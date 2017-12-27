《路透早报》--12月27日

[今日看点]

2017年12月19日，秘鲁利马，Jockey大厦购物中心内的圣诞树。REUTERS/Mariana Bazo

经济数据(GMT时间)：

--中国11月货物和服务贸易收支、三季度银行业对外金融资产负债

--中国11月规模以上工业企业利润(01:30)

--日本11月建筑订单及房屋开工(约05:00)

--瑞士11月瑞银集团(UBS)消费指标(07:00)、12月ZEW投资者信心指数(09:00)

--英国11月UK FINANCE抵押贷款批准件数(09:30)

--美国11月成屋待完成销售指数、12月消费者信心指数(均为15:00)

--韩国1月制造业景气判断指数(21:00)、11月工业生产及服务业产出(23:00)

--日本11月工业生产、11月零售销售、一周资本流动数据(均为23:50)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行公布12月20-21日政策会议上委员们的意见摘要(2350)

以下为12月26日下午5:00至12月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--苹果及供应商股价下跌，因报导暗示iPhone X需求疲软

苹果及其几个亚洲供应商的股价周二下跌，此前台湾《经济日报》的一篇报导以及部分分析师的评论暗示iPhone X第一季的需求可能低于预期。该报导援引未具名消息人士的话称，苹果将下修iPhone X明年首季的销量预估至3,000万支，低于最初预估的5,000万支。

苹果股价收低2.5%至170.57美元，其供应商股价也走低，重压美股科技股。

--美国制裁朝鲜导弹专家，俄罗斯表示愿意居中斡旋

美国宣布对朝鲜弹道导弹计划幕后的两名朝鲜官员实施制裁，而俄罗斯则重申愿意居中斡旋以缓和美朝之间的紧张关系。美国财政部提到的朝鲜官员是Kim Jong Sik和Ri Pyong Chol。财政部表示，Kim Jong Sik据报导是朝鲜导弹计划从液体燃料转向固体燃料的关键人物，而Ri Pyong Chol是发展洲际弹道导弹的主要官员。

--中国11月未对朝出口油品，执行联合国制裁决议

中国海关总署公布的数据显示，11月中国未向朝鲜出口油品，这显然超出了今年早些时候联合国对朝制裁的要求。中国11月也未从朝鲜进口铁矿石、煤炭和铅。11月为联合国对朝鲜实施最新贸易制裁以来的第二个整月。

--中国第四季经济趋势预示2018年将减速--褐皮书

由中国褐皮书国际(CBB)对上千家中国企业进行的季度调查显示，中国工业企业第四季继续加速生产，不过薪资增长和雇聘放缓，进一步表明这一全球第二大经济体的经济动能有所减弱。

[市场摘要]:

伦敦及欧洲金融市场周二因假期休市。

股市:

--美国股市三大股指周二收挫，因苹果及其供应商股价受周末的一则iPhone X需求疲弱报导打压下跌，科技股受累走低。道琼工业指数下跌7.85点或0.03%，至24,746.21点；标准普尔500指数挫2.84点或0.11%，至2,680.5点；纳斯达克指数收低23.71点或0.34%，至6,936.25点。

汇市:

--美元兑主要货币基本持平，因交易员未受日本令人鼓舞的通胀数据，以及日本央行会议记录显示决策者仍倾向于坚持宽松货币政策影响。美元兑日圆持稳于113.16日圆，兑欧元持平于1.1863美元。比特币因低吸买盘而反弹，在Bitstamp交易平台日内高见16,147.87美元。

债市:

--美国两年期公债收益率在清淡交投中升至九年来最高，因投资者聚焦本周新债供应，以及2018年标售规模预计扩大。两年期公债收益率尾盘报1.908%，高于上周五的1.895%，隔夜交易中收益率最高升至1.916%，为2008年10月14日以来最高。五年期公债收益率最高升至2.263%，为2011年4月12日以来最高。

油市:

--油价在淡静交投中急升至两年半高位，美国原油触及60美元，受助于利比亚一输油管道爆炸的消息，以及石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动。布兰特原油期货收涨1.77美元或2.71%，报每桶67.02美元，盘中触及2015年5月中以来最高67.10美元。美国原油期货攀升1.50美元或2.6%，报每桶59.97美元，盘中高见60.01美元，为2015年6月底以来最高。

金属市场:

--金价小涨，盘中触及逾三周高位，受助于美元走软和技术信号。钯金触及2001年2月以来最高，因供应忧虑。现货金收报每盎司1,283.24美元，盘中触及12月1日以来最高1,283.72美元。美国2月期金收涨8.70美元或0.68%，报每盎司1,287.50美元。现货钯金收报1,051.50美元。来自汽车催化器制造商的强劲需求，巩固了市场供应短缺的预期。(完)