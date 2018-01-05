《路透早报》--1月5日

[今日看点]

2018年1月4日，美国波士顿Beacon Hill区，一名男孩在暴风雪天气的街上玩雪橇。REUTERS/Brian Snyder

经济数据(GMT时间)：

--澳洲11月商品及服务贸易收支(约00:30)

--德国11月实质零售销售(07:00)

--法国12月消费者信心指数、12月消费者物价调和指数(HICP)初值(07:45)

--台湾12月消费者物价指数(CPI)(08:00)、12月底外汇存底(08:20)

--香港12月底外汇储备资产

--欧元区12月HICP初值、11月生产者物价指数(PPI)(10:00)

--美国12月非农就业岗位、11月国际贸易收支(13:30)；11月工厂订单、12月供应管理协会(ISM)非制造业指数(15:00)

--加拿大12月就业岗位变动、11月贸易收支(13:30)、12月Ivey采购经理人指数(PMI)(约15:00)

--意大利12月CPI和HICP初值(10:00)；11月失业率(5-11日09:00)；第三季公共预算赤字相对于GDP之比、11月经季节调整的零售销售(5-12日09:00)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国央行首席经济学家霍尔丹1月5日和6日在费城的社会科学联合会(ASSA)年会当中主持小组讨论会(至1月6日)

--美国费城联储总裁哈克在ASSA/AEA年会就经济前景发表谈话(15:15)

--美国克利夫兰联储总裁梅斯特在ASSA/美国经济学会(AEA)年会参加小组会议，题为“协调传统与非传统货币政策以达成宏观经济稳定”(17:30)

以下为1月4日下午5:00至1月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国民间就业岗位急增，美联储仍可能在3月升息

美国民间雇主12月加大招聘力度，美国公司大幅削减裁员计划，直指劳动力市场继续保持强劲，美联储仍可能在3月升息。民间就业服务机构ADP Employer Services周四表示，12月美国民间就业岗位增加25万，为3月以来最大月度增幅，远高于经济学家预估的新增19万个工作岗位。

其它数据显示，上周初请失业金人数连续第三周上升，不过，这可能是因为年末假日季就业市场出现波动。全球新职介绍咨询公司Challenger, Gray & Christmas报告，12月美国雇主宣布裁减32,423个工作岗位，较11月减少7.4%。2017年累计裁员418,770人，为1990年以来最少。

--独家：2018年中国将维持“约6.5%”的经济增长目标--消息人士

政策面消息人士对路透表示，2018年中国将保持“约6.5%”的经济增长目标，和去年持平，中国寻求在降低债务风险和保持经济稳定之间作出平衡。中国将在3月召开的一年一度的人大会议上提出今年的经济增长目标。据四位知情人士透露，这一目标已经在12月18-20日的中央经济工作会议上得到高层领导人的赞同。

“经济增长目标仍将是6.5%左右，因为他们看重稳定，”一位消息人士称。由于事属敏感，该消息人士要求匿名。中国国务院新闻办公室尚未回应路透对于今年经济增长目标的置评请求。

--欧元区PMI显示12月经济活动增速为近七年最快 调查显示，欧元区经济以近七年最快增速为2017年划上句点，得益于区内主要经济体的服务业和制造业活动加速。IHS Markit欧元区12月综合采购经理人指数(PMI)终值从11月的57.5升至58.1，略高于58.0的初值。该指数当前处于2011年2月以来高点，且远高于50的荣枯分水岭。根据PMI报告中的前瞻指标，成长动能将会持续。综合PMI中的新订单分项指标从11月的57.3升至12月的58.0，创2007年7月以来最高。

--圣路易斯联储总裁布拉德：美国税改或将提振增长且已推高股价

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，去年通过的美国税改立法或许将刺激经济增长和投资，且已推高股价，但这并不应该迫使美联储较预期更快地升息。

“税改法案中有很多好东西，”支持美国公司税率同发达国家正常水平靠拢的布拉德称，“我仍认为税改法案可能将为美国带来大量投资，从而产生非常明显的效果。”布拉德表示，他的“基本预期”是资本支出仅将温和增长、经济长期潜在增长率可能会提高零点几个百分点，短期内不会出现明显变化，但长期而言意义重大。

--韩国三星电子业绩初估料显示第四季度获利创纪录

韩国科技业巨擘三星电子将于下周二公布的第四季度业绩初估料显示，季度获利创纪录高位，因全球对高速处理芯片以及高科技智能手机的需求旺盛，令该公司的半导体和屏幕产品热销。虽然韩元升值和NAND芯片价格下滑可能让公司业绩略为失色，但多数分析师仍然认为，三星电子料录得强劲季度获利。根据汤森路透对16位分析师的调查结果，预计在10-12月当季，该公司营业利润同比增加74%，达到16万亿韩元(150亿美元)。三星电子股价周四收报255.4万韩元，较11月初创下的纪录高点287.6万韩元回落11%。

--独家：大连万达集团考虑将体育部门上市并出售海外资产--消息人士

五位熟悉情况的人士称，中国大连万达集团正在考虑将其体育资产在香港上市，这是其优化投资组合措施的一部分，这些举措可能还包括出售资产。其中三位消息人士称，大连万达上月就体育业务进行首次公开发行(IPO)与数家投资银行进行了接触。据其中的三位消息人士，万达此次欲纳入IPO的体育资产包括瑞士体育营销公司盈方体育传媒集团，和经营知名铁人三项赛事Ironman的World Triathlon Corp。不过其中一位消息人士表示，此次售股不会涉及万达在马德里竞技足球俱乐部20%的持股。万达未予置评。因相关计划保密，所有消息人士均不愿具名。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四道琼工业指数历史上首次收于25,000点之上，其它主要股指也再创纪录最高收盘点位，因全球经济数据强劲，扶助股市延续开年以来的升势。全球大型经济体强劲的制造业和服务业数据为市场提供了利多的基调，而其他数据显示，美国民间雇主12月加大招聘力度。至为关键的美国非农就业报告将在周五公布。

道琼工业指数收高152.45点，或0.61%，至25,075.13点；标普500指数收高10.93点，或0.4%，至2,723.99点；纳斯达克指数收升12.38点，或0.18%，至7,077.92点。CBOE波动率指数收在9.22。该指数近几个月保持在纪录低位附近。

--欧洲股市涨势加速，因欧元区服务业增长数据证实，区内经济不断增强提振企业活动。欧元区STOXX 50指数创下2017年4月来表现最好的一天，上涨1.7%。波及包括工业和银行股在内的景气循环板块的普涨之势，带动泛欧STOXX 600指数上涨0.9%。德股DAX指数领涨，上扬1.46%，受助于汽车和工业股走强。英股富时100指数创下盘中纪录新高，但尾盘仅小涨0.32%。法股CAC-40指数收涨1.55%。

汇市:

--美元下跌，未能守住前日受乐观经济数据提振录得的升幅，因欧元恢复升势，逼近三年来最高水平。美国民间就业报告强于预期，一度扶助美元兑欧元缩减跌幅，扩大兑日圆涨幅，但走势维持的时间不长。美元兑日圆上涨0.2%，报112.78日圆，因市场的风险意愿强劲。欧元兑美元稍早低见1.2005美元，随后反弹至1.2089美元，尾盘升0.5%，报1.2068美元。

债市:

--美债收益率小幅上涨，预计周五将发布的12月就业报告将显示，就业市场进一步改善，但一些交易员担心薪资增幅可能弱于预期。美东时间下午3:24，两年期公债收益率报1.960%，稍早触及1.976%，为2008年10月以来最高，五年期美债收益率报2.270%，稍早触及2011年4月以来最高2.292%。指标10年期美债收益率报2.454%，从周四上午触及的高位2.485%回落。

--西班牙公债收益率录得近两个月的最大单日跌幅，此前该国成功进行了今年首批标债。欧元区公债收益率持平至下跌6个基点，早盘上涨1-2个基点。二线国家公债收益率领跌，西班牙10年期公债收益率下跌5个基点至1.55%，势将录得11月初以来最大单日跌幅。西班牙债市价格上涨效应外溢到其他二线国家公债，葡萄牙10年期公债收益率下跌6个基点，至1.94%。德国指标10年期公债收益率跌至0.435%。

油市:

--油价涨至2015年5月来最高水准，得益于伊朗紧张局势引发对供应风险的担忧，以及美国炼厂活动触及12年高位令该国原油库存再次下降。布兰特原油收涨0.23美元，报每桶68.07美元，盘中高见68.27美元。美国原油收涨0.38美元，报每桶62.01美元，盘中触及2015年5月来最高62.21美元。

金属市场:

--金价在三个半月高位附近持稳，因美国进一步升息前景令近期的升势暂歇，钯金受供应收紧提振触及纪录高位。现货金收报每盎司1,322.90美元，上日收在1,312.76美元。美国2月期金收高3.10美元，或0.24%，报每盎司1,321.6美元。钯金升1.2%，收报每盎司1,096.24美元，稍早触及纪录高位的1,105.70美元。

--期锌触及逾10年高位，因担忧市场供应不足。期铜也攀升，因良好的数据支撑全球最大金属消费国中国的成长预期。LME三个月期锌收报每吨3,362美元，上扬1.1%，稍早触及2007年8月以来最高3,364美元。三个月期铜收盘时没有成交，但最后买入价报每吨7,188美元，上扬0.6%。(完)