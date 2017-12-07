《路透早报》--12月7日

[今日看点]

2017年6月23日，在巴黎拍摄的比特币。REUTERS/Benoit Tessier

经济数据(GMT时间)：

--日本11月外汇储备；一周资本流动数据(均为6日2350)

--中国11月官方外汇储备

--澳洲10月商品及服务贸易收支(0030)

--瑞士11月失业率(0645)

--德国10月工业生产(0700)

--法国10月经常帐收支及10月贸易收支(0745)

--香港11月底止外汇储备资产数字(约0830)

--英国11月Halifax房价指数(约0830)

--欧元区第三季GDP修正值(约1000)

--美国11月Challenger企业计划裁员人数(1230)；一周初请失业金人数(1330)；10月消费者信贷(2000)

--加拿大10月建筑许可(1330)；11月Ivey采购经理人指数(PMI)(约1500)

--新西兰第三季制造业销售(约2145)

--日本第三季GDP环比年率修正值(2350)；10月未经季节调整经常帐收支(2350)；11月银行贷款(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行全行委员会会议(0800)

--瑞典央行副总裁史金斯利参加IEFA“重塑全球化”大会的小组讨论，主题为“全球经济：我们能有什么期许？”(0900)

--纽约联邦储备银行公布总裁杜德利在一场闭门会议上的欢迎和介绍性发言讲稿，这场活动主题为高等教育的融资及成本与回报(1300)

--欧洲央行总裁德拉吉就巴塞尔银行业改革举行记者会(1500)，并参加国际清算银行(BIS)的记者会(1600)

以下为12月6日下午5:00至12月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普承认耶路撒冷为以色列首都，中东问题上选边站惹恼敌友

美国总统特朗普周三转变美国数十年来的政策立场，承认耶路撒冷为以色列首都，实际上是在中东最棘手的问题上选边站，这让美国的盟友和敌人都感到不悦。特朗普的决定可能令这个已然受叙利亚、伊拉克和也门冲突困扰的地区动荡加剧。

中东地区的阿拉伯人和穆斯林同声谴责，欧盟及联合国也发出警告。外交人士称，联合国安理会周五将就特朗普的这项决策举行会议。

--独家：中石化准备出售尼日利亚石油资产--消息人士

三名知悉相关情况的消息人士表示，中国石化集团公司已聘用法国巴黎银行安排出售其在尼日利亚和加蓬的石油资产，缩减在非洲地区的业务。

中石化，以及中国石油天然气集团公司(CNPC)和中海油等其他中资石油集团在2009-2013年间大举买进海外石油资产，以增加能源储备和满足中国的未来需求。但后来油价大跌，而且最近武装分子袭击尼日利亚的油气设施，促使中石化心生去意。中国经济放缓，也是因素之一。

--特朗普警告称，美国部分政府部门面临关门可能

总统特朗普再次提出美国政府在本周结束前关门的可能性，并将此潜在后果归罪于民主党人。他周四将与共和党及民主党国会领导人讨论政府拨款法案。特朗普和国会必须在周五午夜的最后期限前通过一项新的拨款法案，否则联邦政府的一些部门可能会关闭。

众议院中的保守派成员力推增加军费，同时冻结或减少国内计划上面的支出。他们的主张很可能会被民主党人拒绝。

--美国单位劳工成本连续两季下滑，暗示通胀可能继续保持低位

美国第三季单位劳工成本数据被大幅下修，连续第二季下滑，暗示通胀可能在一段时间内保持在低位，可能导致美联储在下周举行的政策会议上，围绕未来通胀路径展开更为激烈的争论。

劳工部报告，美国第三季单位劳工成本修正后为下降0.2%，初值为上升0.5%。第二季修正后为下降1.2%，初值为上升0.3%。这是自2014年以来，单位劳工成本首次连续两个季度下滑。

--加拿大央行如预期维持利率不变，对下次加息时机三缄其口

加拿大央行一如预期维持利率不变，且声明基调谨慎，不过，央行表示在就业市场闲置不断减少以及有通胀压力迹象的背景下，可能需要进一步加息。

在加拿大公布了非常强劲的就业数据后，央行今日声明的基调要比预期更为鸽派，并未暗示下一次升息的时机，令早至1月就将再度加息的预期降温，加元应声走软。

--印度央行维持利率不变，巴西央行降息至记录低位

印度央行维持指标利率在逾七年低点6.00%不变，此前该国通胀率加速至七个月高位，且经济增速也加快，降低了实施货币刺激的必要。巴西央行则一如预期将指标利率下调至历史低位7%，降息周期接近尾声。

--路透短观：日本12月制造业信心持稳，预示央行短观报告不错

路透短观调查显示，日本12月制造业者信心持坚，非制造业信心则连续第二个月上升，凸显出经济在外需和内需推动下的稳定增长局面。日本12月制造业景气判断指数为正27，与11月持平。非制造业景气判断指数为正34，上月为正31。

[市场摘要]:

股市：

--美国股市周三收盘标普500指数小跌，微软等科技股小幅收高，未能抵消能源股在油价急挫逾2%拖累下录得的跌幅。道琼工业指数收跌39.73点，或0.16%，至24,140.91点；标准普尔500指数收低0.30点，或0.01%，至2,629.27点；纳斯达克指数收升14.162点，或0.21%，至6,776.375点。

--欧洲股市扳回大部份稍早录得的“避险”跌幅，因欧元走低和美股高开，抵销今年迄今表现凌厉的科技股下跌带来的压力。泛欧STOXX 600指数收低0.1%。英股富时指数收涨0.28%，德股DAX指数收低0.38%，法股CAC-40指数跌0.02%。

汇市:

--美元兑一篮子货币小涨，触及两周高位，因市场人士对美国国会在税改立法上取得进展越发有信心。纽约尾盘，美元指数涨0.18%至93.547。美元兑日圆回落0.36%。英镑触及一周低点，交投震荡。比特币延续升势，突破13,000美元，创出新高。

债市:

--美国公债收益率全线下跌，在一些外国股市遭遇抛售后，市场风险意愿下降；此外，一系列美国经济数据表现一般，加上地缘政治风险，均给公债收益率带来进一步压力。

美国指标10年期公债收益率跌至2.329%%；两年期公债收益率由1.826%跌至1.806%。30年期公债收益率降至三个月低点，尾盘报2.719%。

--希腊10年期公债收益率跌至八年低位。近期经济数据乐观，以及与债主达成的一项协议，均鼓励投资者买入希腊公债。希腊10年期公债收益率下跌约5个基点，至4.802%，创2009年11月以来最低。

其它欧元区公债收益率大多下跌1-3个基点，受累于美国政治局势紧张以及美债收益率曲线继续趋平。德国10年期公债收益率跌至三个月低点0.29%。

油市:

--美国原油下跌近3%，为逾两个月来的最大单日跌幅。官方数据显示美国成品油库存大幅上升，表明需求可能正在减弱；美国周度原油产量则创下最高纪录。

美国原油收跌1.66美元，或2.9%，报每桶55.96美元，为11月16日以来最低结算价，也为10月6日以来的最大单日跌幅。布兰特原油收跌2.6%，或1.64美元，报每桶61.22美元，为11月2日以来最低结算价。

金属市场:

--金价小跌，持于两个月低位附近，在美国税改议案投票前美元走强，打压金价，但美国政府可能停摆的风险支撑金市。现货金收报每盎司1,263.86美元。美国2月期金小涨1.20美元，或0.1%，收报每盎司1,266.10美元。

--期铜在上日急跌后持稳。其它金属走低，因担忧2018年上半年中国增长可能放缓，且投资者在年底前寻求削减多头头寸。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.1%，报每吨6,550美元。期锌跌穿100日移动均线，给市场传递出利空信号，期锌收跌0.9%，报每吨3,085美元。期铝收挫1.7%，报每吨2,018美元。(完)