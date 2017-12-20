《路透早报》--12月20日

[今日看点]

资料图片：2015年7月，澳洲悉尼Cronulla海滩，一名男子在海面上向前滑动单板，远处一艘帆船和一艘货轮经过这里。REUTERS/David Gray

经济数据(GMT时间)：

--德国11月生产者物价指数(PPI)(0700)

--台湾11月外销订单年增率(0800)

--欧元区10月经常帐(0900)

--英国12月工业联盟(CBI)零售销售差值(1100)

--美国一周MBA抵押贷款市场指数(1200)

--加拿大10月趸售(批发)贸易(1330)

--美国11月成屋销售(1500)

--新西兰第三季国内生产总值(GDP)(2145)

--日本一周资本流动数据(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国社会科学院召开“2018年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会 ”，系统分析中国2017年的经济形势并预测2018年经济运行情况。(0200)

--瑞典央行宣布利率决定。发布货币政策报告(0830)。

--瑞典央行召开利率决定新闻发布会，央行总裁英韦斯和货币政策部门主管Jesper Hansson将出席(1000)。

--德国央行总裁魏德曼就欧元区经济的短期及长期挑战发表演说(1300)。

--英国央行总裁卡尼、央行副总裁伍兹、金融政策委员会委员科恩和Richard Sharp就11月金融稳定报告出席听证会(1315)。

--欧洲央行官员Ignazio Angeloni与议会金融体系谘询委员会交换意见(1400)。

--英国央行官员Andrew Hauser出席一场纪念活动(2130)。

--日本央行召开货币政策会议(至12月21日)。

--泰国央行货币政策委员会会议。

以下为12月19日下午5:00至12月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国税改议案在众议院获得通过，但在参议院遇阻

美国国会共和党人周二推动通过30年来最大规模税改议案的努力，在最后时刻遇到阻碍，需要周三再次投票表决，从而令总统特朗普任下的首个重大立法胜利被推后。共和党控制的众议院周二午后通过了税改议案，并将其送交参议院。独立参议员桑德斯(Bernie Sanders)称，参议院一位人员裁定，众议院议案中有三项条款不符合参议院的规定。截至傍晚，计划是参议院删除这三项不符合规定的条款并进行表决。倘若一如普遍预期获得通过，那么该议案将被送回众议院，并于周三再次进行投票表决。这些条款涉及家庭教育储蓄账户以及私立大学捐赠。

--美国独栋屋开工和建筑许可触及10年高位，供应短缺局面有望缓解

美国11月独栋房屋开工和建筑许可急升至逾10年高位，楼市供应短缺的局面有望缓解。美国商务部周二报告，11月独栋房屋开工跳增5.3%，年率为93万户，创2007年9月以来最高水平。独栋屋在美国楼市中的占比最大。显示楼市强劲增长的另一个迹象是，11月独栋屋建筑许可增长1.4%，年率为86.2万户，为2007年8月以来最高水平。独栋房屋开工跳增，表明楼市可能为第四季国内生产总值(GDP)增长作出贡献。数据公布后，美国公债价格保持在日低，美元指数削减跌幅。美国股市开盘涨跌互现。

--欧洲央行决策者讨论量化宽松措施结束后的政策前景

由于经济强劲增长降低了采取重大刺激措施的必要性，欧洲央行决策者开始考虑，在2.55万亿欧元量化宽松计划结束后，如何支持欧元区经济。欧洲央行此前承诺至少将继续购买债券至9月。但由于欧元区经济增长处于10年来最佳水平，而且通胀率轻松超过1%，外界普遍预计欧洲央行之后将逐步结束购债计划。爱沙尼亚、斯洛伐克和德国央行总裁周二均谈及需要将关注重点从购债转向利率等其他工具，从而强化了上述预期。 欧洲央行管委员韩伟森周二称，随着通胀前景改善，欧洲央行应考虑调整政策信息，包括关于购债直至通胀回升的承诺。

--德国12月Ifo企业景气判断指数意外下降，对前景乐观看法消退

周二公布的一项调查显示，德国12月企业景气判断指数在上月触及史上高位之后意外微跌至117.2，这表明德国的商界领袖对于企业前景的乐观看法有所消退。Ifo称，企业景气判断指数略有下降，是因为企业预期指数下降，而企业现况指数则上升。德国智库Ifo经济学家沃拉博警告称，德国企业对于新政府组成形态的不确定性已略有上升。

--中国财科院报告称不存在地方政府债务压力明显失衡，省县级还债压力上升

中国财政科学研究院最新发布报告称，中国地方政府债务的规模增速与财政收入增速基本相当，不存在明显的债务压力失衡情况，但在债务偿还压力上，省级和县级政府债务偿还压力上升明显；此外，地方财政经济运行中的风险在快速变形，且日趋复杂化。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二下跌，因对美国税改议案可能获得通过的兴奋情绪，更多地被忧虑税改将对多年来的货币政策刺激举措，以及未来利率带来影响所抵消。

道琼工业指数下跌37.45点，或0.15%，至24,754.75点；标准普尔500指数挫8.69点，或0.32%，至2,681.47点；纳斯达克指数下跌30.91点，或0.44%，至6,963.85点。

--欧洲股市收低，市场普遍下跌，因由投资人对美国税改乐观情绪带动的升势动能消退。泛欧STOXX 600指数早盘一度上涨0.2%。但之后该指数转跌，并在午后跌势加速，终场收低0.4%。

英股富时指数微升0.09%。德国DAX指数收低0.72%；法股CAC-40指数跌0.7%。

汇市:

--美元兑多数主要货币上涨，受助于美国新屋开工数据乐观；但涨幅受限，因忧虑美国税改对经济的整体影响。尾盘，美元兑日圆上涨0.3%，报112.92日圆， 兑瑞郎基本持平，兑英镑、澳元、加元和新西兰元也上涨。欧元兑美元升0.5%报1.1842美元。

债市:

--美国公债收益率上涨，指标公债收益率触及七周高位，因美国逾30年来最大规模的税改看来有望在周末前立法。公债因获利了结遭抛售也令收益率曲线趋陡，连续第二日逆转了收益率曲线趋平的走势。

指标10年期公债收益率升7个基点，报2.459%，盘中触及10月底来最高。两年期美债收益率触及逾九年高位1.861%，五年期公债收益率触及2011年4月来最高的2.230%。

--德国期限最长的公债在欧元区债市领跌，因美国经济数据强劲，预计本周美国国会将批准税改议案，德国计划明年增加债券发行量。

在下午的交易中，德国30年期公债收益率上涨7个基点，至1.18%。德国10年期公债收益率跳涨至0.384%，创三个月高位。大部分欧元区10年期公债收益率全日上涨5-9个基点，但分析师强调，年末市场交投清淡，放大了价格的波动幅度。

油市:

--油价小涨，逼近64美元，受助于北海一输油管道关闭、石油输出国组织(OPEC)牵头的减产努力，以及预期美国原油库存连续第五周减少。但美国原油产量不断增加限制涨幅。美国政府周一发布的预估显示，美国1月页岩油产量升至创纪录水平。

布兰特原油期货收涨0.39美元，或0.6%，报每桶63.80美元。美国原油期货结算价上扬0.34美元，或0.6%，报每桶57.56美元。

金属市场:

--金价几乎持平，美元走软未能提振金价。市场人士在假日季来临前谨慎交投，不愿大举押注。今年第四季金价有望创10年来最窄季度交易区间。

现货金持平报每盎司1,261.66美元，稍早触及近两周高位1,265.20美元。美国2月期金小跌1.30美元，或0.1%，报每盎司1,264.20美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铝价格触及三周高位，因最大生产国中国供应增长放缓的前景促使投资人买入，但明年供应过剩的可能性限制了升幅。

指标三个月期铝收高1.2%，报每吨2,099美元，此前触及11月29日来最高。三个月期铅收低0.4%，报每吨2,552美元，期铜收高0.5%，报每吨6,942美元。(完)