《路透早报》--1月6日

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2017年12月29日，美国纽约，纽交所内的交易员Gregory Rowe。REUTERS/Andrew Kelly

--美国12月新增就业岗位不及预期，因零售业就业人数减少；但月薪增长加快，直指劳动力市场强劲，可能为美国联邦储备委员会(FED/美联储)3月升息铺路。劳工部周五称，美国非农就业岗位在11月急增25.2万个后12月仅增加14.8万个，失业率保持在17年低位的4.1%。路透调查的经济学家预计，12月新增就业岗位19万个。12月平均时薪增长0.09美元，或0.3%，前月增长了0.1%。薪资年增长率从11月2.4%提高到2.5%，这在一定程度上缓解了就业岗位增长不及预期的影响。

--克利夫兰联储总裁梅斯特称美国经济扩张步伐稳固，就业市场表现强劲，预计通胀将在未来几年持续回升至2%的目标。

* 费城联储总裁哈克称2018年升息两次是合适的。

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 美国供应管理协会(ISM)公布，12月非制造业指数为55.9，预估为57.6，11月为57.4。

* 美国商务部公布，11月贸易逆差为505.0亿美元，预估为逆差495.0 亿美元。

* 美国商务部发布的数据显示，美国11月工厂订单较上月增加1.3%，预估为增加1.1%，10月修正后为上升0.4%，前值为下降0.1%。美国11月耐久财订单确认为较前月增加1.3%。

* 加拿大统计局称，加拿大11月贸易逆差25.4亿加元，10月修正为逆差15.5亿加元，前值为逆差14.7亿加元。

* 加拿大统计局公布，加拿大12月失业率降至5.7%，市场预估为6.0%。加拿大12月就业岗位增加7.86万个，全职就业增加2.37万个。

* 加拿大12月Ivey采购经理人指数(PMI)经季调后为60.4，未经调整为49.3。

* 欧盟统计局公布，欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.4%，预估为上升1.4%。欧元区12月扣除食品和能源的HICP初值较上年同期上升1.1%，预估为上升1.0%。

* 欧盟统计局公布，欧元区11月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.6%(路透调查预估为上升0.3%)欧元区11月生产者物价指数(PPI)较上年同期上升2.8%(路透调查预估为上升2.5%)。

* 英国去年第三季经济生产率创下逾六年的最快增幅，但绝对值仍仅仅略高于近10年前的水平。

--路透调查显示，石油输出国组织(OPCE)12月的减产协议执行率升高至128%，因委内瑞拉产量进一步下降，海湾石油出口国加大减产力度，表明尽管油价升高，成员国仍高度致力于执行减产协议。

--中国货币网周五刊载特约评论员文章称，2017年人民币虽对美元双边汇率有所升值，但对一篮子货币汇率保持基本稳定；当前中国经济保持平稳较快增长，这将继续支持人民币在全球货币体系中保持稳定地位。

--为推动商业银行加强大额风险暴露管理、有效防控集中度风险，中国银监会周五发布商业银行大额风险暴露管理办法征求意见稿，要求商业银行对同业客户的风险暴露不得超过一级资本的25%，并设置三年过渡期。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五三大股指创纪录新高，因科技股上涨。标普500和纳斯达克指数创逾一年最佳周度表现。道琼工业指数收高220.74点，或0.88%，至25,295.87点；标准普尔500指数收高19.16点，或0.70%，至2,743.15点；纳斯达克指数收升58.64点，或0.83%，至7,136.56点。

--欧洲股市收涨，创4月以来最佳周度表现，英国和瑞士指标股指创纪录新高，受助于地区经济增强和美股创新高带来的乐观人气。泛欧STOXX 600指数涨0.8%，守在两个月高位，欧元区蓝筹股指数升1.1%，也录得4月以来最佳表现。

汇市:

--美元上涨，曾一度短暂下跌，因投资者认为弱于预期的12月就业报告不会使美联储脱离今年多次升息的轨道。尾盘，美元兑日圆上涨0.3%，报113.14日圆，欧元兑美元下跌 0.2%，报1.2042美元。美元指数今日上涨0.1%。

债市:

--美国公债收益率上涨，两年期美债收益率徘徊在逾九年高位附近，因投资者维持3月可能加息的预期，未理会令人失望的12月非农就业数据。1952 GMT，指标10年期公债收益率涨2个基点，报2.474% ，伸手可及12月21日创下的九年峰值2.504%。两年期美债收益率升0.4个基点，至1.960%，周四触及2008年10月来最高1.976%。

--希腊10年期公债收益率降至12年低点，因为受风险偏好和经复苏迹象支撑，希腊今年有望退出救助计划。在美国非农就业报告发布后，德国10年期公债收益率跌至一周低位0.42%，尾盘回升至0.44%。希腊10年期公债收益率周五跌至2006年2月以来低点3.77%。短期希腊公债收益率亦处于多年低位，两年期公债收益率降至1.47%。

油市:

--油价走低，从2015年以来的高位回落，因美国原油产量急增，瓦解从12月低位反弹10%的升势。此前一轮升势受供应收紧，以及OPEC成员国伊朗的政治紧张局势推动。美国原油期货收跌0.57美元，报每桶61.44美元。3月布兰特原油期货收跌0.45美元，或0.7%，报每桶67.62美元。

金属市场:

--黄金在震荡交投中下滑，因交投商对本周升至三个半月高位的涨势锁定利润，且尽管美国12月就业数据弱于预期 ，但美元上涨。1845 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,319.70美元，离开了周四高位1,325.86美元，但本周周线上涨1.3%。美国2月期金收涨0.70美元，或0.05%，报每盎司1,322.30美元。

--期锌触及逾十年高位，因市场供应紧张的忧虑持续，而期铜触及两周低点，因农历新年假期将至，中国投资者买兴阑珊。LME三个月期锌收低0.2%，报每吨3,354美元，稍早触及2007年8月来最高3,375美元。期铜收跌1%，报每吨7,120美元。(完)