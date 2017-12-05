《路透早报》--12月5日

[今日看点]

2017年11月30日，荷兰，人们在阿姆斯特丹国立博物馆外的临时冰场上滑冰。REUTERS/Yves Herman

经济数据(GMT时间)：

--11月财新中国服务业PMI (0145)

--11月日经香港PMI (0030)

--台湾11月消费者物价指数(CPI)(0800)；11月底外汇存底金额(0820)

--英国11月BRC同店零售销售(0001)；11月Markit/CIPS服务业PMI(0930)

--澳洲第三季经常帐、10月零售销售(0030)

--意大利11月Markit/ADACI服务业PMI(0845)

--法国11月Markit服务业PMI及综合PMI(0850)

--德国11月Markit服务业PMI及综合PMI终值(0855)

--欧元区11月Markit服务业PMI及综合PMI终值(0900)；10月零售销售(1000)

--美国10月国际贸易收支(1330)；11月Markit综合PMI及服务业PMI终值(1445)；11月供应管理协会(ISM)非制造业指数(1500)

--加拿大10月贸易收支(1330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行举行利率会议(0330)

--英国金融政策委员会(FPC)会议记录(0930)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加欧盟财长会议

--欧洲经济暨财政事务理事会会议

--巴西央行举行货币政策委员会会议(至12月6日)

--新西兰央行代理总裁斯宾塞就低通胀对货币政策的影响发表演说(0015)

--瑞典央行总裁英韦斯在研讨会上就瑞典债务与银行业新危机的风险发表公开演说(1400)。

--德国央行总裁魏德曼与新加坡副总理尚达曼发表演说(1630)

以下为12月4日下午5:00至12月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--爱尔兰边界问题阻碍特雷莎·梅达成退欧贸易协议

英国首相特雷莎·梅未能达成一项协议，从而启动有关英国脱欧后与欧盟自由贸易关系的谈判。之前与都柏林之间的初步协议要在北爱尔兰维持欧盟的规则，激怒了她在贝尔法斯特(北爱尔兰首府)的盟友。

北爱尔兰民主联盟党(DUP)发表声明，坚定地重申拒绝接受“背离”英国本土实行的规则。爱尔兰总理瓦拉德卡(Leo Varadkar)取消了新闻发布会，英镑回落，兑美元下跌了0.01美元，同时特雷莎·梅和容克表示分手条件方面仍然没有“足够的进展”，无法向前推进。谈判将会继续进行，有望在几天内达成协议。

--美国工厂订单下滑幅度低于预期，企业支出强劲

美国制造商品新订单10月降幅低于预期，核心资本财订单则大幅上修，预示制造业持续强劲，应能提振经济。商务部周一称，10月工厂订单下滑0.1%，9月上修至跃增1.7%。10月扣除飞机的非国防资本财订单修正为增加0.3%，上月公布的前值为减少0.5%。

这些所谓的核心资本财订单在9月激增2.3%。10月核心资本财出货量由之前公布的上升0.4%修正为增长1.1%，该数据在国内生产总值(GDP)报告中用于计算企业设备支出。9月核心资本财出货量增加1.3%。10月数据上修促使预测公司Macroeconomic Advisers将第四季度GDP环比年率增幅预估调高0.2个百分点至2.7%。

--OPEC的11月产出降至5月以来最低

路透调查发现，石油输出国组织(OPEC)的11月产出下降30万桶/日至5月以来最低水平，因安哥拉与伊拉克出口大幅减少、减产协议执行率较高以及库存下降。路透调查发现，OPEC对减产协议的执行率从10月的92%上升至112%。主要出口国沙特的产量低于其配额目标，除了厄瓜多尔、加蓬和阿联酋以外，其他OPEC国家的产量亦低于各自的目标水平。

--沙特称若美国承认耶路撒冷为以色列首都，将破坏和平进程并加剧紧张局势

沙特周一表示，在以色列-巴勒斯坦冲突达成最终解决方案之前，美国若是就耶路撒冷地位做出任何宣示，恐将破坏和平进程并且加剧地区紧张情势。

--福克斯倾向于将影视制作和媒体等资产卖给迪士尼

彭博周一援引知情消息人士报导称，由默多克(梅铎)家族控制的二十一世纪福克斯倾向于将部分资产出售给华特迪士尼(Walt Disney)，因为与后者的战略契合度更高，而且遇到的监管障碍也会较少。

根据彭博消息，该公司正在与迪士尼以及康卡斯特(Comcast)商谈，希望将某些资产同这些潜在买家合并，默多克家族希望在年底前做出决定。

--重要经济数据

* 韩国11月底外汇储备升至纪录高位3,872.5亿美元。10月经季节调整经常帐盈余为50.1亿美元，9月为盈余104.2亿美元。

* 欧元区12月Sentix投资者信心降幅超预期，对2018年前景不确定。但研究机构Sentix称这不足为虑，因为总体数据此前一直在大幅上升，且上月触及10年新高。

* 英国住房建设扶助11月建筑业活动温和复苏，IHS Markit/CIPS英国11月建筑业采购经理人指数(PMI)触及五个月高点53.1，高于10月的50.8，也高于路透调查中全部分析师的预估。

[市场摘要]:

股市：

--美国股市周一道指创纪录新高，银行和零售类股急升，科技股下跌，因投资者调整投资组合，希望从预期的企业税下调中获益。道琼工业指数收升58.46点，或0.24%，至24,290.05点；标准普尔500指数盘中也创纪录新高，收挫2.78点，或0.105%，至2,639.44点。纳斯达克指数下滑72.22点，或1.05%，至6,775.37点。

--欧洲股市从数周低位强劲反弹，因美国参议院通过了一项能带来重大财政刺激的税改议案，投资者之前预计，税改将给股市的牛市行情再添一把火。德国DAX指数从两个月低位反弹，急升1.5%。泛欧STOXX 600指数上扬0.9%，欧元区蓝筹股STOXX 50指数跳升1.3%，为逾两个月来最大单日涨幅。英国蓝筹股富时100指数跑输区内其它指数，仅上扬0.5%。法股CAC 40指数收涨1.36%。

汇市:

--美元上涨，兑日圆触及三周高位，受美国税改预期提振。参众两院已经批准了各自版本的税改议案，可能从本周开始磋商以调和他们之间的分歧。

美元兑日圆升至113.08日圆，为11月中以来最高，尾盘报112. 64日圆，升0.3%。欧元兑美元下跌0.3%，报1.1856美元；美元指数涨0.3%，至93.181。

债市:

--美国公债收益率下跌，但仍高于周五尾盘所及的水准，受助于在美国参议院周六通过了税改议案后，对国会将完成税改立法的信心增强。

税改的预期增强，令10年期美国公债收益率在亚洲交易时段上涨至2.42%。到美国交易时段回吐了大部份这些收益率涨幅，分析师称因投资者仍担心通俄门调查。10年期美国公债价格下跌5/32，收益率报2.385%，较周五收盘水准高出2个基点，但较周一开盘水准低了大约3.5个基点。

--欧元区公债收益率上涨，此前美国参议院周末通过一项税改议案，提高了美国更加积极升息的机率，且投资人将焦点转至欧元区财长的一项重要会议。欧元区财长周一选出葡萄牙财长Mario Centeno为下任欧元集团主席，1月中接替迪塞尔布洛姆。

欧债收益率日内上涨3-4个基点，德国10年债收益率上涨4个基点至0.34%，摆脱周五创下的近三个月低点0.29%。英债大幅上涨，但从盘中高位回落。

油市:

--油价下挫逾1%，因遭遇获利了结，市场关注美国产量增加的迹象，但油价仍接近近两年高位，受助于上周石油输出国组织(OPEC)和其他产油国同意延长减产协议。布兰特原油期货收低1.28美元或2%，报每桶62.45美元，美国原油期货跌0.89美元或1.5%，报每桶57.47美元。

金属市场:

--黄金跌向上周触及的四周低位，因美元在美国参议院通过重大的税改议案后上涨，市场静待本月稍晚进行的美联储政策会议。现货金收报每盎司1,275.91美元，美国2月期金收低4.60美元或0.4%，报1,277.70美元。

--伦敦金属交易所(LME)期镍上涨，受中国钢铁期货触及三个月高位提振，但美元走强限制了升幅。LME三个月期镍收高0.8%，报每吨11,385美元，在触及日高11,470美元后缩减涨幅。LME三个月期铜跌0.1%，报每吨6,826美元。期铅下挫1.5%，收报每吨2,507美元，早盘触及七周来最高的2,560美元。(完)