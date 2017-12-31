《路透早报》--12月31日

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2017年12月1日，德国柏林，LP12购物中心内的节日装饰。REUTERS/Fabrizio Bensch

--今日是2017年的最后一个交易日，美元兑一篮子货币跌至逾三个月最低，且今年录得2003年以来最大年度跌幅。美股今年创下2013年来表现最佳的一年。美债价格周五上涨。

全球金融市场下周一将因新年假期休市。下周美国将公布制造业和服务业数据，另外还有12月就业报告。

--周五公布的初估数据显示，德国2017年通胀触及五年最高水平，为欧洲央行内部出现更多分歧埋下种子。目前，已有部分央行决策者希望停止向区内经济注资。2017年德国消费者物价调和指数(HICP)月均增长1.7%，为2012年以来最大增幅，当年为2.1%。德国12月HICP初值较上年同期上升1.6%，接受路透调查的分析师预估为上升1.4%。德国12月HICP初值较前月上升0.8%，高于分析师预估的增长0.6%。

--欧洲央行数据显示，11月企业贷款增速为3.1%，家庭贷款增速为2.8%，均为2009年中期以来的最高增速。

--国际货币基金组织(IMF)数据显示，第三季全球外汇储备中欧元和人民币占比小幅上升，美元占比连续第三季下降，至2014年年中以来最低水准；欧元和人民币占比小幅上升，日圆占比略有下降。

--中国央行货币政策委员会日前召开第四季度例会强调，要实施好稳健中性的货币政策，切实管住货币供给总闸门，综合运用多种货币政策工具，保持货币信贷及社会融资规模合理增长，维护流动性合理稳定，有效控制宏观杠杆率。

--中国央行周五表示，2018年起支付机构客户备付金集中交存比例将由现行20%左右提高至50%左右，本次调整已充分考虑了春节前现金投放等季节性因素的影响，对提高交存比例的过程采取分步实施稳妥推进。

--中国银监会近日印发金融资产管理公司资本管理办法（试行），将杠杆率监管指标及要求纳入办法，形成统一资本监管框架；并调整完善集团财务杠杆率计算方法，防控集团表外管理资产相关风险。

--中国财政部和国家税务总局日前发布通知完善企业境外所得税收抵免政策，通知称，中国企业可以选择按国别分别计算或不按国别汇总计算其来源于境外的应纳税所得额，并按照相关税率分别计算其可抵免境外所得税税额和抵免限额。上述方式一经选择，五年内不得改变。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五没有绚烂的烟花庆祝今年最后一个交易日，科技和金融股下跌拖累股市收低，不过，美股今年创下2013年来表现最佳的一年。道琼工业指数收跌118.29点，或0.48%，至24,719.22点；标准普尔500指数收低13.93点，或0.52%，至2,673.61点；纳斯达克指数下跌46.77点，或0.67%，至6,903.39点。指标标普500指数今年急升19.5%，蓝筹股道琼工业指数大涨25.2%，纳斯达克指数大幅上扬28.2%，三大主要股指均录得2013年以来的最佳年度表现。

--欧洲股市微幅收低，但在2017年上涨7.7%，今年为2013年来表现最佳的一年，归因于科技股猛涨，资源类股表现凌厉。泛欧STOXX 600指数周五下跌0.1%，欧元区绩优股指下滑0.5%。德国股市表现突出，今年涨幅为12.5%。英国富时100指数以纪录最高收位为今年作结。

汇市:

--美元兑一篮子货币跌至逾三个月最低，且今年录得2003年以来最大年度跌幅，受上周税改法案签署后，市场对美国经济成长加速的持久性的疑虑打击。今年市场上最剧烈的波动是比特币和其它加密货币令人屏息的涨势，尽管年底回落，但许多电子货币价值今年仍飙升。由于欧元区通胀和企业活动出现上升迹象，对欧洲央行可能考虑明年年底前升息的预期已经提振欧元，欧元兑美元有望录得14年来最佳年度表现。欧元盘中触及三个月高位的1.2028美元，年度涨幅达到14.2%。尾盘升0.56%，报1.2008美元。美元指数周五低见92.080，为9月22日以来最低。美元指数年线下跌 9.8%，录得2003年以来最大年度跌幅。Bitstamp交易平台，比特币周五尾盘升1.18%，报14,564.76美元，离开了12天前触及的纪录高位近20,000美元，但仍录得约1,400%的年线升幅。

债市:

--年末需求扶助美债价格周五以上涨结束2017年交易，股市下跌也提振对避险公债的需求。今年，对利率高度敏感的中短期公债跑输，因投资者消化了经济动能改善的预期。五年期公债收益率录得2013年以来最大年度升幅，全年累积升15%，至2.21%。两年期公债收益率年内升58%，为2014年以来的最大年度升幅，报1.89%。

--意大利公债收益率周五涨至两个月高位，意大利总统昨日解散国会，决定3月4日举行大选。意大利10年期公债收益率盘中升至2%，为10月底来首次，上涨6个基点，尾盘报1.99%。意大利和德国10年期公债利差也走宽至10月底以来最阔水平153个基点。德国10年期公债收益率周五触及两个月高点0.445%，此前数据显示德国2017年通胀触及五年高位。

油市:

--美国原油在今年最后一个交易日收在每桶60美元以上，为2015年中来首次，今年上涨12%，因需求强劲和全球库存不断下降。美国原油期货收高0.58美元，结算价报60.42美元，为2015年6月来最高收位。布兰特原油期货涨0.71美元，报每桶66.87美元。布兰特原油本周升穿67美元，为2015年5月来首次。

金属市场:

--金价续升，触及三个月高位，有望创七年来最大年度涨幅，受助于美元走软，政治紧张局势和对美国升息影响的担忧消退。1905 GMT，现货金上扬0.67%，报每盎司1,303.37美元，2017年年线有望上涨13%。指标美国12月期金收涨12.1美元，或0.93%，收报每盎司1,309.30美元，2017年年线上涨12%。现货钯金今年年线攀升57%，为表现最佳的贵金属，因在多年供应短缺后，对钯金供应的担忧加剧。现货钯金跌0.31%，报每盎司1,062.05美元，前一日触及2001年2月以来最高1,072美元。本季，钯金较铂金溢价，为史上罕见。

--中国治理工业污染、供给侧改革和强劲的需求增长今年合力创造了铜和铝市场的荣景，今年两个金属的升幅势将创2009年来最大。不过交易商和基金周五在年底获利了结和结账，打压价格。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周五收低0.6%，报每吨7,274美元，但今年升幅达到31%，保持在周四触及的四年高位7,312.50美元附近。三个月期铝周五下滑0.7%，报每吨2,268美元，稍早触及近五年高位2,290.50美元，今年升幅达到34%。(完)