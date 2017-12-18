《路透早报》--12月18日

[今日看点]

2017年3月16日，俄罗斯克拉斯诺雅茨克地区，萨彦岭西部Ergaki自然公园内的一只飞鸟。REUTERS/Ilya Naymushin

经济数据(GMT时间)：

--日本11月进出口及贸易收支(17日2350)

--澳洲11月新车销售(0030)

--中国11月份70个大中城市住宅销售价格月度报告

--中国11月银行结售汇数据，银行代客涉外收付款数据

--香港9至11月失业率数据(0830)

--意大利10月贸易收支(0900)

--欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)(1000)

--美国12月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数(1500)

--韩国11月生产者物价指数(PPI)(2100)

--新西兰第四季消费者信心(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--芬兰央行公布芬兰经济最新预估，欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁将在新闻发布会上讲话(0900)。

以下为12月15日下午5:00至12月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国共和党税改议案最终版大幅削减美国企业税，参议院最早周二投票表决

美国国会共和党议员周五公布其税收改革提案的最终版本，并获得两名摇摆派参议员的关键支持。这份最终版本是在参众两院通过各自的版本后协商敲定的，其中并无意外内容。根据国会有关机构分发给记者的概要细节，税改议案将企业所得税率从35%下调至21%。这份1986年以来规模最大的税法改革议案如获通过，将是国会共和党人和特朗普总统自1月特朗普上台以来首次重大立法胜利。在共和党参议员鲁比奥(Marco Rubio)和科克(Bob Corker)表态支持后，议案获得通过的希望大增。参议院最早将于周二举行投票表决，总统特朗普希望在周末前签署。

--中国与英国誓言加强经济合作，加速促成股市互通计划

中国与英国誓言将继续并加强经济、金融与贸易议题等方面的广泛合作，包括加快伦敦-上海股市互通计划。中英两国在周六发布的联合声明中也表示，两国都反对贸易保护主义，重申对世界贸易组织(WTO)做为全球贸易体系重要支柱的支持。英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)正在中国进行正式访问。哈蒙德与中国国务院副总理马凯在北京共同出席记者会时表示，两国也对各界期盼多时的伦敦-上海股市互通计划进行了讨论，还包括可能的债市互通计划。

--比特币再创纪录新高，警报声越拉越响

比特币周五在Bitstamp交易所再创历史高点，接近18,000美元，同时有关投资高波动性和高投机性工具的风险警告声愈发响亮。市场观察人士称，芝加哥商业交易所(CME)周日推出比特币期货，更是提振了比特币的涨势。但在加密数字货币市场之外，对于越来越多资金涌向该市场的担忧在持续加剧。芝加哥商业交易所比特币期货开始首日交易，近月合约开盘报20,650美元。

--特朗普将在国安演说中表明中国为竞争对手--美国高级官员

两名美国高级官员周六表示，总统特朗普周一将根据“美国优先”政策，提出新的美国国家安全战略，其中将明确表示中国为竞争对手。这两位要求匿名的官员表示，特朗普将于演说中公布的国家安全战略，不应被视为意在遏制中国，而是对中国构成的挑战提供了一个明确的面貌。一名官员表示，这项仍在起草中的战略可能也将一反民主党前总统奥巴马在2016年9月的宣告，即气候变化是安全的一大威胁。

--中国明年起取消钢材出口关税，并启动IT产品第三次降税--财政部

继之前降低部分消费品进口关税之后，中国财政部再度对其他进出口关税进行部分调整，决定自2018年1月1日起，取消钢材等产品的出口关税，并以进口暂定税率方式降低动力电池正极材料、先进医药原料商品的进口关税。财政部官方网站发布的新闻稿并显示，2018年7月1日还将启动信息技术(IT)等产品的第三次降税，同时对部分信息技术产品的进口暂定税率作相应调整。

--俄罗斯央行将指标利率从8.25%调降至7.75%

俄罗斯央行周五令人意外地将指标利率从8.25%调降至7.75%。央行还表示，明年上半年还可能谨慎地降息。俄罗斯央行称，财政部定期购买外币将令卢布明年承压，或推高通胀但不会严重偏离4%目标。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘三大股指齐创纪录收盘新高，各板块普遍上涨，因期待已久的税改议案看似能够得到足以获得通过的议员支持。道琼工业指数收高143.08点，或0.58%，至24,651.74点；标准普尔500指数收涨23.80点，或0.90%，至2,675.81点；纳斯达克指数收高80.06点，或1.17%，至6,936.58点。本周，标普500指数升0.91%，道琼工业指数涨1.32%，纳斯达克指数涨1.41%。标普500指数和道指连升第四周，纳斯达克指数则录得三周来首次周线上涨。

--欧洲股市收低，受累于权重的银行股挫低，且时尚品牌H&M公布令人失望的营收数据后，零售股重挫。泛欧绩优股STOXX 600指数跌0.2%，本周下跌0.3%，因政治风险忧虑再度浮现，引发获利了结，且抵消了对区内经济复苏的持续乐观情绪。英股富时指数收高0.57%，德股DAX指数收涨0.27%，法股CAC-40指数下跌0.15%。

汇市:

--美元上涨，因国会共和党人为税改议案作最后的努力，年底前该议案获得通过的预期增强。美元指数上涨0.49%，报93.944。银行间短期美元资金拆借成本急升至2012年以来最高，因金融机构在交易变得清淡前纷纷拆借资金。

债市:

--美国较短期和较长期公债收益率差缩至10年来最窄，因交易员预期美联储将进一步提高短期利率，长期通胀将保持温和。路透和Tradeweb数据显示，五年期/30年期公债收益率差缩至52.80个基点，上次达到这一水平是在2007年10月，之后升至53.1个基点，周四尾盘报56.6个基点。指标10年期公债收益率报2.360%，较周四尾盘高逾1个基点。两年期公债收益率升3个基点，报1.840%，略低于周三触及的九年高位1.852%。而30年期公债收益率触及9月8日以来最低的2.690%。

--希腊10年期公债收益率(殖利率)触及11年低位，因近期的经济数据乐观，且与金主达成一项协议，鼓励投资者买入希腊公债。希腊10年期公债收益率跌穿4%，为2006年以来首次，全日下跌21个基点。尾盘该收益率报3.95%。意大利大选的消息，促使投资者重新聚焦该国面临的政治风险。意大利10年期公债收益率报1.80%。欧元区公债收益率全线下跌2-3个基点。

油市:

--油价涨跌不一，在两年高位下方徘徊，因北海油管仍处于中断状态给油市提供了支撑，但美国产量攀升和汽油需求疲弱限制涨幅。布兰特原油收跌0.08美元，或0.1%，报每桶63.23美元。美国原油收高0.26美元，报每桶57.30美元。布兰特原油本周小幅下跌0.3%，美国原油跌0.1%。

金属市场:

--黄金守住稍早的涨势，录得四周内首周上升，抵住了股市上涨带来的压力。现货金上涨0.19%，报每盎司1,255.18美元，交投最活跃的美国2月期金收高0.03%，报1,257.50美元。

--期铜上升至三周高位，受助于美国股市上涨，且最大消费国中国工业活动数据强劲，巩固对中国需求旺盛的预期。伦敦金属交易所三个月期铜收涨1.4%，报每吨6,886美元，稍早触及11月28日来最高6,908美元。期铅涨1.7%，至2,527美元。期镍上涨3.8%至11,580美元。(完)