告

美联储两位决策者周五要求在加息方面保持谨慎，称收益率曲线走平是央行应该缓慢行动的信号。圣路易斯联储总裁布拉德警告称，如果美联储继续以决策者目前计划的速度提高利率，将会出现收益率曲线倒挂这种关键的“利空信号”。他呼吁同僚在推动货币政策正常化的道路上更加谨慎地行事。达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗亦表达了对曲线趋平的担忧，称这表明撤除货币宽松政策的过程“将是有耐心且循序渐进的”。

--加拿大第三季经济放缓但11月就业大增，央行有望再度升息加拿大经济在上半年一片火热后于第三季放缓，受出口下滑拖累；不过，上月招聘活动及薪资增势加速，或为该国央行不久后再度升息提供理由。加拿大统计局表示，11月新增就业岗位79,500个，胜过预期；失业率为5.9%，创下2008年2月以来的最低；就业参与率则持平。受该数据影响，加元兑美元录得了近三个月来的最大涨幅，股市则持稳。

--中国央行和银监会下发整顿现金贷业务通知，暂停新批设网贷公司--消息

处于风口浪尖的现金贷业务终于迎来监管的政策规范整顿。据两位熟悉情况的消息人士周五透露，中国央行和银监会已经联合下发关于规范整顿“现金贷”业务的通知。通知明确，监管部门将暂停新批设网络小额贷款公司，暂停新增批小贷公司跨省市开展业务，已经批准筹建的，暂停批准开业。

--中国今年GDP料增6.8%，建议明年调控目标6.5%左右--国家信息中心中国国家信息中心经济预测部发布报告称，2017年中国经济形势好于预期，经济结构不断优化，新旧动能加快转换，质量效益有所提升，总体呈现出好中趋稳态势，预计全年GDP（国内生产总值）增长6.8%左右。报告并建议，2018年GDP增速预期调控目标为6.5%左右。中国证券报周六刊登的该报告并预计，今年四季度GDP增长6.7%左右。此外今年GDP增长料自2010年以来首次出现年度增速回升，可较好地完成6.5%左右的政府预期增长目标；居民消费价格温和可控，预期今年全年上涨1.6%左右。

--企业面消息：* 美国药品连锁店运营商CVS Health周日宣布，同意以690亿美元收购美国医疗保险企业安泰保险(Aetna)，希望通过药店的低成本医疗服务，为飞速增长的医疗支出找到解决之道。这是今年最大的企业并购案。CVS是全美最大的药品福利管理暨药房经营企业之一。安泰保险是美国成立最早的医保公司之一，国内业务从企业医保到政府计划，涉及十分广泛。* 日本读卖新闻周日报导，日本税务机关在发现软银的移动运营部门隐瞒约1.4亿日圆(125万美元)应税收入之后对其进行处罚，责令补交税款。读卖新闻称，税务机关确定软银旗下该部门在截至2015年3月的财年间，为减少应税收入，将这笔款项以开发费用的名义入账。该报称，最后软银被要求补缴约4,500万日元的税款。* 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，将允许芝商所及CBOE Global Markets推出比特币期货，因这两家公司已证明计划推出的合约及交易安排均符合必要的监管规定。CFTC作此宣布，为芝商所与芝加哥期权交易所(CBOE)成为美国第一批推出比特币相关金融合约的受监管传统交易所铺平道路，这将是比特币发展史上的分水岭，应会带来更大程度的监管检视。

[市场摘要]:

股市：

--美国股市周五小幅收低，盘中受通俄门调查的发展，和国会税改议案进展这两个因素的交替作用而走势反复。道琼工业指数收跌40.76点，或0.17%，至24,231.59点；标准普尔500指数收低5.36点，或0.20%，至2,642.22点；纳斯达克指数下滑26.39点，或0.38%，至6,847.59点。

--欧洲股市收挫，原本从盘初跌势中反弹，有望以收高为12月开局，但在前美国国家安全顾问弗林就向FBI撒谎认罪后，股市急转直下。泛欧STOXX 600指数收低0.7%。英股富时100指数收低0.36%，德股DAX指数下挫1.25%，法股CAC-40指数收低1.04%。

汇市:

--美元兑一篮子货币走低，之前ABC新闻报导称，美国前国家安全顾问弗林准备在作证时告诉调查人员，是当时的总统候选人特朗普指示他与俄罗斯官员接触。美元指数回落0.15%，报92.903美元。对参议院共和党税改议案将在参院获得通过的乐观情绪不断升温，推动美元指数一度高见93.248，但在弗林消息发布后，逆转走势。

欧元兑美元跌0.09%，报1.1891美元。英镑兑美元从两个月高位回落，强于预期的英国制造业数据只给英镑带来短暂的提振， 因投资者担心，英国能否与欧盟就爱尔兰边境问题达成协议。加元兑美元创约20个月来最大单日涨幅，因加拿大就业数据强于预期，点燃了加拿大央行将在明年初进一步升息的预期。

债市:

--美国公债收益率急跌，之前ABC新闻报导称，美国前国家安全顾问弗林表示，他准备在作证时告诉调查人员，是当时的总统候选人特朗普指示他与俄罗斯官员接触。

消息发布后，指标10年期公债收益率从周四尾盘的2.415%跌至2.315%的低位，尾盘报2.365%。30年期公债收益率从周四尾盘的2.831%急跌至9月11日以来最低2.716%，尾盘报2.757%。

--德国公债收益率跌至近三个月最低，且势将创近一年来最大单日降幅，因报导称前美国家安全顾问弗林准备指证总统特朗普。投资人涌入公债避险，最高评等的欧元区公债收益率尾盘跌7-9个基点。

德国指标10年期公债收益率重挫7个基点，至0.29%，为9月8日来最低，尾盘跌6.2个基点，势将录得约一年来最大单日跌幅。

油市:

--油价小幅上涨，但脱离盘中高位，因美国广播公司的消息报导令金融市场感到震惊，该消息进一步增加了对特朗普是否涉及俄罗斯干预去年美国大选的忧虑。布兰特原油最高升至每桶64.32美元，此前一日，石油输出国组织(OPEC)和其它产油国同意将减产协议延长至2018年底。

最新的近月合约2月布兰特原油合约较前日收盘涨约1.8%，结算报价每桶63.73美元。美国1月原油升0.96美元，或1.7%，结算价报每桶58.36美元。本周布兰特原油跌幅小于1%，美国原油下跌约1%。

金属市场:

--金价跳升，因美元和美股下跌，此前ABC报导称，前美国安全顾问弗林准备告诉调查人员，特朗普总统在去年竞选期间指示其与俄罗斯大使接触。现货金收报每盎司1,280.19美元， 盘中升至1,289.50美元。美国2月期金收高5.60美元，或0.4%，报每盎司1,282.3美元。

--期铅和期锌触及数周高位，因在铅季节性需求上升之际，中国加强污染检查，令市场担心供应。伦敦金属交易所(LME)期铅上涨3%，收报每吨2,544美元，为11月10日来最高。期锌收涨3%，报每吨3,249美元，此前触及11月1日来最高3,269.50美元。期铜升1.1%，收报6,833美元。(完)