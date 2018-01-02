《路透早报》--1月2日

[今日看点]

2018年1月1日，美国纽约，民众在曼哈顿时报广场庆祝新年。REUTERS/Amr Alfiky

经济数据(GMT时间)：

--台湾12月日经采购经理人指数(PMI)(00:30)

--中国12月财新制造业PMI(01:45)

--韩国12月日经/Markit制造业PMI(00:30)、12月外汇储备(2-5日21:00)

--意大利12月Markit/ADACI制造业PMI(08:45)

--法国12月Markit制造业PMI(08:50)

--德国12月Markit/BME制造业PMI(08:55)

--欧元区12月Markit制造业PMI终值(09:00)

--英国12月Markit/CIPS制造业PMI(09:30)

--加拿大12月Markit经季节调整制造业PMI(14:30)

--美国12月Markit制造业PMI终值(14:45)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

本日暂无重要经济事件及官员讲话。

以下为12月29日下午5:00至1月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--金正恩向韩国释出对话善意；并称唯有受威胁时才会动用核武

朝鲜领导人金正恩周一警告美国称，“核按钮”就在他的桌面上，万一朝鲜受到威胁时他随时可以发动；不过他对韩国伸出橄榄枝，称他对于与韩国对话“持开放态度”。

这一年来围绕朝鲜核武计划充满了尖锐言辞及紧张情势，金正恩在电视上发表新年贺词时宣称朝鲜是“爱好和平且负责任的核大国”，并且呼吁缓和与韩国间的军事紧张并改善关系。

--中国否认向朝鲜非法出售石油，之前特朗普对此提出批评

中国周五对其违反联合国制裁决议，非法向朝鲜出售成品油的报导予以否认，此前美国总统特朗普对中国放任石油进入朝鲜表示不满。

一位联合国安理会外交官称，美国在联合国寻求将六艘悬挂外国国旗的船只列入黑名单，理由是华府认为这些船只同朝鲜进行非法贸易活动，中国则在周四阻止了美国这方面的努力。

--伊朗抗议者冲击警局，动乱局势升温

根据新闻机构及社交媒体消息，伊朗抗议者在周一晚间至深夜冲击了数个警察局，安全部队竭力控制这场自2009年动乱以来针对政府最为大胆的挑战。社交媒体上的视频显示，在Qahderijan市中心，安全部队与试图占领一座警察局的抗议者发生严重冲突，警局有部分地方着火。未经证实的消息称，示威者当中有数人受伤。

抗议活动已经持续至第五天。据报导称，在周日冲突中约有13人丧生，这是2009年以来最严重的一场动乱，当时人们冲上街道抗议时任总统阿玛迪内贾再次当选。

--中国12月官方制造业PMI略回落至51.6，全年GDP料增6.9%左右

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布了12月官方制造业和非制造业PMI指数，其中制造业PMI略有回落，但该指数自去年10月份以来连续15个月保持在51以上较高水平，显示中国经济运行平稳的特征明显，2017年全年GDP料增长6.9%左右。

数据显示，12月官方制造业采购经理人指数(PMI)回落0.2个百分点降至51.6，与路透调查预估中值一致，低于11月份的51.8。这是官方制造业PMI连续17个月处于扩张区间。

--德国2017年通胀触及五年高位，欧洲央行内部分歧可能加剧

初估数据显示，德国2017年通胀触及五年最高水平，为欧洲央行内部出现更多分歧埋下种子。目前，已有部分央行决策者希望停止向区内经济注资。2017年德国消费者物价调和指数(HICP)月均增长1.7%，为2012年以来最大增幅，当年为2.1%。欧洲央行之前维持向欧元区注资的承诺，尽管有部分决策者指出，区内经济成长和通胀预估为改变政策路径提供了理据。德国通胀数据备受关注，因其对欧洲央行的政策决定有着举足轻重的影响。欧洲央行管委会将于1月25日举行下一次政策会议。

--韩国12月出口连增第14个月，2017年出口额创纪录最佳表现

全球对记忆体芯片和石化产品的需求飙升，助推韩国12月出口激增8.9%，2017年全年出口额因而创下纪录高位。数据显示，韩国2017年全年出口跃升5,739亿美元或15.8%，使得2017年成为1956年开始统计相关数据以来表现最佳的年份。

政府预计今年出口仍稳固增长，但增幅较温和，料为4%。由于全球贸易荣景给韩国经济带来裨益，韩国央行在11月进行了六年多来首次升息。

--中国央行行长称2018年继续坚持稳中求进，保持货币信贷和社会融资规模合理增长

中国人民银行行长周小川周日发布新年致辞称，2018年继续坚持稳中求进工作总基调，实施稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模合理增长。

央行官网刊登他的话称，要重点围绕打好决胜全面建成小康社会三大攻坚战，着力推动经济更高质量发展。认真履行国务院金融稳定发展委员会办公室职责，守住不发生系统性金融风险的底线。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五没有绚烂的烟花庆祝全年最后一个交易日，科技和金融股下跌拖累股市收低，不过，美股创下2013年来表现最佳的一年。道琼工业指数收跌118.29点，或0.48%，至24,719.22点；标准普尔500指数收低13.93点，或0.52%，至2,673.61点；纳斯达克指数下跌46.77点，或0.67%，至6,903.39点。指标标普500指数全年急升19.5%，蓝筹股道琼工业指数大涨25.2%，纳斯达克指数大幅上扬28.2%，三大主要股指均录得2013年以来的最佳年度表现。

--欧洲股市微幅收低，但在2017年上涨7.7%，今年为2013年来表现最佳的一年，归因于科技股猛涨，资源类股表现凌厉。泛欧STOXX 600指数周五下跌0.1%，欧元区绩优股指下滑0.5%。德国股市表现突出，全年涨幅为12.5%。英国富时100指数以纪录最高收位为全年作结。

汇市:

--美元兑一篮子货币跌至逾三个月最低，且全年录得2003年以来最大年度跌幅，受上周税改法案签署后，市场对美国经济成长加速的持久性的疑虑打击。2017年市场上最剧烈的波动是比特币和其它加密货币令人屏息的涨势，尽管年底回落，但许多电子货币价值全年仍飙升。由于欧元区通胀和企业活动出现上升迹象，对欧洲央行可能考虑明年年底前升息的预期已经提振欧元，欧元兑美元年度涨幅达到14.11%。美元指数周五低见92.080，为9月22日以来最低。美元指数年线下跌 9.8%，录得2003年以来最大年度跌幅。Bitstamp交易平台，比特币尾盘升1.18%，报14,564.76美元，离开了12天前触及的纪录高位近20,000美元，但仍录得约1,400%的年线升幅。

债市:

--年末需求扶助美债价格以上涨结束2017年交易，月末、季末和年末通常是美债需求强劲的时候，股市下跌也提振对避险公债的需求。2017年，对利率高度敏感的中短期公债跑输，因投资者消化了经济动能改善的预期。五年期公债收益率录得2013年以来最大年度升幅，全年累计升15%，至2.21%。两年期公债收益率年内升58%，为2014年以来的最大年度升幅，报1.89%。

--意大利公债收益率周五涨至两个月高位，意大利总统上日解散国会，决定3月4日举行大选。意大利10年期公债收益率盘中升至2%，为10月底来首次，上涨6个基点，尾盘报1.99%。意大利和德国10年期公债利差也走宽至10月底以来最阔水平153个基点。德国10年期公债收益率周五触及两个月高点0.445%，此前数据显示德国2017年通胀触及五年高位。

油市:

--美国原油在2017年最后一个交易日收在每桶60美元以上，为2015年中来首次，全年上涨12%，因需求强劲和全球库存不断下降。美国原油期货收高0.58美元，结算价报60.42美元，为2015年6月来最高收位。布兰特原油期货涨0.71美元，报每桶66.87美元。布兰特原油当周升穿67美元，为2015年5月来首次。

金属市场:

--金价续升，触及三个月高位，受助于美元走软，政治紧张局势和对美国升息影响的担忧消退。现货金收报每盎司1,302.45美元，2017年年线上涨13%。指标美国12月期金收涨12.1美元，或0.93%，收报每盎司1,309.30美元，2017年年线上涨12%。现货钯金年线攀升57%，为表现最佳的贵金属，因在多年供应短缺后，对钯金供应的担忧加剧。第四季，钯金较铂金溢价，为史上罕见。

--中国治理工业污染、供给侧改革和强劲的需求增长合力创造了铜和铝市场的荣景，2017年两个金属的升幅势将创2009年来最大。不过交易商和基金周五在年底获利了结和结账，打压价格。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周五收低0.6%，报每吨7,247美元，但全年升幅达到31%，保持在周四触及的四年高位7,312.50美元附近。三个月期铝周五下滑0.7%，报每吨2,268美元，稍早触及近五年高位2,290.50美元，全年升幅达到34%。(完)