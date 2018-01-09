《路透早报》--1月9日

[今日看点]

2018年1月4日，印度新德里，儿童在冬季清晨的浓雾中走路上学。REUTERS/Adnan Abidi

经济数据(GMT时间)：

--日本11月加班工资(00:00)

--澳洲11月建筑许可、12月ANZ整体招聘广告(00:30)

--英国12月BRC同店零售销售(00:01)

--日本12月消费者信心指数(05:00)

--瑞士12月失业率(06:45)

--德国11月工业生产、贸易收支(07:00)

--法国11月经常帐、贸易收支(07:45)

--瑞士11月零售销售(08:15)

--意大利11月失业率(09:00)

--欧元区11月失业率(10:00)

--12月全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数(11:00)

--加拿大12月房屋开工年率(13:15)

--美国11月JOLTS职位空缺(15:00)

--韩国12月失业率(23:00)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--朝鲜和韩国举行正式会谈

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利出席由嘉吉(Cargill)主办活动的问答环节(15:00)

--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

以下为1月8日下午5:00至1月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--朝鲜及韩国将展开会谈，冬奥会成破冰契机

朝鲜及韩国周二将举行两年多以来的首次正式会谈，讨论朝鲜运动员要如何参加下个月在韩国举开的冬季奥运会，尽管冲突的疑虑沸沸扬扬。虽然会晤的议程有限，主要集中在运动方面的议题，但这场会议将会受到全球领导人瞩目，因他们急切地想要看到朝鲜半岛紧张情势任何的减轻迹象；目前对于朝鲜发展核武和严拒配合联合国安理会的决议等疑虑不断升温。来自两国的各五位资深官员将会在板门店韩方“和平之家”会面，将于周二0100GMT开始协商。

--美国亚特兰大联储总裁博斯蒂克称，2018年升息三次可能过多

美国亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克表示，鉴于物价压力疲弱，且公众对美国联邦储备委员会(美联储/FED)实现其2%通胀目标的信心可能流失，美联储2018年可能只需升息两次。博斯蒂克与多名联储官员的观点一致，担心联储的行动可能令收益率曲线“倒挂”，使得长期利率低于短期利率，从过去的历史来看，这是未来衰退的一个征兆。

--OPEC不会对短暂的小规模石油供应干扰做出回应

一位来自主要中东产国油的高层消息人士表示，OPEC正在监控伊朗的动荡局面以及委内瑞拉的经济危机，但除非这些国家的生产受到重大且持续的干扰，否则OPEC不会增产。委内瑞拉经济危机已重创该国石油生产，目前产量处于将近30年低位，但伊朗的产量尚未受到这波反政府抗议活动的冲击。“尽管(来自伊朗或委内瑞拉)出现供应受干扰的问题...OPEC不会增加产量，”该名OPEC资深人士表示，“OPEC的政策是将库存压低至正常水平，且将坚持下去，除非供应每日减少约100万桶的情况持续超过一个月，导致原油供应短缺。”

--CoinMarketCap网站剔除韩国交易所价格，引发比特币下滑

比特币周一下滑，CoinMarketCap网站在无预警情况下在计算数字货币价格时剔除韩国交易所价格，引发该网站追踪的所有虚拟货币重挫。CoinMarketCap显示逾1,300种虚拟货币的即时价格和市值，受到许多市场参与者追随。该网站剔除韩国交易所数据引起投资者困惑和普遍抛售。虚拟货币在韩国交易所的交易价格有较大的溢价。

--加拿大央行第四季调查显示企业对未来销售仍然乐观，产能压力上升

加拿大央行称，加拿大企业对未来销售仍然感到乐观，尽管乐观程度从高位有所缓和；有迹象显示产能压力上升，劳工短缺的问题加剧。央行的这份报告强化了升息预期。加拿大央行在其季度企业前景调查中表示，在销售普遍增强后，许多企业预计销售仍会稳定增长或恢复至更可持续的增长步伐，企业将会扩大运营，以满足需求增长。

--诺和诺德提出以31亿美元收购比利时生物科技公司Ablynx

全球最大的胰岛素生产商、丹麦制药商诺和诺德向比利时生物科技公司Ablynx发出26亿欧元(31亿美元)的收购提议，寻求实现业务多元化，强化罕见血液病治疗业务。分析师预计诺和诺德需要上调报价才能敲定交易，并且可能会面临竞购者。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周一延续2018年开始以来的涨势，不过势头已大幅放缓，因医保和金融股承压，且投资者正在等待财报季的开始。道琼工业指数收低12.87点，或0.05%，至25,283.0点；标准普尔500指数收高4.56点，或0.17%，至2,747.71点；纳斯达克指数收升20.83点，或0.29%，至7,157.39点。

--欧洲股市触及逾两年最高水平，因对全球经济成长的信心和并购活动增加，继续提振投资者对股市的兴致。STOXX 600指数收高0.3%，报398点，这是自2015年8月以来的最高水平。德国DAX指数上扬0.36%，法国CAC 40指数上涨0.31%，但英镑走高打压赚取美元的英国企业，英股富时FTSE指数下跌0.36%。

汇市:

--美元兑一篮子其他主要货币涨至逾一周高位，受助于欧元回落，因投资者对欧元的近期涨势获利了结。美元指数涨0.46%，报92.368。欧元兑美元下滑0.57%，至1.196美元。加元兑美元微幅下跌。比特币在卢森堡Bitstamp交易所下跌6.35%，报15,100.04美元，此前低见13,900美元。

债市:

--美债收益率基本未变，德债走强给美债带来提振，且美联储官员在演说中称今年可能仅升息两次。纽约尾盘，美国10年期公债收益率报2.478%，对美联储利率政策敏感的三年期公债收益率持于稍早触及的近10年高位2.07%附近。

--欧元区公债收益率下跌，本周是新年交易日完整的第一周，欧元区将有大量新债发售。二线欧债收益率领跌，此前公布一系列良好的数据扶助支撑欧洲资产人气。葡萄牙公债表现优于其他二线欧债，葡萄牙公债收益率下跌6个基点至1.86%，尾盘回升至1.88%。多数欧元区10年期公债收益率下跌1-3个基点。

油市:

--油价基本持稳，在2015年5月以来最高水平附近交投，因有关部分OPEC成员国内部的政治忧虑，抵销了美国原油产量可能进一步增加的前景。布兰特原油期货上扬0.16美元，或0.2%，收报每桶67.78美元。美国原油期货升0.29美元，或0.5%，收报每桶61.73美元。

金属市场:

--黄金价格小跌，从上周触及的三个半月高位进一步下滑，因美元兑欧元扳回一些失地，且在上周五美国就业数据公布后，交易商押注美国将进一步升息。现货金收盘报每盎司1,320.49美元。美国2月期金收低1.90美元，或0.1%，报每盎司1,320.40美元。现货银跌0.7%，报每盎司17.11美元。

--期铜触及两周低位，因美元上涨带来压力和市场在12月大涨后整固，而期锌再次触及逾十年高位，因供应忧虑。LME期铜收高0.1%，报每吨7,125美元，此前触及两周低位7,105美元。期铝收低1.3%，报2,175美元，此前触及近两周低位2,171美元。期锌收涨1%，报3,386美元，此前触及2007年来最高3,390美元。(完)