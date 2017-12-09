《路透早报》--12月9日

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2013年3月，澳洲堪培拉Burley Griffin湖上空的热气球。REUTERS/Daniel Munoz

--美国11月就业岗位急增，反应美国经济表现强劲，尽管薪资增长仍然温和，但分析师称，目前的经济状况无需总统特朗普提议的财政刺激举措的提振。劳工部周五报告，11月非农就业岗位增加22.8万个，随着近期飓风造成的影响逐步消退，企业普遍加大招聘力度。10月数据被修正至增加24.4万，初值为26.1万。11月失业率持平在4.1%的17年低位。11月平均时薪增长5美分，或0.2%，这导致上月薪资年增幅从10月的2.3%上升至2.5%。

* 在就业数据公布后，美元兑一篮子货币收高，美国公债收益率变动不大，美股收升。

* 根据CME Group的Fed Watch工具，美联储联邦基金利率期货走势显示，投资人预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)在12月12-13日货币政策会议上加息至1.25-1.50%的机率为90%，还有10%的可能性加息至1.50-1.75%，而维持利率不变的机率为零。

--周五其它的重要经济数据包括：

* 密西根大学12月美国消费者信心指数初值为96.8，低于路透调查预估的99.0和11月终值98.5。

* 美国商务部公布，美国10月趸售库存修正后较前月减少0.5%，前值为减少0.4%。

* 加拿大第三季工业产能利用率升至85.0%，第二季修正后为84.3%。

* 加拿大11月房屋开工为25.22万户，10月为22.27万户。

* 英国国家统计局公布，10月工业生产较前月持平(路透调查预估为持平)。

* 英国国家统计局公布，10月全球商品贸易逆差为107.81亿英镑(路透调查预估为逆差114.50亿英镑)。

--英国首相发言人称，350-390亿英镑的退欧分手费是公平的金额。只有进入第二阶段退欧协商才能达成完全解决爱尔兰边界问题的方案。

* 欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)周五表示，必须在2018年10月之前备妥英国退出欧盟的协议。

--美国白宫发言人称，总统特朗普签署立法向联邦政府注资至12月22日，避免政府停摆。

--惠誉称，美元储备货币地位和美国“杰出的”财政灵活性继续支持“AAA”主权评等和稳定的展望。美国未能上调举债上限仍是一尾端风险，对其“AAA”评等而言仍是最重大短期风险。

--美联储称将从明年第二季开始发布新的参考利率，作为伦敦银行同业拆款利率(Libor)的一个替代选择。

--英国央行公布的一份调查显示，公众对中期的通胀预期升至逾两年最高，英国人也预期央行升息步伐将会加快。

--共同社周五援引日本首相安倍晋三称，日本和欧洲已就自由贸易协定达成一致。欧盟贸易执委玛姆斯托姆周四称，欧盟与日本非常接近敲定自贸协定。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘上涨，受助于就业数据强劲，锁定了美联储下周升息预期，增强了对明年经济前景的乐观预期。道琼工业指数收高117.68点，或0.49%，至24,329.16点；标准普尔500指数收涨14.52点，或0.55%，至2,651.50点；纳斯达克指数收升27.24点，或0.4%，至6,840.081点。本周，道琼工业指数上涨0.4%，标普500指数上涨0.35%，纳斯达克指数下跌0.11%。

--欧洲股市升至一周高位，因英国和欧盟宣布英退欧磋商取得突破，且新的全球银行监管协议对银行的监管较预期宽松。泛欧Stoxx 600指数上升0.8%。欧元区银行指数升2.3%，为五个月来最好表现的一天。

汇市:

--美元兑欧元和日圆上涨，盘中交投震荡，因报告显示11月美国经济创造的就业岗位超过预期，但薪资数据令分析师失望，抑制了美元的涨势。在数据发布后，美元兑日圆缩减涨幅，但全日仍上涨0.4%，报113.52日圆。欧元兑美元缩减跌幅，周五尾盘持平在1.1767美元。美元指数升0.1%，报93.899。

债市:

--美国公债收益率变动不大，盘中走势反复，今日公布的美国就业报告显示11月非农就业岗位增加22.8万，但平均时薪增幅不及预期。指标美国10年期公债价格跌1/32，收益率报2.38%。美国两年期公债价格较周四收盘水准变动不大，收益率报1.80%。

--欧元区公债收益率(殖利率)上扬，因英国与欧盟的退欧谈判取得突破，削弱公债避险魅力。德国10年期公债收益率上涨1个基点至0.30%，略高于本周所及三个月低点0.29%。多数其他欧债收益率收高1-2个基点。二线欧债收益率通常得益于风险意愿改善，跑赢高评等公债，下跌2-3个基点。

油市:

--油价上涨近2%，受助于中国原油需求不断上升，非洲最大原油出口国的原油工人的罢工威胁。布兰特原油收涨1.20美元，或1.9%，报每桶63.40美元。美国原油收升0.67美元，或1.2%，报每桶57.36美元。但美国原油本周周线下跌1.7%，布兰特原油周线下降0.5%。

金属市场:

--金价徘徊在四个月低位之上，势将录得5月以来最大周线跌幅，此前美国税改取得进展，燃点了对美国经济的乐观预期，提振美元上涨。1934 GMT，现货金上涨0.1%，报每盎司1,247.81美元，接近周四触及的7月26日以来最低的1,243.71美元。金价本周迄今下跌2.6%，为连续第三周下跌，并录得5月初以来最大周线跌幅。美国期金收跌0.4%，报每盎司1,248.40美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜价格上涨，此前数据显示中国铜进口跳增，助燃了对中国这一最大金属消费国需求增强的预期，但美元上涨令铜价涨幅受限。三个月期铜收高0.1%，报每吨6,571美元，盘中高见6,674.50美元。(完)