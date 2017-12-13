《路透早报》--12月13日

[今日看点]

资料图片：2012年9月，北京响水湖附近一段长城景观。REUTERS/David Gray

经济数据(GMT时间)：

--日本10月核心机械订单(12日2350)

--韩国10月L货供额(0300)

--德国11月CPI终值/趸售(批发)物价(0700)

--意大利10月工业生产(0900)

--英国11月请领失业金人数(0930)

--欧元区第三季就业人口(1000)/10月工业生产(1000)

--美国11月CPI(1330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议后发布声明(1900)，美联储主席叶伦举行记者会(1930)

--韩国总统文在寅对中国进行国事访问(至16日)

--澳洲央行助理总裁肯特(Chris Kent)在第30届澳洲金融与银行业大会发表演说(0000)

--澳洲央行支付政策主管Tony Richards出席2017年澳洲支付峰会的小组讨论会(0200)

--中国国务院台湾事务办公室举行新闻发布会(0200)

--日本央行总裁黑田东彦将在民间经济学家年末聚会上发表简短讲话(0900)

--美联储理事布雷纳德在一项活动上致开幕词(2300)

--印尼央行理事会会议(至14日)

以下为12月12日下午5:00至12月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国生产者物价创六年来最大年增幅，打消联储的低通胀顾虑

美国11月生产者物价快速增长，录得近六年来最大年度增幅，因汽油价格急升及其它商品成本上涨。数据显示，批发价格压力普遍快速攀升，可望缓解部分美联储官员对通胀持续低迷的忧虑。受此数据影响，美元兑一篮子货币走高，美债价格下跌，美股上扬。

美联储官员周二展开为期两日的政策会议，预计将在周三进行今年第三次升息，因劳动力市场强劲和经济不断增强，料将盖过决策者稍早对通胀低迷的担忧。

--美国务卿向朝鲜摆出新姿态，称愿意不预设条件开始谈判

美国国务卿蒂勒森周二提议在没有先决条件的情况下与朝鲜开始谈判。这似乎背离了美国先前的要求：平壤必须首先接受，任何谈判都必须以朝鲜放弃核武器为基础。

目前暂时还不清楚蒂勒森寻求外交途径的做法是否获得了特朗普的全力支持。蒂勒森在美国政府的影响力似乎有所减弱。蒂勒森曾经表示，希望通过外交途径解决朝鲜问题，但特朗普10月份发推文称这样做是浪费时间。

--东芝与西部数据握手言和，在记忆体芯片业务重启合作

东芝与其芯片业务合作伙伴西部数据(WD)发表声明称，已达成一致意见将解决有关东芝出售芯片业务计划的争端，给该业务出售清除一个重要障碍。

和解案要求西部数据放弃寻求阻止将该业务出售给贝恩财团的仲裁，交换条件是东芝允许西部数据投资一条先进记忆芯片新生产线。作为和解内容之一，东芝和西部数据将把双方目前在日本中部四日市的芯片合资业务至少延长至2027年。不过芯片部门的出售可能面临更多复杂问题。

--比特币再创新高，奔向20,000美元大关

虚拟货币比特币周二创下了历史新高；比特币周二在卢森堡的Bitstamp交易所上涨5.1%，稍早曾触及17,428.42美元的纪录高位，约是年初水平的20倍。

Cboe Global Markets周日推出比特币期货，芝加哥商业交易所集团(CME Group)预计也将于12月17日推出自家的比特币期货合约。投资者越发乐观地认为20,000美元近在眼前。路透技术分析显示波浪型态延续，可能意味着比特币将轻松突破重要心理价位20,000美元。

--英国11月通胀率升至近六年高位3.1%，油价涨势加剧PPI压力

英国11月通胀率意外升至近六年高位，家庭财务遭遇更大压力。11月消费者物价指数(CPI)同比上升3.1%，受航空费率、电玩、及巧克力价格推升；英国去年退欧公投后的英镑贬值影响，反映在食品成本上。

11月通胀率高于10月时的3.0%，亦高于路透调查分析师平均预估的3.0%。其他迹象亦显示，随着国际油价上升，制造业者面临物价压力再度抬头。

--奥地利天然气管道爆炸并起火，严重影响对意大利供应

奥地利主要天然气管道枢纽周二发生爆炸并起火，造成一人死亡，21人受伤，导致意大利宣布进入紧急状态，因为当天大部分时间来自该战略性枢纽的天然气供应被切断。

爆炸消息推动欧洲天然气价格飙升，受冬季用气将受限的担忧影响。但周二晚间该气站运营商Gas Connect Austria称，气站将在当地时间午夜前恢复运行，证实了意大利天然气输送网运营商Snam的声明。

--2018年美国石油日产量预估上调至纪录高位1,002万桶--EIA月报

美国能源资料协会周二预测，2018年美国石油平均产量将达到历史最高水平。EIA预计，2018年美国原油日产量将增加78万桶至1,002万桶。分析师和交易员表示，明年美国供应增加可能给油价带来一些下行压力，特别是如果需求无以为继的话。

[市场摘要]:

股市:

--美国标普500和道琼工业指数周二创纪录收盘新高，受银行股上涨提振。强劲的通胀数据发布后，投资者关注美国可能下调企业税及经济持续增长。道琼工业指数收涨118.77点，或0.49%，至24,504.80点；标准普尔500指数升4.12点，或0.15%，至2,664.11点；纳斯达克指数跌12.76点，或0.19%，至6,862.32点。

--欧洲股市受购并交易主导，而一输油管关闭扶助提振布兰特原油期货升至五周高位，带动石油类股领涨。泛欧STOXX 600指数收高0.7%，至11月9日来最高；而欧元区绩优股指数升0.4%，受尾盘欧元兑美元下跌扶助。英股富时指数收高0.63%，德股DAX指数收高0.46%，法股CAC-40指数上扬0.75%。

汇市:

--美元兑一篮子货币升至近一个月高位，市场广泛预期美联储将开会决议进行2015年以来的第五次加息。美元指数盘中触及11月14日来最高94.219，之后回落至94.138。

新西兰元也创一个月高位，因新西兰政府任命奥尔(Adrian Orr)在3月出任下一届新西兰央行总裁，投资者对此表示欢迎。新西兰元兑美元尾盘上升0.29%，报0.69美元。

债市:

--美债收益率上涨，因11月生产者物价强于预期，抵消了120亿美元30年期公债标售需求持平的影响。10年期公债收益率报2.407%，较周一尾盘升2.2个基点；30年期收益率升1.5个基点至2.787%。两年期收益率涨0.8个基点至1.831%。

--欧元区借款成本全线推高，此前英债收益率上升，且油价走强带动通胀预期。英国10年期公债收益率升2个基点，报1.22%。核心欧元区公债收益率升1-3个基点，德国指标10年期公债收益率升2个基点，报0.31%。葡萄牙10年期公债收益率强劲反弹，升至1.84%，当日大涨5个基点。

油市:

--油价大跌，交易员在价格飙升至两年高位后获利了结。此前由于最大的北海原油输油管线意外关闭，推高了油价。布兰特原油结算价下跌1.35美元或2%，报每桶63.34美元。美国原油结算价跌至每桶57.14美元。

金属市场:

--黄金价格上下波动，盘中一度回落至五个月低位附近，因投资者为市场普遍预期的美国本周升息作准备，寻找联储进一步升息的线索。

现货金收盘微升至每盎司1,243.46美元，此前曾触及7月20日最低1,235.92美元。美国2月期金收低5.20美元，或0.4%，报每盎司1,241.70美元 。

--期锌上涨，之前矿商和贸易行嘉能可维持明年产量预估不变，令市场失望。投资者先前普遍押注该公司将恢复更多产能。LME三个月期锌收涨1%，报每吨3,157美元。

三个月期铅收涨1.2%，报每吨2,517美元。三个月期铝收跌0.3%，报每吨2,016美元。三个月期铜收挫0.1%，报每吨6,663美元。三个月期镍回落1.6%，收报每吨11,065美元。三个月期锡收跌1.2%，报每吨19,165美元。(完)