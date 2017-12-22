《路透早报》--12月22日

[今日看点]

资料图片：2016年1月，比利时布鲁塞尔，清晨日出时刻的凯旋门。REUTERS/Yves Herman

经济数据(GMT时间)：

--德国1月GFK消费者信心指数、11月进口物价(0700)

--法国11月消费者支出和生产者物价指数(PPI)(0745)

--台湾公布11月季调后失业率、工业生产指数年变动率(0800)

--瑞士12月KOF领先成长指标(0800)

--意大利12月制造业企业信心指数和消费者信心指数(0900)

--英国第三季国内生产总值(GDP)、企业投资和经常帐收支(0930)

--意大利10月工业订单和工业销售(1000)

--意大利11月对非欧盟国家贸易收支(1100)

--美国11月建筑许可修正值(1300)

--美国11月个人支出、个人所得和个人消费支出(PCE)物价指数(1330)

--美国11月耐久财订单(1330)

--加拿大10月国内生产总值(GDP)(1330)

--美国12月密西根大学消费者信心指数、现况指数(1500)

--美国11月新屋销售(1500)

--美国12月堪萨斯联储制造业、综合指数(2000)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--菲律宾央行与菲律宾竞争事务委员会(PCC)签署协议备忘录(0200)。

以下为12月21日下午5:00至12月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国第三季经济成长率被下修，上周初请失业金人数增加

美国商务部报告，第三季国内生产总值(GDP)环比年率为增长3.2%，略低于上月公布的3.3%的初估值，为2015年首季以来的最快增速，且高于第二季3.1%的增长率。这也是美国经济自2014年以来首次实现连续两季的增长率达到或超过3%。不过，第三季的增速可能有些夸大了经济的体质。第三季经济增速为逾两年最快，受助于企业支出强劲，本周通过的税改立法明年可能给经济带来温和的提振。

周四公布的另一项数据显示，上周初请失业金人数跳增，不过，潜在势头仍与就业市场收紧的大趋势一致。数据公布后，美国公债价格多数持稳至走高，美元兑欧元和日圆削减涨幅，美国股市上扬。

--美国众议院通过临时拨款议案，以避免联邦政府周六关门

美国众议院周四以231-188的投票结果批准一项临时性拨款法案，将避免联邦政府机构在周五午夜的截止期限过后关门。这项议案现已送交参议院，可能在周四稍晚获得通过。

--OPEC开始研究退出减产协议的策略--消息人士

两名石油输出国组织(OPEC)消息人士表示，OPEC已经开始制定退出减产协议的策略。这显示最终结束减产协议正在进入产油国的视线，至少在理论上是这样。两名OPEC消息人士说，该组织在维也纳的秘书处负责制定一个包括多种不同选项的计划，现在说该计划会是什么样子还为时尚早。“这是一个连续性策略，而不是退出，”其中一位消息人士说。倘若一如OPEC预期，全球油市在2018年底前达成重新平衡，可能就有必要在2018年12月之前对减产协议的退场进行讨论。消息人称，OPEC希望2018年油价底部在60美元。OPEC与其盟友下次的部长级会议将于6月举行，届时将是检讨减产进度的时机。

--联合国安理会周五将投票表决新的对朝制裁措施

外交人士表示，联合国安理会周五将对美国所提的决议草案进行投票表决。该决议寻求针对朝鲜(北韩)最新的洲际导弹试射加强制裁。路透周四看到的这份决议草案，寻求禁止90%左右的对朝鲜油品出口，将其限制在每年50万桶以下，并要求在12个月内遣返在国外工作的朝鲜人。这项草案也打算将对朝鲜的原油供应上限订于每年400万桶。美国不断呼吁中国限制对朝鲜的石油供应。这份文件周四分发给了15个安理会成员国。不过目前尚无法确定中国的投票意向。一般来说，在美国与中国达成共识之前，有关朝鲜问题的决议草案不会发给所有的成员国。

--西班牙加泰罗尼亚前领导人普伊格蒙特有望重获领导权

加泰罗尼亚独立派领导人普伊格蒙特(Carles Puigdemont)有望重新获得对该地区的领导权。初步结果显示，分离主义政党联盟在该地区的选举中赢得多数席位。计票完成76%后的官方数据显示，分离主义政党在135个议会席位中总共获得70席，其中普伊格蒙特的Junts per Catalunya获得34席，领先另外两个分离主义政党。最终结果料将在午夜后揭晓。

--波音和巴西航空工业公司洽商合并

飞机制造商波音和巴西航空工业公司(Embraer)(EMBR3.SA)周四称，双方正讨论“潜在合并”。如果获得巴西政府放行，该交易将强化全球客机双寡头垄断局面。声明发布后，Embraer股价在纽约和圣保罗均上涨20%以上，收盘时市值达到45亿美元。声明没有透露该交易架构详情。波音股价下跌近1%。一位高级政府官员对路透表示，巴西政府拥有对Embraer战略举措的否决权，其将支持该公司在商业航空领域与波音展开合作，但将反对任何收购尝试。

--台湾央行理监事会议如预期决议维持利率不变，因通胀展望温和

台湾央行宣布，第四季理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连续六季维持于1.375%原水准。央行总裁彭淮南表示，央行货币政策基调仍为〞适度宽松〞。央行亦公布，2018年的M2货币成长目标区订在2.5-6.5%，与上年相同。央行预估，今年通胀率估在0.61%，预测明年CPI及核心CPI年增率同为1.12%，通胀展望温和。央行预测明年台湾经济率将略低于今年，估在2.35%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市三大股指周四收盘皆上涨，因投资者对更多的经济敏感板块进行押注，推高银行和能源股。

道琼工业指数收涨55.64点，或0.23%，至24,782.29点；标准普尔500指数升5.32点，或0.20%，至2,684.57点；纳斯达克指数上扬4.40点，或0.06%，至6,965.36点。

--欧洲股市在金融股带领下收涨，逆转稍早的跌势，市场对美国国会通过期待已久的税改立法反应冷淡，市场焦点仍集中在西班牙加泰罗尼亚地区选举。

泛欧STOXX 600指数收涨0.6%，英国富时100指数盘中触及纪录高位，收盘上扬1.05%。不过，市场成交清淡。德国DAX指数收高0.31%；法股CAC-40指数上扬0.62%。

汇市:

--美元在淡静交投中连续第三日下滑，投资人在节日前不愿大举押注，市场人士消化了美国税改计划，该计划迄今对美元的影响有限。年终将至，美元势将创14年来表现最差的一年。

纽约尾盘，美元指数跌至93.264。欧元兑美元小涨至1.1873美元，本周迄今升约1%，受德债收益率上升带动。美元兑日圆纽约尾盘报113.32日圆，当日小跌。

债市:

--美国公债收益率曲线趋平，10年期公债收益率从九个月高位回落，因出现低吸投资人，为债市在受美国税改议案拖累连续三日大跌后提供了喘息的机会。

1926 GMT，10年期公债收益率报2.482%，较周三尾盘跌1个基点，周四稍早曾触及九个月高位2.504%。较短期公债收益率小涨也令收益率曲线趋平，两年期公债收益率从周三尾盘的1.861%升至1.878%，为2008年10月来最高水准，五年期公债收益率触及2.252%，为2011年4月来最高。

--西班牙债券较德债收益率之差接近三个月最窄水平，加泰罗尼亚周四举行地方选举，西班牙政府希望可藉此结束该地区的独立企图。

西班牙10年期公债收益率下跌2个基点，至1.46%，较10月独立公投之后触及的高位下跌逾30个基点。西班牙10年期公债与德债的收益率之差约为105个基点，为近三个月来最窄。葡萄牙和意大利10年期公债收益率全日均下跌4个基点。其他多数欧元区公债收益率日内持平至小幅下跌，守在近期高位附近。

油市:

--布兰特原油期货收涨，创2015年夏季以来最高收位，因石油输出国组织(OPEC)开始研究减产协议的退出策略，燃点减产协议将不会突然终止的希望。

布兰特原油期货涨0.34美元，或0.5%，结算价报每桶64.90美元，为2015年6月来最高收位。美国原油结算价上扬0.27美元，或0.5%，报每桶58.36美元，为11月24日来最高收位。

金属市场:

--金价在稍早触及的两周高位附近持稳，此前美国发布国内生产总值(GDP)、初请失业金人数和地区企业活动数据，令交易员对经济保持稳定的预期不变，美元普遍持稳。

现货金涨1.11美元，报每盎司1,266.7美元，为连续第五日上升，稍早触及12月6日以来最高的1,268.26美元。美国期金收高0.08%，报1,270.60美元。

--期铝触及六周峰值，因数据显示中国产量下降，巩固了供应收紧的预期。不过，中国库存不断增加，限制了铝价的涨幅。

伦敦金属交易所指标期铝收涨1.2%，报每吨2,148美元，为11月7日来最高水准。期铜上升0.6%，报每吨7,086美元。期铅下跌，报2,504美元。(完)