《路透早报》--12月14日

[今日看点]

2017年7月27日，俄罗斯鞑靼斯坦共和国阿尔梅季耶夫斯克附近Ashalchinskoye油田的抽油机。 REUTERS/Sergei Karpukhin

经济数据(GMT时间)：

--英国11月RICS房价差值(0001)

--澳洲11月失业率(0030)

--日本12月日经/Markit制造业PMI初值(0030)、10月工业生产修正值(0430)

--中国10月规模以上工业增加值/社会消费品零售总额/1-10月固定资产投资(0200)

--法国11月消费者物价调和指数(HICP)终值(0745)

--法国(0800)/德国(0830)/欧元区(0900)12月Markit制造业PMI初值

--瑞士11月生产者/进口物价(0815)

--意大利11月HICP终值(0900)

--英国11月零售销售(0930)

--美国11月进出口物价/一周初请失业金人数/11月零售销售(1330)

--加拿大10月新屋价格(1330)

--美国12月Markit制造业PMI初值(1445)、10月企业库存(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国商务部召开12月第二次例行新闻发布会(0200)

--瑞士央行进行货币政策评估，并举行记者会

--瑞典央行常务理事会会议(0800)

--挪威央行宣布利率决议，并召开记者会(0900)

--英国央行宣布利率决议，并公布会议记录(1200)

--欧洲央行宣布利率决议，总裁德拉吉召开记者会(1330)

--加拿大央行总裁波洛兹发表演说，之后举行记者会(1725)

--墨西哥央行公布货币政策声明(1900)

--菲律宾央行举行货币政策会议

以下为12月13日下午5:00至12月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储如期升息25个基点，维持明年升息三次的预估不变

美联储周三一如预期升息25个基点，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计短期内美国经济将加速增长。美联储今年完成了三次升息，并预计在长期利率水平达到2.8%之前，明后两年每年升息三次。这与上次9月会议上的预估一致。

在美联储公布政策声明后，美国股市扩大涨幅，三大股指收盘涨跌互见；美国公债收益率降至盘中低点，美元指数下跌。

--美国共和党就税改立法达成一致，下周有望进行最终表决

美国国会共和党议员周三就最终的税改立法达成一致，为下周对整体计划进行最终表决铺平道路。这项立法将把美国企业税率降至21%，并调降富裕人群的税率。

根据参众两院达成的协议，调降后的企业税率将比稍早建议的20%高一个百分点，但仍远低于目前的35%。这份议案的进一步细节尚不得而知。最终版本可能最早周五正式公布，并于下周在两院举行决定性投票。

--美国核心通胀放慢，令2018年升息前景更受瞩目

美国11月基础消费者通胀率下降，受制于医疗保健成本疲弱及服装价格创下近20年来最大降幅，这可能影响到明年美联储升息的速度。

11月核心消费者物价指数(CPI)较上月略增0.1%，10月为上扬0.2%。11月核心CPI较上年同期成长1.7%，10月为1.8%。

--意大利总统可能于本月底解散国会，或在3月4日举行大选--媒体

意大利媒体周三报导指出，该国可能在3月4日举行全国大选。晚邮报(Corriere della Sera)、Repubblica以及Il Messaggero等三家报纸指出，意大利总统很有可能在本月底解散国会，为3月初举行选举铺路。报导并未提及消息来源。

意大利最晚须在5月举行全国大选。尽管中间偏右党派预料将在选战中赢得多数席次，但民意调查结果显示他们将不会赢得绝对多数，结果很有可能陷入悬峙国会局面。

--OPEC预计油市2018年末将重新平衡，减产正在消除过剩供应

石油输出国组织(OPEC)预计，2018年末全球原油市场将恢复平衡，该组织与其他产油国的减产协议将继续削减库存，即便美国和其他产油国增加产量。

OPEC在月报中预计，明年全球对OPEC原油的需求将为每日3,315万桶，较上次预测调降27万桶，部分原因是美国产出增加。报告发布后，油价扩大稍早涨幅，交投在每桶64美元附近，接近2015年以来的最高位。

--中国放宽银行等外资持股比例限制，持续推进银行业对外开放--银监会

中国银监会周三称，经国务院批准，将放宽对除民营银行外的中资银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制，实施内外一致的股权投资比例规则。

在外资行经营业务方面，将取消外资银行人民币业务等待期，支持外国银行分行从事政府债券相关业务、放宽外国银行分行从事人民币零售存款要求，支持外资银行参与金融市场业务。

--冰岛央行维持主要存款利率在4.25%不变

冰岛央行周三维持主要存款利率在4.25%不变，预计今年该国经济增速快于其一个月之前的预估。“就2017年前景整体而言，国内生产总值(GDP)增幅高于11月货币政策公告中的预估，”冰岛央行在声明中称。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周三下滑，受压于金融股，此前美联储一如预期升息，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计美国经济将加速增长。

道琼工业指数收涨80.63点，或0.33%，至24,585.43点；标准普尔500指数下跌1.26点，或0.05%，至2,662.85点；纳斯达克指数收涨13.48点，或0.2%，至6,875.80点。

--欧洲股市小幅走低，意大利股市受政治不确定性拖累急挫。一位议会消息人士表示，意大利议会将在圣诞节到新年期间解散，可能在3月4日举行大选。对大选出现悬持议会的担忧拖累意大利FTSE MIB指数下跌1.4%。

泛欧STOXX 600指数小跌0.2%，欧元区蓝筹股STOXX 50指数下滑0.5%，英国富时100指数微跌0.05%。德股DAX指数收跌0.44%，法股CAC-40指数回落0.51%。

汇市:

--美元下滑，此前美联储一如市场普遍预期加息，但维持未来几年利率前景不变。美元指数低见93.596，为12月7日来最低，之后回升至93.683，当日跌0.44%。

美元周三稍早下滑，因之前公布的核心消费者物价数据显示通胀放缓，令市场担心美联储明年实施多次加息的可能性下降。

债市:

--美国公债收益率下滑，因11月消费者物价报告不及分析师预估，通胀普遍回升的押注减少，并支持了美联储会保持在逐步升息路径上的观点。

指标10年期公债收益率报2.344%，较周二尾盘跌近6个基点；周三稍早触及近两周高位2.426%。两年期公债收益率一度触及逾九年高位1.852%，之后回落至1.778%，下跌5个基点。五年期公债收益率从六年半高位回落至2.108%，当日下挫6个基点。

--意大利10年期公债收益率上涨，该国可能在3月举行大选，令人担心欧元区第三大经济体政治稳定性。意大利10年期公债收益率急升近9个基点至1.79%，为约两周最高水准，可望创下近五周来最大单日涨幅。10年期意大利和德国公债收益率差走宽至约两周最宽147个基点，周二约为140个基点。

意大利公债遭抛售，也拖累西班牙和葡萄牙公债，令后者收益率上涨。10年期葡萄牙公债收益率升近5个基点至1.89%。

油市:

--油价连续第二日下滑，因美国原油库存急降，被汽油库存增长大于预期及美国原油产量继续创新高所抵消。美国原油收跌0.54美元，或1%，报每桶56.60美元。布兰特原油收跌0.9美元，或1.4%，报每桶62.44美元。

金属市场:

--黄金价格上涨，因美联储如预期升息，但保持未来几年升息前景预测后，美元下跌。现货金收高约1%，至每盎司1,255.37美元。美国2月期金收高6.90美元或0.6%，报每盎司1,248.60美元。

--期铜上涨，延续上周大跌后的修正走势。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨1%，报每吨6,729美元。期锡连跌第二日，盘中跌穿10月底触及的低位19,020美元，降至6月初来最低18,685美元。期锡收低1.9%，报18,800美元。(完)