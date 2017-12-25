《路透早报》--12月25日

[今日看点]

2017年12月9日，美国纽约，一名女子在雪后的中央公园自拍。REUTERS/Brendan McDermid

本日无重要经济数据公布。

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行公布10月30-31日政策会议的会议记录(2350)

以下为12月22日下午5:00至12月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普签署税改与政府拨款议案，使之成为法律

美国总统特朗普周五签署了规模达1.5万亿(兆)美元的税改议案，敲定了他任职第一年的最大立法胜利。他还批准了一项防止政府可能停摆的短期拨款议案。这项税改是1980年代以来最大规模的税收改革，将企业税率从35%降至21%，并暂时减轻了大多数人的税收负担。

--联合国安理会通过新制裁决议，朝鲜斥为战争行为

朝鲜(北韩)外务省周日称，联合国对朝鲜的最新制裁是战争行为，无异于对朝鲜进行完全的经济封锁，朝鲜威胁将惩罚支持这些措施的国家。联合国安理会周五就朝鲜近期进行的洲际弹道导弹试射活动，一致通过了对朝鲜实施新制裁的决议，寻求限制该国获得原油及成品油，并限制该国的海外务工人员收入。

--美国11月消费者与企业支出强劲，显示经济成长稳健

周五公布的数据显示，11月份美国消费者支出加速上升，主要资本财订单连续第10个月增长，这是显示美国经济年底增长势头强劲的最新迹象。商务部表示，11月消费者支出增加0.6%，10月为上升0.2%。

尽管支出增加，但11月通胀率依然表现平平。美联储重视的通胀指标--扣除食品和能源的核心个人消费支出(PCE)物价指数11月上升0.1%，10月份为上升0.2%。

--中国央行副行长：打好防范风险攻坚战，首先要控制好总体杠杆率

中国央行副行长易纲周六表示，要把防范风险的攻坚战打好，首先要控制好总体杠杆率，要坚持积极稳妥地去杠杆、稳杠杆。据易纲介绍，初步测算今年前三个季度杠杆率增长大幅度下降，比2012-2016年平均增幅降了9.6个百分点。

易纲并强调，中国坚定执行稳健的货币政策，保持货币政策的中性，把国有企业去杠杆作为重中之重，标本兼治解决地方政府的隐性负债问题。坚决治理金融乱象，坚决打击违法违规金融活动，加强对薄弱环节监管制度的建设。

--英国第三季GDP年增率上修，家庭支出同比增幅创2012年来最低

英国民众在7-9月又苦撑过一段艰困时期，官方数据显示，家庭支出创下2012以来最小同比增幅。英国国家统计局公布，第三季国内生产总值(GDP)确认为较前季增长0.4%，增幅符合路透调查的分析师预估值；第三季GDP较上年同期升幅则从之前的成长1.5%修正为成长1.7%，但增幅主要反映了去年初数据的变动。

家庭支出按年增长1.0%，为2012年初以来的最小增幅。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘三大股指下跌，假日长周末前市场交投清淡，包括耐克在内的数个蓝筹股下滑。道琼工业指数收跌28.23点或0.11%，至24,754.06点；标准普尔500指数收挫1.23点或0.05%，至2,683.34点；纳斯达克指数收低5.40点或0.08%，至6,959.96点。本周，标普500指数升0.29%，道琼工业指数涨0.42%，纳斯达克指数涨0.34%。

--西班牙股市下跌，此前加泰罗尼亚分离派政党赢得地方选举，政治危机加剧。加泰罗尼亚的政治危机已经损及经济，并导致企业纷纷撤出该地区。西班牙IBEX股指收低1.2%。欧元区STOXX指数小跌0.1%。英国富时100指数微跌0.15%，德国DAX指数收低0.28%，法股CAC-40指数下滑0.4%。

汇市:

--欧元兑美元下挫，因此前加泰罗尼亚大选结果显示分离派胜出，令投资人担心这一欧元区第四大经济体可能分裂。欧元兑美元下跌0.1%至1.1858美元，但欧元今年迄今仍大涨近13%，势将录得14年最佳年度表现。比特币一度暴跌近30%，曾跌穿12,000美元，自周日以来市值跌去三分之一。美元指数持平在93.316，今年迄今跌约8.5%。美元兑日圆日内持稳于113.30。

债市:

--美国公债收益率小涨，指标10年期公债收益率仍在九个月高位下方，因投资人在圣诞节和下周中短期公债标售前离场。10年期公债收益率报2.486%，当日升0.3个基点，周四曾触及九个月高位2.504%。两年期公债收益率本周收在近九年高位1.895%，较周四尾盘升约2个基点。路透数据显示，五年期公债收益率触及2.254%，为2011年4月来最高；五年期/30年期公债收益率差收窄逾1个基点，报58个基点。

--西班牙公债收益率一度触及一个月高点，此前加泰罗尼亚分离派政党在议会选举后看似会重新掌权，但随着交易日时间推移，收益率的最初膝跳反应基本上被逆转。西班牙10年期公债收益率盘初上升5个基点，触及一个月高位1.52%，之后回落，尾盘报1.47%。西班牙公债与德债收益率之差扩大6个基点，一度达到约111个基点。其他南欧公债也遭抛售。核心欧债开盘微幅上涨，欧元区公债指标德国10年期公债收益率小幅下跌，至0.41%。

油市:

--油价上涨，持稳在2015年来最高水准附近，交投清淡，因以沙特为首的石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等非OPEC产油国承诺若要撤出减产协议，会以逐步的方式进行。布兰特原油期货收涨0.35美元，报每桶65.25美元，这是2015年6月来最高收位。美国原油期货收涨0.11美元，报每桶58.47美元。

金属市场:

--钯金价格跳升至17年高位，因汽车催化器制造商需求强劲，强化了供应短缺预期；金价连续第六日上涨，至两周半高位，因美国经济数据疲弱。现货钯金收报每盎司1,037.47美元，盘中升至2001年2月以来最高的1,042.50美元。现货金收报每盎司1,274.61美元，盘中升至12月5日以来最高的1.275.98美元。美国期金收高0.7%，报1,278.80美元。

--期铜触及两个月高位，节日前夕市场交投淡静，本周周线上涨超过3%，受助于全球成长强劲的迹象；期铝触及七周峰值，因最大生产国中国减产。伦敦金属交易所三个月期铜收涨0.5%，报每吨7,124美元，稍早触及逾两个月高位7,129.50美元。期铝收涨2.1%，报每吨2,192美元，此前触及11月1日来最高2,204美元。(完)