《路透早报》--1月3日

[今日看点]

2017年12月15日，法国瓦迪塞，雪雕家在制作法国摇滚歌手约翰尼·哈里戴的雪雕头像。REUTERS/Christian Hartmann

经济数据(GMT时间)：

--香港11月零售销售货值、12月物业注册数字

--美国MBA抵押贷款市场指数(12:00)、12月ISM-纽约企业活动指数(14:45)、11月建筑支出及12月供应管理协会(ISM)制造业指数(15:00)、12月汽车销量年率(约20:30)

--瑞士12月制造业PMI(08:30)

--德国12月就业数据(09:00)

--英国12月Markit/CIPS建筑业PMI(09:30)

--瑞士11月零售销售(3-5日08:15)

--韩国12月外汇储备(3-5日21:00)

--澳洲12月AIG服务业指数(22:30)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)发布12月政策会议记录(19:00)

以下为1月2日下午5:00至1月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国警告朝鲜不要再次进行导弹试验，看淡朝韩会谈前景

美国驻联合国大使黑利周二警告朝鲜不要再次试射导弹，称如果无助于促使平壤方面放弃核武器，华盛顿当局不会重视朝韩之间的会谈。黑利对媒体表示，美国听到有关朝鲜可能正在准备另一次导弹试射的报导。“我希望那不会发生。但如果真的发生，我们必须采取更加强硬的措施来对付朝鲜政权，”她说。

对于韩国周二提出与朝鲜进行谈判，黑利说，如果他们没有采取措施禁止朝鲜的核武，那么美国不会把谈判当一回事。“朝鲜可以和任何他们想要的人谈，但在他们同意禁止其所拥有的核武之前，美国不会予以认同或者承认，”她说。

--欧洲央行管委诺沃特尼：若欧元区经济保持强劲，2018年可能结束购债

欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼对南德日报称，如果欧元区经济继续强劲增长，欧洲央行2018年可能结束刺激计划。他的讲话呼应了欧洲央行执委科尔周末的言论，可能会加强这类预期。诺沃特尼在专访中称，“若经济持续向好，我们将在2018年退出该计划。”

欧洲央行曾表示，购债将至少持续到9月，外界普遍预期此后将逐渐缩减该计划。这份2.55万亿欧元的计划是其刺激欧元区通胀的核心措施。

--伊朗最高领导人指责伊朗的敌人煽动动乱，美国斥之为“胡说”

伊朗最高领导人指责该国的敌人是持续数天的动乱幕后指使，而反政府示威的死亡人数升至21人。据社交媒体，数个城市部署了镇暴警察，抗议活动进入第六天，并扩散至西北部城市大不里士(Tabriz)，安全部队竭力控制这场自2009年以来针对政府最为大胆的挑战。

伊朗最高领导人哈梅内伊指责伊朗的敌人煽动此次动乱，这场动乱起初是对经济困境和腐败不满的抗议活动，但已发展成为政治示威。有人暗示抗议者是在为海外势力工作，美国对此给予否认。“我们都知道，这完全是一派胡言，”美国驻联合国大使黑利称，“示威活动完全是自发的。几乎在伊朗每一座城市都有。这充分反映出长期被压迫人民对独裁统治的反抗。”

--欧元区12月制造业增速创纪录，美国12月PMI创2015月3月以来最高

2017年底欧元区工厂活动增长速度达到逾20年最快，而亚洲的表现则比较参差不齐，其中印度领先，制造业巨头中国则意外强韧。

IHS Markit的12月欧元区制造业采购经理人指数(PMI)终值为60.6，与稍早的初值相当，这是自1997年6月有此项调查以来的最高水平。德国和法国的制造业PMI分别创下纪录高位及逾17年来最高。然而意大利的增速放缓。英国12月制造业活动增速自11月创下的四年高点降温。印度制造业活动触及五年高位，台湾创下六年半最佳表现，中国亦有所回温。但韩国、马来西亚及印尼活动则有所萎缩，显见亚洲升息步伐料呈渐进式。

美国12月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值为55.1，创2015月3月以来最高。

--重庆石油天然气交易中心启动在即，希望打造亚洲指标价格

中国计划在2018年初启动重庆天然气交易，意于打造一个亚洲天然气指标价格。随着中国煤改气工程的推进，天然气使用量激增。在快速增长的中国市场成立交易中心，将成为打造亚洲天然气指标价格的有力竞争者，使该地区的其他天然气供应商可以参照其价格定价。

重庆是中国第二家石油天然气交易中心，之前上海石油天然气交易中心于2015年成立。高层人士表示，重庆天然气交易中心正在审核约200个潜在会员，未来将开放外资参与。

--蚂蚁金服与速汇金终止合并协议，因无法取得美国CFIUS许可

蚂蚁金服与速汇金(MoneyGram)表示，双方已同意终止合并协议，因难以跨越监管障碍。速汇金股价盘后下挫8.5%，报12.06美元。知情人士去年9月曾对路透说，蚂蚁金服拟向美国重新提交申请审查其以12亿美元收购速汇金的协议。联合声明表示，两家公司未能取得美国外资审议委员会(CFIUS)同意该协议。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二在2018年首个交易日上涨，标普500指数和纳斯达克指数收盘创纪录新高，因投资者对今年股市将会进一步上涨持乐观态度。科技股对股市上涨居功至伟，不过，非必需性消费类股，医疗保健股，能源股和材料股也都上涨超过1%。苹果、Facebook、Alphabet和微软驱动科技指数涨1.4%。该指数2017年年线劲涨37%，成为标普指数中表现最佳的类股。

道琼工业指数收高104.79点，或0.42%，至24,824.01点；标准普尔500指数收高22.20点，或0.83%，至2,695.81点；纳斯达克指数收升103.509点，或1.5%，至7,006.898点。

--欧洲股市在新年的首个交易日下跌，因汽车股走低，强势欧元也给市场带来拖累，欧盟金融市场推出重大改革举措前市场交投谨慎。泛欧STOXX 600指数下跌0.2%，欧元区股票指数也走低0.2%。汽车股挫0.1%，因新车登记数据转弱。

英股富时指数收跌0.52%；法股CAC-40指数收挫0.45%；德股DAX指数微跌0.36%。

汇市:

--美元在今年的首个交易日跌至逾三个月以来最低，受压于美国温和的通胀前景使得美联储可能放缓升息步伐的预期。美元指数触及91.751的三个半月低位，尾盘下跌0.3%，报91.887。美元指数2017年下滑逾9.8%，为2003年以来最差年度表现。

欧元今年开局上涨，攀升至近四个月高位1.2082美元，尾盘升0.3%，报1.2049美元。美元兑日圆下跌0.4%，报112.32日圆。日圆继续受益于上周发布的日本央行会议记录。

债市:

--美国公债收益率攀升，因美股上扬，且跟随欧债收益率涨势，之前欧洲央行官员表示，欧央行可能在2018年稍后结束大规模购债计划。负责执行欧洲央行购债活动的执委科尔在周末向中国一家财经杂志表 示，2.55万亿(兆)欧元刺激计划9月到期后“有可能”不会再度延长。

2001 GMT，指标10年期美债收益率上扬5个基点，报2.460%，去年下跌2个基点。美国五年期公债收益率报2.246%，盘中触及2011年4月以来最高，两年期公债收益率再度测试九年峰值1.927%。

--整个欧元区的借贷成本上涨，因欧洲央行月度资产购买规模削减成为事实，而且一位欧洲央行官员的鹰派评论，加之数据强劲在2018年第一个交易日损及市场人气。德国10年期公债收益率上升2.5个基点至0.46%，创10月末以来最高。德国30年期公债收益率上升近5个基点至1.31%，为11月中旬以来最高水平，尾盘跌至1.24%。

意大利总统宣布3月4日举行大选后，上周该国借款成本上升。意大利10年期公债收益率延续涨势，至两个月高点，略高于2%，在下午的交易中升近10个基点。欧元区其他地区公债收益率大多上升2-4个基点，元旦假日过后市场交投清淡。

油市:

--油价早盘触及2015年年中以来最高，但收盘微幅下跌，因利比亚和英国重要原油管道恢复运作，且美国产量升至逾40年来最高水平。美国原油期货结算报价下跌0.05美元，报每桶60.37美元，早盘曾触及2015年6月来最高60.74美元。布兰特原油期货结算报价下跌0.30美元，或0.5%，报每桶66.57美元。盘中触及2015年5月来最高67.29美元。

金属市场:

--金价在新年第一个交易日延续升势，触及去年9月底以来高位，因美元走软。现货钯金跳升至纪录高位，因担心供应短缺。钯金在2017年飙升57%。现货金收报每盎司1,318.09美元，上日收在1,302.45美元。自去年12月15日以来，金价每个交易日均上涨。美国2月期金收高6.80美元，或0.52%，报每盎司1,316.10美元。钯金最高升至1,096.50美元，超过2001年1月创下的纪录。

--期锌升至十年峰值，因市场聚焦供应不断下降将会造成的供应缺口，不过，锌价涨幅受限，因价格处于可能鼓励新产能投资的水准。LME指标三个月期锌收涨0.9%，报每吨3,349美元，稍早触及2007年8月来最高3,352美元。LME期铜下滑0.6%，收报每吨7,205美元。(完)