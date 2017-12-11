《路透早报》--12月11日

[今日看点]

第三方提供图片，2017年12月9日，印尼巴厘岛，人们在观景台上观看阿贡火山喷出火山灰和烟雾。Antara Foto/ Nyoman Budhiana/ via REUTERS

经济数据(GMT时间)：

--日本第四季大型制造业景气判断指数(约10日2350)

--意大利10月零售销售(0900)

--美国10月JOLTS职位空缺(约1500)

--韩国11月进出口物价(约21:00)

--日本11月企业物价指数(CGPI)(约2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国外长王毅率团出席中俄印外长第十五次会晤

--新西兰财政部长罗伯逊(Grant Robertson)之前表示，他将在奥克兰商会发表的讲话中谈论政府经济计划。

--法国央行总裁维勒鲁瓦在法国央行一场银行业监管会议上做开场白讲话(0800)。

以下为12月8日下午5:00至12月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国11月就业增长强劲，擦亮经济前景

美国11月就业岗位急增，反映美国经济表现强劲，尽管薪资增长仍然温和。11月就业数据是飓风侵袭美国以来，首份未受风暴影响的报告。这份报告凸显出美国经济的强劲力道，可能导致特朗普和国会共和党将企业税从35%下调至20%的努力遭到诟病。虽然该报告可能不会给美联储在12月12-13日政策会议上升息的预期造成任何影响，但可能会左右有关明年货币政策的讨论。数据公布后，美元兑一篮子货币走强，美国公债价格回落，美股攀升。

--欧盟与日本敲定全球最大自贸协议，向特朗普保护立场说不

欧盟和日本完成自由贸易协议谈判，将打造全球最大的开放经济区域，表明双方反对美国总统特朗普的保护主义立场。欧盟与日本周五表示，谈判代表已经敲定了法律文本，为总量占全球产出约30%的两个经济体之间开放自由贸易。根据协议，欧盟将免除对日本汽车征收的10%关税，以及对汽车零部件通常征收的3%关税。日本方面则将免除对欧盟奶酪征收的约30%关税，以及对酒类征收的15%关税，允许欧盟增加牛肉和猪肉出口，并可参与日本的大型公共招标。

--中国11月CPI及PPI涨幅均回落，通胀温和难成货币政策放松理由

中国国家统计局周六公布的11月CPI和PPI同比涨幅双双低于预期，其明显回落的走势，以及创出四个月新低的PPI升幅，让市场对前期因环保限产等诸多因素推升的物价上涨担忧暂时解除，并预计12月CPI涨幅保持平稳，PPI则回落会更明显。分析师指出，尽管物价涨势短期不足为忧，但考虑到明年粮食价格以及工业品价格上涨是否会传导到CPI等均存不确定因素，且降杠杆仍为明年经济工作重点，温和的物价走势并不会成为货币政策放松的理由。

* 中国数据：11月CPI同比上涨1.7%，PPI同比上涨5.8%--国家统计局

--中央政治局会议提出加快住房制度改革和长效机制建设--新华

新华社官方微博新华视点周五报导，中国中央政治局会议提出加快住房制度改革和长效机制建设是明年要着力抓好的一项重点工作。新华视点称，8日召开的中共中央政治局会议分析研究2018年经济工作，还提出推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

中国央行货币政策委员会委员樊纲周六表示，货币政策会基本保持中性，不会刺激经济，也不会紧缩；这两年中国经济应该是在低谷徘徊，比较平稳，2017年经济保持6.5%-7%的增长不是问题。

--英国致力于退欧后与欧盟达成全面性自由贸易协议

英国脱欧事务大臣戴维斯周日表示，英国正在致力于与欧盟达成全面的自由贸易协议，并希望能在2019年退欧后不久便签署协议。在周五达成初步协议使退欧磋商迈入第二阶段之后，英国首相特雷莎·梅急欲开始讨论与欧盟的未来关系，尤其是贸易协议形式，以期能为企业带来更大的确定性。欧盟希望很快达成英国退欧过渡协议，但贸易协定料耗时冗长。

--日本内阁府将上调当前及下一财年的经济增长预估--日经

日经周六报导称，预计日本将上调本财年及下一财年的经济增长预估，帮助首相安倍晋三佐证其刺激政策正在发挥作用。日经未援引消息人士的报导称，在将于本月晚些时候公布的预测中，内阁府将把始于明年4月的增长预估从目前的1.4%上调至接近2%。该报纸表示，对于当前财政年度的经济增长预测也将从目前的1.5%上调。

--美日韩三国将举行导弹跟踪演练，应对朝鲜紧张局势升级

日本海上自卫队周日称，美国、日本和韩国本周将举行为期两天的导弹跟踪演练，因该地区围绕朝鲜(北韩)迅速发展武器计划的紧张情绪升温。自卫队称，演练将于周一和周二进行，将是三国间第六次共享弹道导弹追踪信息的演练。

中国外交部部长王毅表示，当前朝鲜半岛形势仍然深陷示强与对抗的恶性循环，前景不容乐观；但同时也要看到，和平的希望仍未湮灭，谈判的前景依然存在，动武的选择绝不可接受。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘上涨，受助于就业数据强劲，锁定了美联储下周升息预期，增强了对明年经济前景的乐观预期。道琼工业指数收高117.68点，或0.49%，至24,329.16点；标准普尔500指数收涨14.52点，或0.55%，至2,651.50点；纳斯达克指数收升27.24点，或0.4%，至6,840.081点。本周，道琼工业指数上涨0.4%，标普500指数上涨0.35%，纳斯达克指数下跌0.11%。

--欧洲股市升至一周高位，因英国和欧盟宣布英退欧磋商取得突破，且新的全球银行业监管协议对欧系银行的监管较预期宽松。泛欧Stoxx 600指数上升0.8%。欧元区银行指数升2.3%，为五个月来表现最好的一天。英股富时指数收涨1%，德股DAX指数收高0.83%，法股CAC-40指数收升0.28%。

汇市:

--美元兑欧元和日圆上涨，盘中交投震荡，之前报告显示11月美国经济创造的就业岗位超过预期，但薪资数据令分析师失望，抑制了美元的涨势。在数据发布后，美元兑日圆缩减涨幅，但日内仍上涨0.4%，报113.52日圆。欧元兑美元缩减跌幅，尾盘持平在1.1767美元。美元指数升0.1%，报93.899。

债市:

--美国公债收益率变动不大，盘中走势反复，今日公布的美国就业报告显示11月非农就业岗位增加22.8万，但平均时薪增幅不及预期。指标美国10年期公债价格跌1/32，收益率报2.38%。美国两年期公债价格较周四收盘水准变动不大，收益率报1.80%。

--欧元区公债收益率(殖利率)上扬，因英国与欧盟的退欧谈判取得突破，削弱公债避险魅力。德国10年期公债收益率上涨1个基点至0.30%，略高于本周所及三个月低点0.29%。多数其他长期欧债收益率收高1-2个基点。二线欧债跑赢高评等公债，收益率下跌2-3个基点，这类公债通常得益于风险意愿改善。

油市:

--油价上涨近2%，受助于中国原油需求不断上升，以及非洲最大原油出口国工人的罢工威胁。布兰特原油收涨1.20美元，或1.9%，报每桶63.40美元。美国原油收升0.67美元，或1.2%，报每桶57.36美元。但美国原油本周周线下跌1.7%，布兰特原油周线下降0.5%。

金属市场:

--金价徘徊在四个月低位之上，此前美国税改取得进展，燃点了对美国经济的乐观预期，提振美元上涨。现货金收高0.12%，报每盎司1,247.76美元，接近周四触及的7月26日以来最低的1,243.71美元。金价本周下跌2.5%，为连续第三周下跌，且为5月初以来最大单周跌幅。美国期金收跌0.4%，报每盎司1,248.40美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜价格上涨，此前数据显示中国铜进口跳增，助燃了对中国这一最大金属消费国需求增强的预期，但美元上涨令铜价涨幅受限。三个月期铜收高0.1%，报每吨6,571美元，盘中高见6,674.50美元。期铅收高0.6%，报每吨2,448美元。三个月期镍下挫0.9%，收报每吨10,950美元。(完)