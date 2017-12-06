《路透早报》--12月6日

[今日看点]

2017年12月5日，瑞士洛桑莱蒙湖边的海鸥。REUTERS/Denis Balibouse

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第三季国内生产总值GDP(0030)；11月AIG建筑业表现指数(2230)

--德国10月工业订单(0700)

--瑞士11月消费者物价指数(CPI)(0815)

--美国一周MBA抵押贷款市场指数(1200)；11月ADP民间就业岗位变动(1315)；第三季非农单位劳工成本修正值(1330)

--加拿大第三季劳动生产率(1330)

--日本12月路透短观制造业景气判断指数(2300)、11月外汇储备(2350)、一周资本流动数据(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行管委会会议，无利率决议宣布

--加拿大央行利率决定(1500)

--印度央行举行货币政策委员会会议

--日本央行审议委员政井贵子发表谈话(0130)

--瑞典央行副总裁沃尔森就瑞典央行对经济情况与当前货币政策的看法发表谈话(0730)

--欧洲央行执委莫尔许发表谈话(1030)

--欧盟执委会主席容克针对将欧洲稳定机制(ESM)转变为欧洲货币基金(EMF)，以及设置欧元区财政部长一职发表个人看法

以下为12月5日下午5:00至12月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国10月贸易逆差触及九个月高位，但对中国出口为2013年12月来最高

美国10月贸易逆差增至九个月高位，因油价上涨，以及美国对中国及墨西哥的贸易逆差扩大。尽管贸易逆差扩阔，但美国对中国和墨西哥的出口创逾三年来最强水平，部分经济学家称，这挑战了特朗普政府有关美国在与其贸易伙伴的贸易往来中处于不利地位的说法。

美国商务部公布10月贸易逆差增长8.6%至487亿美元，为1月以来最高水平。美中贸易逆差扩大1.7%至352亿美元，美墨贸易逆差上升15.9%至66亿美元。美国金融市场对此反应冷淡，贸易逆差扩大的情况已经在上周的一份报告中显露端倪。

--英国要想下周与欧盟讨论自由贸易，本周必须提出分手方案

欧盟外交人士和官员们表示，如果英国首相特雷莎·梅希望在下周他们会面时，欧盟领袖们能同意英国的要求讨论未来的自由贸易问题，那么她就必须在本周拿出退欧分手方案。若未能拿出方案，可能就意谓着要推迟到2月，这使得企业缩减在英国投资计划的可能性升高，因为英国在2019年3月退欧后的前景充满不确定性。

--迪士尼竞购福克斯资产的形势有利--消息

知情人士称，华特迪士尼在购买二十一世纪福克斯资产的竞争中处于领先，不过对手康卡斯特(Comcast)仍在积极争取。其中一名消息人士称，控制福克斯的默多克(梅铎)家族倾向于同迪士尼达成交易，因为相比康卡斯特，其更希望持有迪士尼的股票，而且与迪士尼的交易预计更容易获得美国反垄断监管部门的放行。

--欧元区11月企业活动普遍提速，下月将维持这股动能--PMI

据调查显示，欧元区11月商业活动普遍提速，因企业尽力满足激增的需求，该调查成为说明欧元区经济今年表现亮眼的最新证据。IHS Markit欧元区11月综合采购经理人指数(PMI)终值确认为57.5，与前值一致，但高于10月的56.0。综合PMI创2011年4月以来最高，而且远高于荣枯分界线50。

浏览欧洲其他主要经济体PMI相关报导：

* 德国11月服务业增速降至三个月低点，受政治僵局影响

* 法国11月服务业加快雇聘人手，因企业需求旺盛

* 意大利11月服务业增长提速，中止连三月放缓态势

--其他企业面消息：

* 中国紫光集团下属投资机构增持戴乐格半导体股份至7.15%。

* 工银租赁与中国商飞再签55架C919飞机订单，成为该飞机最大订单客户。

* 高盛2018年在波兰的团队将扩大近50%，将增聘大约250名员工。摩根大通也计划在波兰的新全球业务中心招聘逾3,000人。

* 据汤森路透旗下IFR报导，中国平安旗下互联网金融交易信息服务一站式平台--陆金所聘请五间投行担任其高至50亿美元的香港IPO保荐人。

[市场摘要]:

股市：

--美国股市周二收低，因科技股反弹势头失去动能且迪士尼下滑，与此同时，投资者评估共和党的税改计划将给企业盈利带来怎样的影响。道琼工业指数收跌109.41点，或0.45%，至24,180.64点；标准普尔500指数收挫9.87点，或0.37%，至2,629.57点。纳斯达克指数下滑13.15点，或0.19%，至6,762.21点。

--欧洲股市下滑，景气类股领跌，而由美国税改议案带来的热情消退，打压金融服务类股。泛欧STOXX 600指数收低0.2%。德国DAX指数微跌0.08%，英国富时100指数收低0.16%，法股CAC 40指数下滑0.26%。

汇市:

--美元连续第二日上涨，前日录得一周来最大单日升幅，继续受益于围绕美国税改的乐观情绪。纽约尾盘，美元指数升0.2%，报93.329。美元兑日圆涨0.2%，报112.63日圆，欧元兑美元下跌0.4%，报1.1822美元。

债市:

--美国短期公债收益率升至逾八年高位，因投资人对美国国会将通过税改立法以及美联储明年将加息数次的预期升温。

两年期公债收益率升至1.835%，触及2008年10月来最高；三年期公债收益率触及1.95%。五年期/30年期公债收益率差降至57.3个基点，为2007年10月来最窄。30年期公债价格升26/32，收益率报2.73%，较周一尾盘跌约4个基点。

--欧债收益率下跌，此前欧洲央行发布最新的购债数据，确认年底前资产购买行动有些加快。分析师称，欧洲央行增加购买部份国家公债，新债供应逐步减少以及欧元区经济强劲的进一步迹象，都为区内债市提供利好的背景，特别是评级较低的南欧公债。

欧元区公债收益率日内表现为持平至下跌2个基点，指标10年期德债收益率跌1.5个基点至0.32%。意大利10年期公债收益率下降至1.71%。

油市:

--油价上涨，因需求强劲，预期上周美国原油库存减少，以及石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议得以延长，对市场提供了支持。布兰特原油收涨0.41美元，或0.7%，报每桶62.86美元。美国原油收高0.15美元，或0.3%，报57.62美元。

金属市场:

--黄金跌1%至两个月低位，因美国税改计划支撑美元反弹。现货金收报每盎司1,266.15美元，此前跌至两个月低位1,260.71美元。美国2月期金收低12.80美元，或1%，至每盎司1,264.90美元。现货银收报16.09美元，稍早降至四个半月低位16美元。

--期铜录得两年来最大单日跌幅，价格触及两个月最低水平，因库存增加且美元走强。指标期铜收跌4.2%，报每吨6,542美元，盘中触及10月5日以来最低的6,533.50美元。LME期铝下跌0.8%，报每吨2,052美元。期镍急挫至近两个月最低，报每吨10,865美元，下跌4.6%。(完)