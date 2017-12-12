《路透早报》--12月12日

[今日看点]

2017年2月21日，芬兰，拉赫蒂附近的Pajulahti体育中心，一名女子推着婴儿车行走在结冰的湖面上。REUTERS/Kai Pfaffenbach

经济数据(GMT时间)：

--日本11月企业物价指数(11日2350)

--澳洲国民银行(NAB)11月企业信心指数(0030)/第三季房价指数(0030)/12月WESTPAC-MI消费者信心指数(2330)

--法国第三季非农就业岗位修正值(0630)

--英国11月CPI/PPI(0930)

--德国12月ZEW经济景气指数(1000)

--美国11月NFIB小企业信心指数(1100)/11月PPI(1330)/11月联邦预算(1900)

--韩国11月失业率(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的利率政策会议。

--欧洲央行(ECB)管理委员会会议，无利率决议宣布。

--中国副总理马凯在巴黎出席“一个星球”气候行动融资峰会。

--欧盟一般事务理事会会议。

--芬兰财长Petteri Orpo将与记者见面，讨论中右翼政府的欧盟政策(1000)。

--纽约联邦储备银行共同举办“社区转型：推动与评估投资”会议(1400)。

--欧洲央行总裁德拉吉发表讲话(1900)。

--澳洲央行总裁洛威于2017年澳洲支付峰会(Australian Payment Summit)发表演说(2215)。

以下为12月11日下午5:00至12月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--期货市场暗示比特币目前的凌厉涨势将会放缓

周一新推出的比特币期货走势暗示，交易商预期这种加密货币的凌厉涨势会在未来几个月放慢，尽管其在现货市场触及纪录新高17,270美元。Cboe Global Markets在周日晚间展开比特币期货交易，一个月期比特币期货周日2300GMT开盘报15,460美元。至周一纽约尾盘时报18,650美元，较Bitstamp交易所现货价格16,900美元升水约8%。

鉴于比特币价格在过去一个月增长了近两倍，仅周一就涨逾15%，该期货定价表明投资者预期价格涨势将趋于温和。支持者称，美国市场首秀将赋予这一走势极其波动的加密货币更大的合法性，并鼓励更广泛地使用该货币。

--纽约交通枢纽遭“业余”炸弹客袭击，嫌犯已被捕

周一早高峰时段，一名孟加拉男子Akayed Ullah在纽约某交通枢纽引爆绑在身上的自制炸弹，造成自己和另外三人受伤，纽约市长白思豪称之为未遂恐怖袭击。Ullah有烧伤和划伤。包括一名警察在内的另外三人受轻伤。警方称，武器是固定在嫌犯身上的管状爆炸物。纽约州州长库莫表示，爆炸装置属于“业余水平”。

此事件带动对美债的避险买盘，公债收益率一度走软，美元也缩减跌幅，避险货币日圆和瑞郎上涨。

--中国11月金融数据高于预期

中国周一出炉的金融数据整体表现较为亮眼，11月远超预期的新增信贷支撑当月社融增量走高，及M2环比回升。分析人士认为，企业及居民中长贷走势均显强劲，虽与金融监管加强促使资金回表不无关系，但亦表明融资需求仍存韧性，宏观经济整体走势呈现企稳向好态势。

中国央行行长周小川周一表示，要进一步明确新时代金融改革开放创新发展的着力点和主攻方向，着力增强做好宏观调控和防范金融风险工作的主动性和针对性。

--特雷莎·梅对退欧谈判中的新乐观氛围表示欢迎

英国首相特雷莎·梅周一对脱欧谈判中“全新的乐观氛围”表示欢迎，对议会称若双方均同意将谈判向前推进、讨论未来的贸易关系问题，那么将可令那些担忧英国恐将在未达成协议的情况下脱欧的人士感到放心。但她警告称，英国只有在与欧盟就未来贸易达成协议的情况下才会支付分手费。

--美国贸易代表认为WTO偏离贸易重点，对某些发展中国家太宽松

美国贸易代表莱特希泽周一表示，世界贸易组织(WTO)的重点由贸易谈判转向贸易诉讼，而且对中国等较富裕发展中国家条件过于宽松。他担心WTO已经成为以诉讼为中心的组织。他曾表示不希望在会议之外达成重大协定。他并抱怨称，太多国家不遵守WTO规定，太多较富裕成员国以发展中国家的身份享受不公平的豁免。

--香港维权投资人告诉东芝，没必要把芯片事业卖给贝恩

根据路透目睹的一份信函，维权投资人--亚皆老街管理公司(Argyle Street Management Ltd)投资长Kin Chan向路透表示，周一稍晚致函给东芝董事会指称，在近期注资之后，东芝已经没有必要以180亿美元出售芯片事业给贝恩资本主导的财团。Chan表示，作为首个公开反对东芝出售芯片事业的维权股东，亚皆老街管理公司正邀请参与东芝近期6,000亿日圆(53亿美元)新股发行的30多个海外投资人与其合作，同时也在与至少三个拥有相同看法的基金洽商。

--康卡斯特放弃竞购福克斯资产，迪士尼成为唯一求购者

康卡斯特(Comcast)周一表示已放弃收购二十一世纪福克斯多数资产的计划，使得华特迪士尼(Walt Disney)成为唯一求购者。这笔交易的价值在400亿美元以上。其他消息人士说，迪斯尼与福克斯的谈判仍在继续，最早本月可能达成协议。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收盘上涨，受助于科技股上扬，以及能源股随油价走高，投资者等待本周晚些时候美联储一如预期升息。科技股再次受青睐，苹果带来的提振最大，因投资者关注该行业基本面持续强劲。

道琼工业指数收涨56.87点，或0.23%，至24,386.03点；标准普尔500指数收升8.49点，或0.32%，至2,659.99点；纳斯达克指数上涨34.997点，或0.51%，至6,875.078点。

--欧洲股市科技股续挫，盖过金融股强劲上涨的影响，欧元攀升也打击欧元区市场，令泛欧STOXX 600指数微跌0.05%。欧元区蓝筹股下挫0.3%，欧元涨0.3%，打压其海外业务较多的成份股。因英镑下跌，英股富时指数跑赢，上涨0.8%。德股DAX指数收挫0.23%，法股CAC-40指数收跌0.23%。

汇市:

--美元扳回大部分早盘录得的跌幅，市场预期周三美联储将宣布加息，尽管对通胀温和的担忧持续压制美元。美元指数尾盘下跌0.09%，报93.82，稍早低见93.666。纽约最繁忙的交通枢纽之一发生一起爆炸，令美元缩减跌幅，避险货币日圆和瑞郎上涨。美元兑日圆尾盘下跌0.01%，至113.47日圆；兑瑞郎下滑0.22%，报0.99瑞郎。

比特币也受关注，因比特币期货开始在CBOE Global Markets交易。比特币在卢森堡Bitstamp交易所暴涨逾16%，升穿17,000美元，再创新高。交投最活跃的期货合约开盘报15,460美元，之后跳升至高位18,850美元，尾盘报17,900美元。

债市:

--美国公债价格变动不大，稍早在纽约曼哈顿中城发生爆炸后，受避险买盘带动一度上涨；纽约市长白思豪称之为未遂恐怖袭击。Jefferies货币市场分析师Tom Simons表示，在30年期公债标售和美联储周三宣布货币政策决定前，整体上投资人不愿扩大目前的仓位。

指标美国10年期公债收益率受避险买盘影响一度跌至2.35%，午后回升至2.386%。美国30年期公债收益率尾盘报2.773%，略低于上周五尾盘的2.775%。三年期公债收益率升至1.940%，高于上周五尾盘的1.915%。

--因欧洲和美国的财政和政策走向相背离，10年期美国公债和德债公债的利差达到208.5个基点，略低于12月初触及的八个月高位209个基点。高评级欧元区公债收益率多数持平或小跌，Tradeweb报价显示，10年期德债收益率下跌1个基点至0.29%。葡萄牙10年债收益率触及两年半低位的1.78%，之后再次走高，惠誉将于周五发布主权评等决定。

油市:

--油价上涨，逆转了早盘的跌势，此前北海一条输油管道因维修关闭，投资者在纽约发生爆炸事件后聚焦商品市场。布兰特原油收高1.29美元，或约2%，报每桶64.69美元。美国原油收高0.63美元，或1%，报每桶57.99美元。

两大指标原油之间的价差为10月底以来最大，因运送北海出产的五种原油中产量最大的一种福尔蒂斯原油的管道关闭后，布兰特原油上涨。

金属市场:

--金价在每盎司1,250美元之下持稳，上周录得逾六个月来最大单周跌幅，因市场预期美联储本周将升息。现货金收低为每盎司1,241.87美元；美国2月期金收跌1.50美元，或0.1%，报每盎司1,246.90美元。

--期铜连涨第四日，受美元走弱和最大消费国中国数据显示需求增长支撑。伦敦金属交易所(LME)期铜上升1.5%，收报每吨6,670美元，这是近两个月来最大单日涨幅。

期锌收高1.4%，报3,125美元。期铝收高0.5%，报2,002美元。期镍收涨2.7%，报11,240美元。期铅收升1.6%，报2,488美元。期锡收低0.3%，报19,400美元。(完)