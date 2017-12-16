《路透早报》--12月16日

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2017年12月14日，美国纽约证交所内交易员的工作场景。REUTERS/Brendan McDermid

--美国国会共和党在周五收盘后发布税改议案最终版本，为下周参众两院进行决定性的投票确立了基础，这一预期已提振美元指数上涨，美股三大股指齐创纪录收盘新高。因预期美国将进一步升息和长期通胀温和，公债收益率曲线为10年来最平。

* 根据共和党税改立法议案正式概要细节，国会共和党达成的税改议案将从明年开始将美国企业税率下调至21%，并向“转嫁”所得(pass-through income)提供20%的减税。税改议案还保留了现有的七个税级，把高收入者的最高税率降至37%。

--芝加哥联储主席埃文斯称其本周稍早在联储会议上反对升息，因担心通胀不会很快升高。

--周五的重要经济数据包括：

* 美国纽约联邦储备银行12月制造业指数为正18.00，(预估为+18.60)。

* 美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布的数据显示，美国11月制造业产出较前月增长0.2%(预估为增长0.3%)。11月产能利用率为77.1%(预估为77.2%)。

* 加拿大10月制造业销售较9月下降0.4%，主要因汽车销售下滑。

* 欧盟统计局公布，欧元区10月经调整的贸易顺差为190亿欧元，较上月下滑。

--英国首相特雷莎·梅称，将立即与欧盟就未来关系开始磋商，英国将在2019年3月29日脱欧。

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示，欧洲央行必须小心避免让资产购买操作扭曲市场，这是决定何时调整刺激措施的一项重要因素。

--西班牙央行略微下调该国2018和2019年经济增长预估，分别是成长2.4%和成长2.1%，因为东北部加泰罗尼亚地区政局的不确定性。该地区在未获当局认可的情况下举行独立公投，之后被取消自治权，并将于12月21日举行选举。

--俄罗斯央行周五将指标利率从8.25%调降至7.75%。俄罗斯央行表示，财政部定期购买外币将令卢布明年承压，或推高通胀但不会严重偏离4%目标。

--惠誉将葡萄牙长期外币发行人违约评等由“BB+”上调至“BBB” ，展望为稳定。

* 惠誉将爱尔兰评级上调至A+ ，展望为稳定。

--继之前降低部分消费品进口关税之后，中国财政部再度对其他进出口关税进行部分调整，决定自2018年1月1日起，取消钢材等产品的出口关税，并以进口暂定税率方式降低动力电池正极材料、先进医药原料商品的进口关税。财政部官方网站发布的新闻稿并显示，2018年7月1日还将启动信息技术（IT）等产品的第三次降税，同时对部分信息技术产品的进口暂定税率作相应调整。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘三大股指齐创纪录收盘新高，各板块普遍上涨，因期待已久的税改议案看似能够得到足以获得通过的议员支持。道琼工业指数收高143.08点，或0.58%，至24,651.74点；标准普尔500指数收涨23.80点，或0.90%，至2,675.81点；纳斯达克指数收高80.06点，或1.17%，至6,936.58点。本周，标普500指数升0.91%，道琼工业指数涨1.32%，纳斯达克指数涨1.41%。标普500指数和道指连升第四周，纳斯达克指数则录得三周来首次周线上涨。

--欧洲股市走低，受累于权重的银行股走低，且时尚品牌H&M公布令人失望的营收数据后，零售股重挫。泛欧绩优股STOXX 600指数跌0.2%，本周下跌0.3%，因政治风险忧虑再度浮现，引发获利了结，且抵消了对区内经济复苏的持续乐观情绪。

汇市:

--美元上涨，因国会共和党人为税改议案作最后的努力，年底前该议案获得通过的预期增强。美元指数上涨0.49%，报93.944。

债市:

--美国较短期和较长期公债收益率差缩至10年来最窄，因交易员预期美联储将进一步提高短期利率，长期通胀将保持温和。路透和Tradeweb数据显示，五年期/30年期公债收益率差缩至52.80个基点，上次达到这一水平是在2007年10月，之后升至53.1个基点，周四尾盘报56.6个基点。指标10年期公债收益率报2.360%，较周四尾盘高逾1个基点。两年期公债收益率升3个基点，报1.840%，略低于周三触及的九年高位1.852%。而30年期公债收益率触及9月8日以来最低的2.690%。

--希腊10年期公债收益率(殖利率)触及11年低位，因近期的经济数据乐观，且与债主达成一项协议，鼓励投资者买入希腊公债。希腊10年期公债收益率跌穿4%，为2006年以来首次，全日下跌21个基点。尾盘该收益率报3.95%。意大利大选的消息，促使投资者重新聚焦该国面临的政治风险。意大利10年期公债收益率报1.80%。本周以来上涨约21个基点，料录得7月初以来最大单周涨幅。欧元区公债收益率全线下跌2-3个基点。

油市:

--油价涨跌不一，在两年高位下方徘徊，因北海油管仍处于中断状态给油市提供了支撑，但美国产量攀升和汽油需求疲弱限制涨幅。布兰特原油收跌0.08美元，或0.1%，报每桶63.23美元。美国原油收高0.26美元，报每桶57.30美元。布兰特原油本周小幅下跌0.3%，美国原油跌0.1%。

金属市场:

--周五黄金守住稍早的涨势，势将录得四周内首周上升，抵住了股市上涨带来的压力。1922 GMT，现货金上涨0.19%，报每盎司1,255.12美元，本周周线上升0.6%。交投最活跃的美国2月期金收高0.03%，报1,257.50美元。

--期铜上升至三周高位，受助于美国股市上涨，且最大消费国中国工业活动数据强劲，巩固对中国需求强劲的预期。伦敦金属交易所三个月期铜收涨1.4%，报每吨6,886美元，稍早触及11月28日来最高6,908美元。(完)