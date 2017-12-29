《路透早报》--12月29日

[今日看点]

2017年12月27日，爱尔兰Ballyheigue，一名骑手参加圣诞节海滩赛马活动。REUTERS/Clodagh Kilcoyne

经济数据(GMT时间)：

--香港11月底M3货币供应、11月底外汇基金总资产

--澳洲11月民间部门信贷及房屋信贷(00:30)

--欧元区11月M3货供额(09:00)

--意大利11月生产者物价指数(PPI)(0900)

--德国12月消费者物价指数(CPI)及消费者物价调和指数(HICP)初值(13:00)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行执委劳滕施莱格、欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚和巴塞尔委员会主席英韦斯就巴塞尔III新的银行业规定发表讲话。

--泰国央行发布货币政策报告。

以下为12月28日下午5:00至12月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望

美国总统特朗普表示，他对于“中国听任石油进入朝鲜感到非常失望”，这样的举动将阻止朝鲜核危机获得“友好解决”。“让我们逮了个正着--(我)非常失望，中国正听任石油进入朝鲜。如果这种情况继续发生，朝鲜的问题绝不会得到友好解决！”特朗普在推特中写到。周四稍早中国表示，不存在中国船只违反联合国制裁决议向朝鲜出售石油的情况。此前韩国一家报纸称，中国和朝鲜船只一直非法进行海上联系，让石油进入朝鲜。

--苹果为iPhone降速风波致歉

苹果日前坦承将电池老化的旧款iPhone降速，因而面临接踵而至的官司与消费者怒火，公司方面将为用户更换电池大幅降价，并变更软件向用户显示电池的状况是否良好。苹果周四在官网的一则贴文中，为电池问题的处理方式致歉。

--软银牵头财团购入优步大量股份，对其估值为480亿美元

打车服务公司优步(Uber)表示，由软银集团牵头的一个财团成功买进其大量股份，该交易对优步的估值为480亿美元。这个价格比优步最近估值680亿美元大约低30%。这笔交易将引发董事会监督优步的方式发生一些变化，该公司目前正在处理多起联邦刑事调查、一宗高风险诉讼和工作场所文化改革。

--独家：苹果和亚马逊均在磋商设立沙特业务许可证--消息

消息人士告诉路透，苹果和亚马逊都在磋商投资沙特的许可证，这是沙特阿拉伯王储穆罕默德力争让保守沙特换上高科技新面貌的努力之一。消息人士确认称，苹果正在与主管外资投资的沙特投资总局(SAGIA)磋商。亚马逊方面的磋商由云计算部门Amazon Web Services (AWS)领衔。苹果和亚马逊均已通过第三方在沙特销售产品，但他们和其他全球科技巨头一样，尚无法直接在沙特设立业务。

--美国上周初请失业金人数持稳，但就业市场仍然趋紧

美国上周初请失业金的人数没有变化，基本趋势与劳动力市场趋紧保持一致。根据劳工部公布的经季节调整数字，截至12月23日的一周初请失业金人数是24.5万。前一周的数据没有修正。自10月中旬以来，一周初请失业金人数一直处于22.3万至25.2万之间。

--北海福尔蒂斯油管将于新年前后恢复正常运转--英力士

英国最大也是最重要的油气管道--福尔蒂斯油管系统(FPS)的运营商英力士称，该管道应在新年前后恢复正常供油，略早于之前预期。英力士此前预计该管道将于1月初恢复正常运作。

--英国11月购房抵押贷款批准宗数触及15个月低位

英国银行业机构UK Finance公布，11月英国购房抵押贷款批准宗数触及15个月最低位。11月购房抵押贷款批准宗数为39,507件，低于10月的40,417件，且比2016年11月低了5%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四在清淡交投中小幅收高，受助于金融股上涨和科技股继续从跌势中缓慢复苏。道琼工业指数收高63.21点或0.26%，至24,837.51点；标准普尔500指数收涨4.92点或0.18%，至2,687.54点，今年有望录得2013年以来最大年度升幅；纳斯达克指数上升10.82点或0.16%，至6,950.16点。

--欧洲股市小跌，节日期间交投清淡，没有什么企业消息和宏观事件发生。英股富时100指数收升0.03%，在略低于纪录高位的水准徘徊。泛欧STOXX 600指数跌0.3%，欧元区绩优股指数下挫0.7%。法股CAC-40指数收挫0.55%。德股DAX指数下滑0.69%。

今年迄今泛欧STOXX 600指数升约8%，因企业业绩强劲，经济表现改善带动了地区股市。德股DAX指数和意大利股指今年领跑，分别大涨13.1%和15.4%，而英股富时100指数升幅仅为6.7%。

汇市:

--美元兑一篮子货币跌至一个月低位，因在大规模税改计划通过后，美国经济成长前景并不算乐观，而比特币连续第二日下跌，因韩国加强对加密货币交易的监管。美元指数尾盘下跌0.45%，至92.609。美元指数今年下跌超过9%，势将录得2003年来最大的年度跌幅。欧元兑美元尾盘升0.55%至1.1951美元，此前触及一个月最高。欧元在今年迄今上涨了约14%，可望创下2003年来表现最好的一年。比特币在卢森堡Bitstamp交易所跌9.31%，报13,891.30美元。比特币今年狂涨1,300%，远超任何传统资产。

债市:

--美债价格下跌，部分回吐了上日因月末延长债券存续期操作带来的强劲涨幅，此前美国财政部售出280亿美元七年期公债，需求平平。10年期公债收益率回升至2.436%。两年期和10年期收益率之差走高至53个基点，上日跌至2007年10月以来最平的50个基点。

--多数欧元区公债收益率上涨。意大利财政部标售了49亿欧元五年期和10年期公债，需求规模超过90亿欧元。不过，意大利公债收益率的走势仍与其他欧债收益率一致。多数欧元区公债收益率日内上涨4-5个基点。德国10年期公债收益率上涨5个基点至0.43%，略低于上周触及的五周高位。意大利与德国公债收益率之差一度缩减2.5个基点，至略低于151个基点左右。

油市:

--油价小涨，保持在两年半高位附近，此前数据显示，中国原油进口需求强劲，且美国炼厂活动增加令库存进一步下降。美国原油期货升0.20美元，报每桶59.84美元；布兰特原油期货结算价报每桶66.18美元。

金属市场:

--金价续升至一个月高位，因技术前景强劲，且美元跌至四周低位；钯金逆转稍早跌势，触及17年新高。现货金收报每盎司1,294.75美元，盘中触及11月29日以来最高的1,295.21美元。美国2月期金收高0.45%，报 每盎司1,297.20美元。钯金盘中触及2001年2月以来最高的1,072美元，供应短缺和需求强劲的预期继续推升钯金价格。

--伦敦期铜跳升至四年高位，因基金押注最大消费国--中国需求强劲，而最大出产国智利供应受扰会令市场出现供应短缺的局面。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.7%，报每吨7,289美元，稍早升至2014年1月来最高的7,312.5美元。今年迄今铜价大涨超过30%，势将录得2009年来最大年度升幅。三个月期铝升1.4%，报每吨2,283美元，为2012年3月来最高，今年迄今铝价大涨超过30%。三个月期锌升0.9%，报每吨3,302美元，今年迄今升幅约28%。(完)