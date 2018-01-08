《路透早报》--1月8日

[今日看点]

2018年1月3日，法国西部Saint-Guenole，艾黎诺暴风卷起的海水泡沫袭向Brittany海滩上的人们。REUTERS/Mal Langsdon

经济数据(GMT时间)：

--德国11月工业订单(07:00)

--台湾12月进出口金额年变动率(08:00)

--瑞士12月消费者物价指数(CPI)(08:15)

--英国12月Halifax房价指数(08:30)

--欧元区1月投资者信心指数(09:30)

--欧元区11月零售销售、12月企业景气指数、经济景气指数和消费者信心指数(均为10:00)

--美国12月就业趋势指数(15:00)

--美国11月消费者信贷(20:00)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--法国总统马克龙1月8日至10日对中国进行国事访问

--国际货币基金组织(IMF)首席经济学家Maury Obstfeld发表演说(11:30)

--欧盟执委会就英国退欧后的长期预算举行为期两日的会议(至1月9日)(14:00)

--美国亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克就经济前景和货币政策发表演说(17:40)

--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯出席布鲁金斯学会所主办的活动“美联储应坚守2%通胀目标还是应重新省思？”(18:35)

--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦出席上述布鲁金斯学会活动的讨论会(21:25)

以下为1月5日下午5:00至1月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国就业增长放缓但薪资增长提速，联储升息轨迹不受影响

美国12月新增就业岗位不及预期，因零售业就业人数减少；但月薪增长加快，直指劳动力市场强劲，可能为美国联邦储备委员会(FED/美联储)3月升息铺路。劳工部称，美国非农就业岗位在11月急增25.2万个之后，12月仅增加14.8万个，因零售业就业岗位减少2.03万个，为3月以来的最大降幅，尽管报告显示假日购物季销售强劲。失业率则保持在17年低位的4.1%。

商务部在另外一份报告中称，11月贸易逆差扩大3.2%，至505亿美元，为2012年1月以来最高水平。贸易赤字扩大，因进口创纪录高位，抵消了出口达到三年来最高带来的影响。

--中国去年12月末外储增至3.14万亿美元，全年增幅4.3%未来料保持平稳

中国人民银行周日发布数据显示，2017年12月末中国外汇储备规模环比上升0.66%，至31,399亿美元，为连续第11个月出现回升，较上年末则上升4.3%，终止了此前2015年和2016年外储规模逐年下降的状态。外管局有关负责人并预计未来外储规模将保持平衡稳定。外汇管理局网站刊登有关负责人答记者问指出，12月中国跨境资金流动和境内外主体交易行为进一步趋于稳定和平衡。国际金融市场总体小幅波动，主要非美元货币汇率上涨和资产价格上升，推动外汇储备规模出现上升。

--日本首相安倍敦促央行总裁黑田继续努力推升通胀

日本首相安倍晋三呼吁央行总裁黑田东彦继续努力推升通胀，但补充称他尚未决定是否让黑田再担任五年央行总裁。安倍还表示，政府将继续与央行合作推动经济增长，让他能够尽早正式宣布通缩结束。安倍在日本放送协会(NHK)称，“央行总裁黑田达到了我的预期...”。安倍称，日本经济正显示出摆脱通缩的迹象，就业市场收紧正推升薪资水平。“我们将动用所有可用的政策工具，让我们能够尽早宣布通缩结束。”

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯预计经济表现强劲，今年将升息三次

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯称，考虑到已有强劲表现的美国经济将受到减税的提振，美联储今年应升息三次，并可根据需要加快或放慢收紧步伐。威廉姆斯称，由于消费者支出和企业投资，减税应该会对未来三年的经济增长产生“温和而积极的影响”。他预计2018年美国GDP增幅为2.5%，与美联储的整体预估相符，劳动力和生产率也将受到温和提振。

费城联邦储备银行总裁哈克则认为，疲软的薪资增长和债券市场的潜在风险意味着，美联储暂时应放慢升息步伐，并表示美联储2018年或许应该仅升息两次。

--加拿大12月就业岗位增幅远超预期，为1月加息预期再添一把火

加拿大政府公布，12月就业岗位增幅远超分析师预期，使得市场对加拿大央行本月稍晚实施7月以来第三次升息的预期大增。加拿大统计局称，12月就业岗位增加7.86万个，完全碾压分析师预期的增加1,000个。失业率亦降至41年低点5.7%。在该消息影响下，加元汇率迅速跳升，兑美元最高升至1.2355加元，两年期公债收益率大涨至1.786%的2011年6月以来高位。另外，加拿大统计局还公布11月贸易逆差为25.4亿加元，进口创下逾八年多来最大增幅。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五三大股指创纪录新高，因科技股上涨。标普500和纳斯达克指数创逾一年最佳周度表现。道琼工业指数收高220.74点，或0.88%，至25,295.87点；标准普尔500指数收高19.16点，或0.70%，至2,743.15点；纳斯达克指数收升58.64点，或0.83%，至7,136.56点。

--欧洲股市收涨，创4月以来最佳周度表现，英国和瑞士指标股指创纪录新高，受助于地区经济增强和美股创新高带来的乐观人气。泛欧STOXX 600指数涨0.8%，守在两个月高位，欧元区蓝筹股指数升1.1%，也录得4月以来最佳表现。英股富时指数收高0.37%；法股CAC-40指数收升1.05%；德股DAX指数收高1.15%。

汇市:

--美元上涨，曾一度短暂下跌，因投资者认为弱于预期的12月就业报告不会使美联储脱离今年多次升息的轨道。尾盘，美元兑日圆上涨0.3%，报113.14日圆，欧元兑美元下跌 0.2%，报1.2042美元。美元指数今日上涨0.1%。

债市:

--美国公债收益率上涨，两年期美债收益率徘徊在逾九年高位附近，因投资者维持3月可能加息的预期，未理会令人失望的12月非农就业数据。纽约尾盘，指标10年期公债收益率涨2个基点，报2.474% ，伸手可及12月21日创下的九年峰值2.504%。两年期美债收益率升0.4个基点，至1.960%，周四触及2008年10月来最高1.976%。

--希腊10年期公债收益率降至12年低点，因市场认为希腊今年有望退出救助计划，风险偏好和经济复苏迹象巩固了此预期心理。在美国非农就业报告发布后，德国10年期公债收益率跌至一周低位0.42%，尾盘回升至0.44%。希腊10年期公债收益率跌至2006年2月以来低点3.77%。短期希腊公债收益率亦处于多年低位，两年期公债收益率降至1.47%。

油市:

--油价走低，从2015年以来的高位回落，因美国原油产量急增，瓦解从12月低位反弹10%的升势。此前一轮升势受供应收紧，以及OPEC成员国伊朗的政治紧张局势推动。美国原油期货收跌0.57美元，报每桶61.44美元。3月布兰特原油期货收跌0.45美元，或0.7%，报每桶67.62美元。

金属市场:

--黄金在震荡交投中下滑，因交易员对本周升至三个半月高位的涨势锁定利润；而且尽管美国12月就业数据弱于预期，但美元仍上涨。现货金收盘报每盎司1,319.81美元，脱离周四高位1,325.86美元，但本周周线上涨1.3%。美国2月期金收涨0.70美元，或0.05%，报每盎司1,322.30美元。

--期锌触及逾十年高位，因市场供应紧张的忧虑持续，而期铜触及两周低点，因农历新年假期将至，中国投资者买兴阑珊。LME三个月期锌收低0.2%，报每吨3,354美元，期铜收跌1%，报每吨7,120美元。(完)