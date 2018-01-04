《路透早报》--1月4日

[今日看点]

资料图片：2017年10月，日本大阪，通勤者穿过一座车展内的购物中心。REUTERS/Thomas White

经济数据(GMT时间)：

--日本12月制造业采购经理人指数(PMI)(00:30)

--财新中国12月服务业PMI(01:45)

--日经香港12月份PMI

--英国12月Nationwide房价指数(07:00)、11月消费者信贷与12月Markit/CIPS服务业PMI(09:30)

--意大利12月Markit/ADACI服务业PMI(08:45)、11月失业率(4-11日09:00)

--法国12月Markit服务业与综合PMI(08:50)

--德国12月Markit服务业与综合PMI(08:55)

--欧元区12月Markit服务业与综合PMI终值(09:00)

--美国12月Challenger企业计划裁员人数(12:30)、12月ADP民间就业岗位变动(13:15)、一周初请失业金人数(13:30)、12月Markit服务业与综合PMI终值(14:45)

--加拿大11月工业产品价格(13:30)

--韩国11月经常帐收支(约23:00)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德于费城就美国经济及货币政策发表谈话(18:30)

以下为1月3日下午5:00至1月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储12月会议记录：决策者认为未来升息路径将取决于通胀和财政刺激政策

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的12月12-13日政策会议记录显示，决策者对当前的低通胀预期感到忧虑，认为近期的税务改革将会提振消费者支出。决策者对财政刺激政策在提高物价压力方面所产生的影响同样也感到不确定。美联储在本次会议上进行了2008年金融危机以来的第五次升息。

在12月的会议上，美联储维持2018年和2019年各升息三次的预期不变，尽管决策者预计，特朗普政府规模达1.5万亿美元的税改计划将给经济增长带来短期提振。美联储也预计2018和2019年失业率将保持在4%以下的超低水平，但预计通胀在2018年末仍低于2%。

--美国制造业及建筑业数据亮丽，经济前景更加可期

美国12月工厂活动增速超过预期，受助于新订单增长大幅提高，进一步显示2017年末经济增长动能强劲。周三发布的其它数据也凸显出美国经济基础强劲，11月建筑支出创历史新高，因民间和政府建筑支出普遍增加。鉴于积极的增长前景，分析师预计美联储将在3月升息。

美国供应管理协会(ISM)称，12月全国工厂活动指标从11月的58.2跳升至59.7，为六年来第二高。美国商务部也公布，美国11月建筑支出上升0.8%，至纪录高位1.257万亿美元，并较上年同期上升2.4%。制造业和建筑业数据，加上就业市场、楼市和消费者支出数据，勾勒出美国经济繁荣的景象。

--德国12月失业率触及纪录低位，失业总人口降幅大于预期

德国12月失业总人口降幅大于预期，失业率触及纪录低位，反映就业市场强劲将继续推动消费引领的经济上行。德国联邦劳工局公布的数据显示，12月经季节调整失业总人口减少2.9万人至244.2万人，降幅是路透调查分析师预计减少1.2万人的两倍多。数据显示，12月失业率为5.5%，11月失业率亦修正为5.5%，这是1990年两德统一以来最低水准。

--美国ITC调查发现中国工具箱产品对美国生产商造成损害

美国国际贸易委员会(ITC)称，他们发现从中国进口的工具箱产品损害美国生产商的利益。这为美国商务部将针对中国出口商的反补贴和反倾销关税保持五年铺平道路。此前美国滑铁卢工业公司(Waterloo Industries)提出了该调查申请。商务部数据显示，从中国进口的工具箱在2016年价值达到9.9亿美元。

2017年11月22日，美国商务部终裁对江苏通润装备科技股份有限公司的产品征收15.09%的反补贴关税，中山基龙工业有限公司的反补贴关税为14.03%。对其他所有中国生产商/出口商施加的反补贴关税为14.39%。

--中国央行将限制比特币挖矿行为，地方政府应引导矿企缩小规模--消息

消息人士透露，中国央行上月末召开会议称，将限制比特币挖矿行为；并要求地方政府从能源、用电及环保等入手采取措施，引导比特币挖矿企业缩小规模。他们并引述会议内容称，央行无法直接对比特币矿场用电进行监管，只能要求地方政府采取行动。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三标普500指数史上首次升穿2,700点大关，其他主要股指也创下纪录最高收位，因科技股攀升，且有迹象显示美国和其他国家经济增长强劲。在美联储公布会议记录后，股市保持涨势，且尾盘小幅扩大涨幅。道琼工业指数收高98.67点，或0.4%，至24,922.68点；标准普尔500指数收高17.25点，或0.64%，至2,713.06点；纳斯达克指数收升58.63点，或0.84%，至7,065.53点。

--欧洲股市在新年低调开局后反弹，因美元上涨，提振出口商股，美股创纪录新高，也提振欧股市场人气。欧洲金融市场今日开始实施新的MiFID II市场规定。欧元区蓝筹股指数升0.6%，泛欧STOXX 600指数收高0.5%，交易量较前日小幅增加，尽管从今日开始新的金融监管规定开始生效。德国DAX指数和法国CAC 40指数分别涨0.83%和0.81%。

汇市:

--美元反弹，因美国制造业和建筑数据乐观，此前发布的美联储上次会议记录显示，联储今年升息仍可能升息数次。美元结束了三周连跌走势，在美联储发布12月12-13日会议记录后，美元兑日圆和欧元触及日高，美元指数录得逾两周最大单日升幅。

尾盘，美元指数反弹0.3%，报92.18，过去三周该指数下跌了2.5%。美元指数在2017年下跌10%，为14年来的最大年度跌幅。美元兑日圆升0.2%，报112.51日圆。

债市:

--美债收益率基本持平，因根据美联储12月会议记录，交易员坚持联储将在今年逐渐升息观点。2034 GMT，指标10年期公债收益率下跌1.8个基点，至2.447%，30年期公债收益率下跌2.5个基点，至2.785%。两年期公债收益率触及九年高位的1.939%，尾盘下跌0.8个基点至1.931%。

--欧元区借款成本下跌，因欧盟金融市场全面改革规定生效，此前一日欧洲央行利率制定者发表了鹰派讲话。德国10年期公债收益率下跌2个基点，至0.44%，离开周二触及的两个月高位。欧洲央行管委科尔周末期间表示，欧洲央行刺激计划9月到期后“有可能”不会再度延长。

其它多数欧元区核心公债收益率下跌1-4个基点，意大利和德国10年期收益率差缩窄至160个基点，因意大利公债收益率最多下跌6个基点至2.03%。

油市:

--油价上涨约2%触及两年半高位，石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗爆发的示威活动已持续六天，此外美国与德国均公布强劲的经济数据，激励投资者买兴。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货结算价报每桶61.63美元，上涨1.26美元或2.1%。指标布兰特原油期货结算价上涨1.27美元或1.9%，报每桶67.84美元。

金属市场:

--金价从稍早触及的三个半月高位回落，录得近三周以来首日下跌，因美元上涨，向以美元计价的黄金施压。现货金收报每盎司1,312.46美元，低于稍早触及的1,321.33美元。美国2月期金收高2.40美元，或0.2%，报每盎司1,318.50美元。

--期铅触及11周高位，因预期季节性需求强劲和冬季月份供应可能短缺，引发投资者买入。伦敦金属交易所(LME)指标期铅收涨0.3%，报每吨2,579美元，稍早触及10月16日来最高2,580美元。期铜下滑0.8%，至每吨7,147美元。期铝跌1.6%，至2,228美元。期锌跌0.7%，报3,327美元。期锡降0.7%，至19,900美元。(完)