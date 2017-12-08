《路透早报》--12月8日

[今日看点]

2017年12月1日，乌拉圭蒙得维的亚，人们在街市上购物。REUTERS/Andres Stapff

经济数据(GMT时间)：

--日本第三季GDP环比年率修正值；10月经常帐收支；11月银行贷款(均为7日2350)

--中国11月海关统计月度初步汇总数据

--日本10月加班工资(0000)；11月经济观察者调查日本服务业景气判断指数(0500)

--澳洲10月房屋融资(0030)

--德国10月经季节调整的进出口数据及贸易收支(0700)

--法国预算收支及10月工业生产(0745)

--台湾11月进出口数据(0800)

--英国10月工业生产、制造业和建筑业产出；10月商品贸易收支(均为0930)

--加拿大11月房屋开工年率(约1315)；第三季产能利用率(1330)

--美国11月非农就业报告(1330)；12月密西根大学消费者信心指数初值(1500)；10月趸售库存(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国2017三亚财经国际论坛，至10日。

--瑞典央行总裁英韦斯在一个研讨会中讨论支付市场的变化(0700)

以下为12月7日下午5:00至12月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国国会批准临时性支出议案，暂解政府关门危机

美国国会周四赶在周五午夜截止期限前批准一项临时的政府拨款议案，维持政府支出至12月22日，避免了政府机构在周六停摆。议案将递交总统特朗普签署成法律。但国会和特朗普目前仍须达成协议，使政府在12月22日之后继续运转。

--朝鲜称美国的威胁使战争不可避免，中国敦促各方冷静

美国两架B-1B重型轰炸机周四参加了在韩国上空的大规模演习。朝鲜警告称，这场演习和美国的威胁使得战争爆发成为“既定事实”。有230架飞机参加今年的美韩“警戒王牌”(“Vigilant Ace”)年度演习，其中包括一些美国最先进的隐形战机。

中国再次呼吁冷静，称战争不是答案。俄罗斯外长拉夫罗夫则表示，朝鲜希望与美国直接对话以确保其安全，俄罗斯准备居中协调。

--美国初请失业金人数连续第三周减少，巩固下周升息预期

美国劳工部报告，截至12月2日当周，初请失业金人数减少2,000人，经季节性调整后为23.6万人，连续第三周减少。美国上周初请失业金人数意外减少，表明就业市场供应快速收紧，巩固美联储(FED)将在下周升息的预期。

另一份数据显示，美国企业11月宣布的计划裁员人数增至七个月高位，但总体裁员趋势水平仍保持在低位。数据公布后，美国金融市场基本持稳，投资者等待周五公布的11月非农就业报告。

--哈马斯号召巴勒斯坦人起义，反对特朗普的耶路撒冷计划

伊斯兰组织哈马斯敦促巴勒斯坦放弃和平努力，对以色列进行新的起义，回应美国总统特朗普承认耶路撒冷为以色列首都的做法。约旦河西岸和加沙地带周四的抗议引起巴勒斯坦人和以色列军队发生冲突，至少31人受伤。

--比特币挑战16,000美元，泡沫破裂警笛愈加响亮

比特币周四蹿升至略低于16,000美元的纪录高点，之前在略逾一周时间里攀升约60%，有关泡沫是否即将破裂的争论也愈演愈烈。比特币在Bitstamp交易所高见15,995美元，日内涨逾14%，最新报15,299,97美元。其他交易平台显示的比特币报价各有不同。在机构交易平台GDAX，比特币突破19,000美元，在itBit上则触及16,000美元上方。这种价格差异可能带来市场间的套利机会，令投机更上一个水平。

--通用电气计划全球裁员1.2万人，因传统发电市场走弱

美国通用电气(GE) GE.N周四表示，旗下全球电力业务将裁员1.2万人，这是该集团收缩业务的最新举措。通用电气预估此举能在2018年于电力业务节省10亿美元，并预计全球对化石燃料电厂的需求将持续萎缩。通用电气并未披露这波裁员的具体细节，仅表示主要是在美国以外地区进行。裁员数量约占29.5万员工总数的4%，占发电业务18%左右。

[市场摘要]:

股市：

--美国股市周四上涨，受Facebook和Alphabet等热门科技股攀升提振，瑜珈服销厂商Lululemon Athletica发布业绩后股价亦跳涨逾6%。道琼工业指数收高70.57点，或0.29%，至24,211.48点；标准普尔500指数收涨7.71点，或0.29%，至2,636.98点；纳斯达克指数收升36.47点，或0.54%，至6,812.84点。

--欧洲股市小幅收高，金融股和科技股反弹，但家具零售商Steinhoff受会计丑闻拖累进一步崩跌。投资人风险意愿回升带动欧元区股市指数上涨0.28%，泛欧STOXX 600指数微升0.02%。英股富时指数收低0.37%，德股DAX指数收高0.36%，法股CAC-40指数微升0.18%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币升至两周高位，因各个市场的风险意愿增强，且投资人乐观认为美国的税改计划将获得国会批准。美元兑日圆升0.7%，报113.09日圆。美元指数盘中升至两周高位93.745，纽约尾盘升0.2%，报93.773。欧元兑美元跌0.2%，报1.1776美元。比特币暴涨11.8%，报15,283.70美元，盘中高见15,995美元。

债市:

--美国较长期公债收益率上涨，因风险意愿增强削弱公债的避险吸引力。短期公债收益率在周五至为重要的非农就业报告出炉前几无变动，这令长短期公债收益率差扩阔。

指标美国10年期公债价格跌10/32，收益率报2.37%。30年期公债价格下滑27/32，收益率报2.76%。两年期公债价格较周三收盘水准变动不大，收益率报1.81%。

--德国两年期政府公债收益率跌至三个月低点。全球政治不确定性，以及对欧洲央行年底前将增加买债的预期，持续提振德债买兴。德国两年期公债收益率跌逾1个基点，至负0.794%，为9月8日以来最低位。德国10年期公债收益率微跌，降至0.30%关口之下，接近上一交易日触及的三个月低点。

油市:

--油价攀升逾1%，因尼日利亚可能发生罢工，且上日美国成品油库存意外大增拖累油价急跌后，交易员回补空头。布兰特原油涨0.98美元，或1.6%，结算报每桶62.20美元；美国原油升0.73美元，或1.3%，结算报价每桶56.69美元。

金属市场:

--黄金下跌1%，跌穿近期交投区间触及四个月低位，因对美国税改议案将获得通过的乐观情绪，刺激美股上涨和美元攀升。现货金收报每盎司1,246.30美元。美国2月期金收低13美元，或1%，报每盎司1,253.10美元。

--伦敦期铜上涨，因低吸买家趁近期跌势进场。但分析师预计，由于中国需求转弱，期铜有进一步下挫的压力。伦敦金属交易所(LME)期铜收高0.2%，报每吨6,564美元。三个月期铝跌0.4%，报每吨2,010美元。期镍攀升2.2%，收报每吨11,045美元。(完)