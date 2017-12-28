《路透早报》--12月28日

[今日看点]

2017年12月2日，瑞士滑雪胜地韦尔比耶，一名男子在圣尼古拉斯日身着圣诞老人服装享受滑雪乐趣。REUTERS/Denis Balibouse

经济数据(GMT时间)：

--日本11月工业生产、11月零售销售、一周资本流动数据(周三23:50)

--中国三季度国际收支平衡表及国际投资头寸表(正式数)

--香港11月进出口数据(08:30)

--英国11月UK FINANCE抵押贷款批准件数(09:30)

--美国11月商品贸易收支初值、趸售(批发)库存、一周请领失业金人数(13:30)

--美国12月芝加哥采购经理人指数(PMI)(14:45)

--韩国12月消费者物价指数(CPI)(23:00)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--墨西哥央行公布货币政策会议记录。

以下为12月27日下午5:00至12月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国假期季销售料将刷新纪录，给零售和快递业带来意外福音

美国假期购物季有望打破销售纪录，因消费者信心激增且移动设备的使用增加；根据万事达卡分析部门，今年线上和店内消费支出超过8,000亿美元，创纪录水准。分析公司RetailNext零售研究人员则表示，假日季销售总额较上年同期增幅将超过RetailNext初步预估的3.8%。RetailNext和其它多数分析公司及行业组织将于1月公布假日季销售数据

全球最大的快递公司联合包裹(UPS)称，今年假期季处理的退货数量料创纪录，12月每日处理的退货超过100万笔。UPS称，这种规模料持续到1月初，到1月3日达到140万笔的峰值，较上年同期上升8%。

--中国吉利将收购沃尔沃集团8.2%股权，成其第一大持股股东

中国吉利控股是沃尔沃汽车品牌的拥有者，将从维权投资者Cevian Capital手中收购瑞典卡车生产商--沃尔沃集团(AB Volvo)的8.2%股份，按当前市价计算价值约为33亿美元。不过吉利没有计划将其与1999年分拆出来的沃尔沃汽车(Volvo Cars)重新合并在一起。

--美国11月成屋待完成销售指数小涨，12月消费者信心指数下降

全美不动产协会(NAR)公布，美国11月成屋待完成指数较前月上升0.2%，至109.5。11月成屋待完成销售的合约数量小幅上升，受经济稳健时期的就业增长提振。

世界大型企业研究会公布，美国12月消费者信心指数为122.1，预估为128.0，11月经修正后为128.6，前值为129.5。

--韩国11月工业生产勉强反弹但远逊于预估，1月制造业景气判断指数下降

韩国11月工业生产较前月仅增0.2%，远低于分析师预估；10月工业生产则大幅下降。韩国统计局公告显示，11月工业生产较上年同期下降1.6%，路透调查预估为上升1.0%。另外，韩国央行公布，1月韩国制造业的企业信心指数下跌，因中小型制造商对经济状况预期转弱。出口企业的信心指数下降2点，至89，因第四季出口增长显现放缓迹象。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三在清淡交投中微幅收高，一些大型科技股上涨抵销了能源股下跌带来的压力，力保三大股指不失。道琼工业指数收高28.09点或0.11%，至24,774.30点；标准普尔500指数收涨2.12点或0.08%，至2,682.62点；纳斯达克指数上升3.09点或0.04%，至6,939.34点。

--欧洲科技股下跌，投资者对苹果iPhone X需求可能弱于预期的报导作出反应。之前两日市场因假期休市。泛欧STOXX 600指数小涨0.1%，因今年表现强劲的科技股下跌所带来的压力，被矿业股和油股上涨盖过。英股富时指数收高0.37%，法股CAC-40指数收升0.08%，德股DAX指数微跌0.02%。

汇市:

--美元兑一篮子货币跌至三周半低位，因交易员押注随着全球经济加速成长，将有更多央行在2018年开始减少货币刺激政策。美元指数下跌逾0.2%，报93.027，盘中跌至12月1日以来最低的92.956。欧元兑美元触及三周半高位1.1904，美元兑日圆持稳于113.26日圆。商品价格上涨支撑加元和澳元，加元兑美元创三周最高，报1.2627加元，澳元兑美元涨0.6%，报0.7773美元，达到两个月来的最高水平。加密货币市场方面，比特币反弹势头消退，连续第二日未能站在16,000美元之上。

债市:

--美国公债价格上涨，因投资者在年底前重新平衡投资组合，尽管财政部标售的340亿美元五年期公债需求疲弱。指标10年期公债价格上涨15/32，收益率报2.413%，周二尾盘报2.237%。

--短期德国公债收益率触及两个半月高位，追随美债走势，美国可比公债收益率在周二涨至2008年以来最高。据Tradeweb数据，德国两年期公债收益率涨2个基点至负0.668%，为10月2日以来最高水准。法国两年期公债收益率上涨2个基点，至负0.514%，接近7月以来的最高水平。多数欧元区公债收益率跌0-1个基点不等，德国10年期公债收益率跌至0.41%。

油市:

--油价在上日触及近两年半高位后下滑，因利比亚和北海供应受到干扰所引发的涨势失去动能。布兰特原油期货结算价报每桶66.44美元，下跌0.58美元，上日升穿每桶67美元，为2015年5月来首次。美国原油期货收报每桶59.64美元，较上日结算价下跌0.33美元。上日美国原油升穿60美元，为2015年6月来首次。

金属市场:

--金价连续第八日走高，因美元下跌，鼓励投资者买入黄金；钯金再触近17年高位，因预计需求强劲和供应短缺。现货金收报每盎司1,287.01美元。美国2月期金收高0.3%，报每盎司1,291.40美元。钯金收报1,060.49美元，盘中触及2001年2月以来最高的1,069.50美元，距离该月触及的峰值仅差5.50美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜升至四年高位，此前中国公布11月进口跳增，提振对中国需求增强的预期。中国为全球最大金属消费国。三个月期铜收高1.6%，报每吨7,239美元，稍早触及2014年1月来最高的7,259美元。今年迄今铜价大涨了30%。三个月期铝升2.7%，报每吨2,252美元，稍早升至2012年3月来最高的2,254美元。(完)