《路透早报》--1月10日

[今日看点]

资料图片：2016年12月，印度斯利那加，一名男子清晨在达尔胡岸边晨练。REUTERS/Danish Ismail

经济数据(GMT时间)：

--中国公布12月居民消费价格指数(CPI)及工业生产者价格指数(PPI)(01:30)

--韩国11月L货供额(03:00)

--法国11月工业生产(07:45)

--英国11月工业生产、建筑业及制造业产出和贸易收支(09:30)

--美国一周MBA抵押贷款市场指数(12:00)

--美国12月进出口物价(13:30)

--加拿大11月建筑许可(13:30)

--美国11月趸售库存及销售修正值(15:00)

--日本12月外汇储备(23:50)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务院总理李克强将于1月10日至11日出席在柬埔寨金边举行的澜湄合作第二次领导人会议，并对柬埔寨进行正式访问

--法国总统马克龙对中国进行国事访问(最后一日)

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参加当地扶轮社2018年经济早餐会，讨论当前经济情况与货币政策(1400)

--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加Weitzman年度零售预测活动的讨论会(1410)，之后将出席城市土地学会的早餐会活动(1515)。

--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演讲(1830)

--瑞典央行公布货币政策会议的会议记录(0830)

以下为1月9日下午5:00至1月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国对朝韩会谈表示赞赏，但朝鲜拒绝讨论去核化问题

朝韩双方举行了两年多来的首次会谈，美国政府表示赞赏，称这为解决朝鲜核弹危机迈出了有益的第一步，不过朝鲜方面表示会谈不讨论其核武计划，该计划仅针对美国。美国国务院表示有意参加后面的会谈，但仍坚持会谈必须以去核化为目的，朝鲜则反对这一点。这表明要取得外交方面的突破，还有很长的路要走。经过长达11个小时的会谈，朝鲜与韩国发表联合声明，朝方承诺派出一支大型代表团参加下月在韩国举行的冬季奥运会。但在韩国提议讨论朝鲜半岛去核化问题后，朝鲜提出“强烈抗议”。

--中国央行建议报价行可调整人民币对美元中间价逆周期系数--消息

两位消息人士周二透露，中国央行建议各报价行“可以调整”人民币对美元汇率中间价报价模型中的“逆周期系数”，但不是强制性的，具体如何调整、调整多少则由各中间价报价行自行决定。受此消息影响，人民币兑美元即期周二接近尾盘时大幅下挫，最终收跌逾250点，单日跌幅达到0.38%，为去年9月28日以来的最大单日跌幅。离岸人民币兑美元即期出现跳跌，并一度扩大跌幅至逾380点。

--美国11月职位空缺和裁员人数均跌至六个月低位

美国11月职位空缺连续第二个月下滑，制造业和房地产领域职位空缺减少，支持分析师关于2018年就业增长将放缓的预估。美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示，11月经季调后职位空缺降至588万，为5月以来最低。职位空缺率为3.8%，低于10月的3.9%。

--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称，应保持低利率以提振薪资和通胀

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利表示，美联储应保持利率在低位，以提振薪资和通胀。卡什卡利称，“通胀和薪资增长缓慢，我支持保持较低的利率以促进薪资增长和通胀率升至我们2%的目标。”

另外，美联储周二公布的贴现率会议记录显示，在美联储上次政策会议宣布加息前，12家地区联储中有三家反对上调贴现率。芝加哥、明尼亚波利斯和圣路易斯联邦储备银行的总裁都反对上调贴现率，原因是通胀数据令人失望。

--今年以来油价欢涨令OPEC额手相庆，但掺杂页岩油威胁苦味

今年油价上涨至2015年5月以来高位，看来或许是OPEC值得开心的理由，但一些成员国担心这样的涨幅也可能促使页岩油公司敞开供应闸门，令市场再度充斥原油。伊朗石油部长表示，OPEC成员国并不热衷于拉抬油价，因为这样的涨势将刺激更多页岩油的生产。OPEC消息人士们指出，沙特已成为大力提倡油价上扬的拥戴者，一反以往较为温和的立场。

--华为借道AT&T在美销售旗舰智能手机的协议功亏一篑

据知情人士称，有关美国电信运营商AT&T发售中国华为智能手机的协议在最后时刻破裂，华为向全球扩张的野心因此遭遇一记重大挫折。另一知悉谈判内容的人士称，是因为出现了安全相关顾虑。华为周二在给路透的声明中称，其旗舰高端智能手机Mate 10 Pro在美国不会通过电信运营商销售，只会通过公开渠道发售。

--微软称安全补丁导致部分电脑和服务器运行速度放慢

微软表示，为防范Meltdown和Spectre安全威胁而发布的补丁程序导致部分电脑和服务器(伺服器)的运行速度放慢，而且装有旧款英特尔(Intel)处理器芯片的系统性能明显下降。微软此次评论，是该公司发出的最明确信号，说明上周披露的英特尔与其他厂商的芯片缺陷可能大幅降低设备性能。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二延续新年的涨势，三大股指创纪录最高收位，因投资者在财报季开始前感到乐观，并寄望朝鲜紧张局势得到缓和。包括公用事业股、地产股和电信股在内的防御类股失宠，而银行股受10年期美国公债收益率上涨提振走高。医疗保健类股上涨，随着一行业会议进入第二天，该板块成为焦点。道琼工业指数收高102.80点，或0.41%，至25,385.80点；标准普尔500指数收高3.58点，或0.13%，至2,751.29点；纳斯达克指数收升6.192点，或0.09%，至7,163.578点。

--欧洲股市连续第四日上涨，受景气类股票走高和企业业绩进一步增长的乐观预期提振。汽车行业可能发生并购交易的预期，以及欧元走弱也扶助市场上涨，STOXX 600指数升0.4%至400点，为2015年8月以来最高，距离414点的历史高点不远。德国DAX指数上扬0.13%，法国CAC 40指数上涨0.67%，英股富时FTSE指数收涨0.45%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币上涨，触及11日峰值，因在上周跌至逾三个月最低后，继续吸引低吸买家。美元指数上涨0.18%，报92.524。日圆触及六日高点。英镑兑美元下滑0.24%，因投资者在英镑近期上涨后锁定获利。

债市:

--10年期美债收益率触及10个月高位，此前日本央行称将减少长债购买规模，引发市场臆测；美国企业债发行也打击了市场。纽约尾盘，美国10年期公债收益率报2.546%，为3月15日以来最高。对利率敏感的美国三年期公债收益率报2.074%，为该品种自2007年重新发行以来的最高。

--欧元区公债收益率上涨，因三个评级较高国家--德国、荷兰和奥地利均发行新债，且美、日公债收益率上涨。尾盘，欧元区公债收益率全日上升2-5个基点，意大利公债收益率领涨。意大利10年券收益率升5个基点，报2.03%，与指标德债收益率之差扩大至158个基点。德国10年期公债收益率涨2.5个基点至0.45%，远高于12月中旬水准0.30%。

油市:

--油价上涨，美国原油触及2014年12月以来最高，受助于OPEC牵头的减产，以及预期美国原油库存将连续第八周下降。美国原油期货升1.23美元，或2%，结算价报每桶62.96美元，盘中触及2014年12月以来最高的63.48美元。布兰特原油期货升1.04美元，或1.5%，结算价报每桶68.82美元，盘中高见69.29美元，为2015年5月以来最高。两大合约均收于2014年12月以来最高收盘水平。

金属市场:

--黄金价格下跌，在欧洲政治不确定性的背景下，美元走势上涨；而股市攀升也抢走了对黄金的热情。钯金在1月迄今第三次创下纪录新高，受汽车行业需求增长提振。现货金收盘报每盎司1,312.58美元。美国2月期金收低6.70美元，或0.5%，报每盎司1,313.70美元。钯金收报每盎司1,099.90美元，此前触及纪录新高1,111.40美元。

--锌价触及逾10年最高水平，因预期今年仍会供应短缺和库存下降的投资者买入锌。指标锌价收跌1.5%，报每吨3,335美元，稍早触及2007年8月以来最高的3,400美元。铜价下跌0.3%，报7,101美元。(完)