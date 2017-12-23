《路透早报》--12月23日

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2017年12月12日，柬埔寨暹粒省吴哥窟日出景象。REUTERS/Jorge Silva

--西班牙加泰罗尼亚选举结果显示分离派胜出，令投资人担心这一欧元区第四大经济体可能分裂，导致欧元兑美元周五下挫，美元指数持平。今日比特币一度暴跌近30%，曾跌穿12,000美元，自周日以来市值跌去三分之一，之后反弹至14,000美元之上。美国公债收益率小涨，指标10年期公债收益率仍在九个月高位下方，因投资人在圣诞节和下周中短期公债标售前离场。美股收盘三大股指下跌。

--美国总统特朗普将规模达1.5万亿美元的美国税改议案签署立法，并签署短期向政府拨款议案，维持政府运作至1月19日。

--周五欧美公布的重要经济数据包括：

* 美国商务部周五公布，美国11月个人支出较前月增加0.6%(预估为增加0.5%)。11月个人所得较前月增加0.3%(预估为增加0.4%)。美国11月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%，美国11月核心PCE物价指数较前月上升0.1%(预估为上升0.1%)。

* 美国商务部公布，11月耐久财订单较前月增长1.3%，逊于市场预估的增长2.0%。

* 美国商务部公布，11月新屋销售较前月跳涨17.5%，经季节性调整后年率为73.3万户，为2007年7月来最高水准，预期为65.4万户。10月年率被下修至62.4万户，前值为68.5万户。

* 美国商务部公布，11月建筑许可年率修正后为130.3万户，前值为129.8万户。

* 密西根大学12月美国消费者信心指数终值为95.9，路透调查预估为97.1，初值为96.8 ，11月终值为98.5。

* 美国费城联储12月非制造业指数升至25.3，11月为19.3。

* 加拿大统计局周五公布，10月国内生产总值(GDP)与前月持平，预估为增长0.2%，9月修正后仍为增长0.2%。

* 英国国家统计局公布，第三季国内生产总值(GDP)确认为较前季增长0.4%，增幅符合路透调查的分析师预估值。随着英国退欧日期逼近，数据表现凸显出英国经济所面临的困境，第三季家庭支出能力下降，迫使他们动用储蓄。

--纽约联储将美国第四季成长预估下调至3.9%，因11月耐用品订单增长小于预期及部份数据被下修。亚特兰大联储下调美国第四季经济增长预估至2.8%。

--联合国安理会一致通过对朝鲜实施新制裁决议。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘三大股指下跌，假日长周末前市场交投清淡，包括耐克在内的数个蓝筹股下滑。道琼工业指数收跌28.23点，或0.11%，至24,754.06点；标准普尔500指数收挫1.23点，或0.05%，至2,683.34点；纳斯达克指数收低5.40点，或0.08%，至6,959.96点。本周，标普500指数升0.29%，道琼工业指数涨0.42%，纳斯达克指数涨0.34%。

--西班牙股市下跌，此前加泰罗尼亚分离派政党赢得地方选举，政治危机加剧。加泰罗尼亚的政治危机已经损及经济，并导致企业纷纷撤出该地区。西班牙IBEX股指收低1.2%。欧元区STOXX指数小跌0.1%。

汇市:

--欧元兑美元下挫，因此前加泰罗尼亚大选结果显示分离派胜出，令投资人担心这一欧元区第四大经济体可能分裂。欧元兑美元下跌0.1%至1.1858美元，但欧元今年迄今仍大涨近13%，势将录得14年最佳年度表现。比特币周五一度暴跌近30%，曾跌穿12,000美元，自周日以来市值跌去三分之一。美元指数持平在93.316，今年迄今跌约8.5%。美元兑日圆日内持稳于113.30。

债市:

--美国公债收益率小涨，指标10年期公债收益率仍在九个月高位下方，因投资人在圣诞节和下周中短期公债标售前离场。10年期公债收益率报2.486%，当日升0.3个基点，周四曾触及九个月高位2.504%。两年期公债收益率本周收在近九年高位1.895%，较周四尾盘升约2个基点。路透数据显示，五年期公债收益率触及2.254%，为2011年4月来最高。路透数据显示，五年期/30年期公债收益率差收窄逾1个基点，报58个基点。

--西班牙公债收益率一度触及一个月高点，此前加泰罗尼亚分离派政党在议会选举后看似会重新掌权，但随着交易日时间推移，收益率的最初膝跳反应基本上被逆转。西班牙10年期公债收益率盘初上升5个基点，触及一个月高位1.52%，之后回落，尾盘报1.47%。西班牙公债与德债收益率之差扩大6个基点，一度达到约111个基点。其他南欧公债周五也遭抛售。核心欧债开盘微幅上涨，欧元区公债指标德国10年期公债收益率小幅下跌，至0.41%。

油市:

--油价上涨，持稳在2015年来最高水准附近，交投清淡，因以沙特为首的石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等非OPEC产油国承诺若要撤出减产协议，会以逐步的方式进行。布兰特原油期货收涨0.35美元，报每桶65.25美元，这是2015年6月来最高收位。美国原油期货收涨0.11美元，报每桶58.47美元。

金属市场:

--钯金价格跳升至17年高位，因汽车催化器制造商需求强劲，强化了供应短缺预期；金价连续第六日上涨，至两周半高位，因美国经济数据疲弱。1850 GMT，现货钯金跌0.06%，报每盎司1,037.15美元，此前升至2001年2月以来最高的1,042.50美元。现货金上涨0.55%，报每盎司1,273.61美元，此前升至12月5日以来最高的1.275.98美元。金价有望录得10月中以来的最强周度表现。美国期金收高0.7%，报1,278.80美元。期货市场周一将因圣诞节假日休市一天。

--期铜触及两个月高位，节日前夕市场交投淡静，本周周线上涨超过3%，受助于全球成长强劲的迹象；期铝触及七周峰值，因最大生产国中国减产。伦敦金属交易所三个月期铜收涨0.5%，报每吨7,124美元，稍早触及逾两个月高位7,129.50美元。期铝收涨2.1%，报每吨2,192美元，此前触及11月1日来最高2,204美元。(完)