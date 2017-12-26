《路透早报》--12月26日

[今日看点]

资料图片：2016年1月，白俄罗斯Martsiyanauka村民绕着大树跳舞，纪念古代异教节日Kolyada结束。REUTERS/Vasily Fedosenko

经济数据(GMT时间)：

--日本11月全国CPI及12月东京地区CPI、11月所有家庭支出、11月求才求职比及失业率(均为25日2330)

--美国10月CaseShiller 20个城市房价指数(1400)

--美国12月消费者信心指数(1500)

--美国12月里奇蒙联储综合制造业指数(约1500)

--韩国12月消费者信心指数(约2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行公布10月30-31日政策会议的会议记录(25日2350)

--日本央行总裁黑田东彦在经济团体连合会举办的活动中发表演说(0400)

以下为12月25日下午5:00至12月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--教宗圣诞文告祈祷以巴和平，呼吁协商达成两国解决方案

天主教教宗方济各利用圣诞文告呼吁，以一个经过协商的两国解决方案来结束以色列与巴勒斯坦的争端；日前美国总统特朗普认定耶路撒冷为以色列国都，引发区域紧张情势。这是自特朗普12月6日就耶路撒冷地位做出决定后，教宗第二度公开谈及此事；教宗呼吁耶城的“现状”能够得到尊重，以免中东情势再生波澜。

--伊拉克石油部长预期，油市将在第一季供需平衡

伊拉克石油部长卢艾比表示，他乐观预期油市2018年第一季将会供需平衡，致使油价获得提振。卢艾比表示，全球石油库存已经降至可以接受的水准，有一些正面的迹象显示油市价格将在2018年显着改善。

--俄罗斯反对党领袖Alexei Navalny被禁止参加明年的总统选举

俄罗斯反对党领袖Alexei Navalny周一被禁止参加明年的总统选举，此前俄罗斯官方裁定他不具备参选资格，因其曾被判缓刑。由13名委员组成的竞选委员会中，有12名委员投票反对Navalny参选。一名委员弃权，称可能存在利益冲突。今年41岁的Navalny表示将上诉，并呼吁其支持者抵制明年3月的大选。

--日产汽车将在俄罗斯召回逾12万辆汽车，因安全气囊隐患

俄罗斯技术安全标准监督机构Rosstandart表示，日产汽车将在俄罗斯召回127,738辆汽车。Rosstandart称召回系因安全气囊装置可能有问题，受此影响的车型为2008年8月30日至2014年8月1日所制造的日产Note和Tiida车型。

[市场摘要]

美欧等主要金融市场周一(12月25日)因圣诞节假期休市。(完)