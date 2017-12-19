《路透早报》--12月19日

12月19日 - [今日看点]

2017年12月18日，法国巴黎的一家路易威登店面。REUTERS/Charles Platiau

经济数据(GMT时间)：

--新西兰12月NBNZ企业展望指数(0000)

--德国12月Ifo企业景气指数(0900)

--欧元区第三季劳工成本(1000)

--美国第三季经常帐收支(1330)

--美国11月建筑许可和房屋开工数据(1330)

--新西兰第三季经常帐(2145)

--新西兰11月贸易收支(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国际经济交流中心主办的第102期 “经济每月谈”，主题为：2017年中国可持续发展指标体系-省份与城市可持续发展排名发布会。

--澳洲央行将发布12月货币政策会议记录。

--瑞典央行举行货币政策会议(0800)。

--挪威央行总裁奥尔森发表讲话(1100)。

--欧洲央行管委会成员暨斯洛伐克央行总裁马库赫主持记者会(1200)。

--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加Lambda Alpha International-Minnesota Chapter主办活动前的问答环节(1810)。

以下为12月18日下午5:00至12月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普新国安战略指俄罗斯干涉世界各国内政，称将“别无选择”应对朝鲜核武计划挑战

美国总统特朗普周一发表新的国家安全战略，称俄罗斯干涉世界各国的内政，但并未指责俄罗斯干涉2016年美国大选。这反映了美国外交人士长期持有的一种看法，即俄罗斯积极地破坏美国在海内外的利益，尽管特朗普寻求增进与俄罗斯总统普京的关系。特朗普政府将中国和俄罗斯视为竞争对手，称他们寻求挑战美国的实力、影响和利益，试图侵蚀美国的安全和繁荣。

战略文件还敦促巴基斯坦采取坚决行动打击恐怖主义，并称华府不得不应对朝鲜核武计划构成的挑战。特朗普的演讲内容广泛，表示他的安全战略首次应对经济安全问题，将包括彻底重建美国基础设施、以及修筑美墨边境墙的内容。

--南非副总统拉马福萨当选非国大党主席

在南非非国大党主席竞选中，副总统拉马福萨以微弱优势打败该国前内政部长、现任主席祖马的前妻，赢得选举，这将为南非以及备受丑闻困扰的非国大党指明方向。分析师称，这场激烈的权力之争加剧了该党难以制定政策以及在2019年大选前可能分裂的机率。在选举结果公布前，南非兰特对美元一度劲扬至九个月高位12.5200，因市场消化了对拉马福萨胜选的预期。

--美国共和党党内再添两张支持票，本周几乎肯定能通过税改立法

美国共和党控制的国会看起来本周几乎肯定会通过全面税改议案，此前两名尚未表态的共和党参议员周一同意支持总统特朗普力推的税改案。随着共和党自行设定的周五投票最后期限日益临近，参议员Susan Collins与Mike Lee均表示，他们已决定支持上周参众两院共和党人敲定的立法提案。共和党人士称，众议院定于周二1830GMT左右首先进行表决。参议院的表决预计将安排在周二稍晚或周三。

--中石油旗下中联油推动重大海外扩张，挑战国际对手--消息

根据三名知悉计划的石油业高管表示，中国石油旗下油气贸易部门计划收购加油站及燃料储存设施，在西非、巴西及巴基斯坦展开业务，推动一波重大全球版图扩张，挑战主要国际对手。预计新投资将尽快于明年开始，并效仿全球大型石油业者--维多公司(Vitol)和托克(Trafigura)近期的行动；这两家公司花费数十亿在巴基斯坦、土耳其和非洲购下了多达数千个加油站。上述高管称，目标是要在新兴市场争取一席之地，并在当地扩大市场份额，从中石油在全球各地运营的炼厂供应石油，并从中国出口制品；他们称，此次扩张还旨在进入这些地区的运输燃料市场，那里的需求增速要高于全球平均水平。他们表示，该公司在西非瞄准了尼日利亚和安哥拉。

--华盛顿州发生火车出轨事故，导致多名乘客死亡近百人受伤

周一在美国华盛顿州，美国国家铁路客运公司(Amtrak)一列从西雅图至俄勒冈州波特兰的火车在行驶到一条首次使用的提速路段时发生出轨事故，列车从一座桥上坠落至一条主要公路上，砸中多辆汽车，导致数人死亡，将近100人受伤。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一创出纪录收盘高位，因随着共和党税改议案朝最终通过又迈进了一步，对企业税可能下调的乐观情绪增强。纳斯达克指数盘中升穿7,000点关口，但收盘低于该水准。

道琼工业指数升140.46点，或0.57%，至24,792.20点；标准普尔500指数涨14.35点，或0.54%，至2,690.16点；纳斯达克指数攀升58.18点，或0.84%，至6,994.76点。

--欧洲股市大涨，受助于一波年末并购交易，以及美国下调企业税议案可能很快在国会获得通过的预期。泛欧STOXX 600指数收高1.2%，升至近六周最高。德国DAX指数跑赢欧洲其它股指，上涨1.6%，因对本周社民党与总理默克尔的基民盟就组建联合政府的磋商抱乐观预期。英股富时指数涨0.6%。法股CAC-40指数涨1.33%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下滑，因对美国税改计划是否能对经济成长构成重大影响的担忧加重，该议案周末距离最终批准又前进了一步。尽管美元今日下跌，但一些分析师相信美元有进一步上涨的空间。

美元指数小跌0.2%至93.702。欧元受惠于美元疲势，上涨0.3%至1.1781美元。美元兑日圆跌0.1%，报112.54日圆。

债市:

--美国较短期和较长期公债收益率差从10年来最窄走阔，因美联储进一步升息预期带动的收益率曲线趋平操作后，交易员锁定利润。通胀将保持温和，政府将增加短期借贷，以及共和党的减税计划可能获得通过，这些预期均支持交易员更青睐较长期公债，看淡较短期公债。

尾盘，两年期美债收益率下跌0.8个基点，至1.832%，稍早触及九年高位的1.857%。五年期和30年期公债收益率差触及51.9个基点，这是2007年10月以来首见，之后扩大到57.5个基点。

--葡萄牙公债收益率触及2015年初以来最低，之后小幅反弹。上周五惠誉将葡萄牙主权信用评级史无前例的上调两个级距，提振了投资人的乐观情绪，带动葡萄牙公债一度大涨。

在早盘交易中，葡萄牙10年期公债收益率大跌至1.73%，创下2015年初以来最低位，不过尾盘回升至1.804%。Tradeweb数据显示，德国公债收益率曲线为近六个月最平，30年期公债/两年期公债收益率差缩窄至178个基点，为6月底来最窄。

油市:

--指标布兰特原油价格升高，受助于北海输油管道中断，尼日利亚能源业工人罢工，但美国原油价格小幅下跌，凸显对美国产量不断增加的忧虑。

布兰特原油收高0.18美元，报每桶63.41美元。美国原油下跌0.14美元，报每桶57.16美元。

金属市场:

--金价小涨，因美国税改议案能否通过立法的不确定性重压美元。而一位分析师称，黄金在明年初可能面临新的阻力。铂金跳升2%，因投资者回补空头头寸。

现货金收报每盎司1,261.31美元，盘中触及12月6日以来最高1,263.98美元。美国2月期金收涨8美元，或0.6%，报每盎司1,265.50美元。

--镍价触及三周高位，此前中国宣布下调部分钢产品出口税，提振了镍需求增长预期，但库存规模较大限制升幅。

伦敦金属交易所(LME)指标期镍上涨2.2%，报每吨11,830美元，稍早触及11月27日以来最高的11,850美元。铅价收高1.4%，报每吨2,561美元。铜价升0.3%，报每吨6,905美元。(完)