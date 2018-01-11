《路透早报》--1月11日

[今日看点]

资料图片：2015年11月，澳洲悉尼，Manly海滩树立的鲨鱼出没警示。REUTERS/David Gray

经济数据(GMT时间)：

--日本12月外汇储备(10日23:50)

--澳洲11月零售销售(00:30)

--德国2017年国内生产总值(GDP)(09:00)

--意大利11月零售销售(09:00)

--欧元区11月工业生产(10:00)

--美国一周初请失业金、12月最终需求生产者物价指数(PPI)(13:30)

--加拿大11月新屋价格(13:30)

--美国12月联邦预算(19:00)

--新西兰11月建筑许可(21:45)

--日本12月银行放款、11月经常帐收支(23:50)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国召开十九届中央纪律检查委员会第二次全体会议(1月11日至13日)

--中国商务部召开例行发布会，新闻发言人对外发布近期商务领域重点工作情况(0200)

--欧元集团主席迪塞尔布洛姆在伦敦证券交易所(LSE)发表有关欧元区未来的讲话(1830)

--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国证券行业和金融市场协会主办的活动中发表主题演讲(2030)

--墨西哥央行总裁迪亚斯德莱昂、财政部长Jose Antonio Gonzalez Anaya等官员出席一场经济论坛

重要企业财报：达美航空

以下为1月10日下午5:00至1月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国可能考虑放缓购买美国公债，但外汇稳定顾虑或限制行动

彭博周三报导，负责中国外汇储备管理的官员已建议放缓或停止购买美国公债，因为美国公债对中国的吸引力降低，而且美国与中国之间的贸易紧张关系升温。该报导推动美国公债收益率升至10个月高位，并打压美元走低。据美国财政部数据，中国外汇储备规模为全球最高，并且是美国公债的最大持有国。

不过分析师告诫称，中国无法大幅调整外汇储备结构，因为需要通过外储管理人民币汇率。彭博报导称，中国官员未明确指出为何贸易关系紧张会导致减少购买美债。美国财政部负责国际事务的次长David Malpass在布鲁塞尔对记者讲话时，反驳了有关中国对美债需求的担忧。Malpass说：“美国公债市场是全球范围内一个深厚、强大的市场，因此我们相信随着我们的经济走强，(公债市场)仍将是一个深厚、强大的市场。”

--加拿大日益确信，特朗普将很快宣布美国退出NAFTA--消息

两名政府消息人士表示，加拿大方面越来越确信，美国总统特朗普很快将宣布美国打算退出北美自由贸易协定(NAFTA)。这则消息打击加元和墨西哥披索并冲击股市。各国谈判代表定于本月在蒙特利尔举行第六次磋商。谈判中以美国为一方，加拿大和墨西哥为另一方，双方仍然存在重大分歧。计划一共举行七轮谈判，3月底结束所有会谈。

--美国12月进口物价涨幅为五个月来最小，批发库存增加

美国12月进口物价录得五个月来最小涨幅，基础进口物价压力偏低，因食品和消费品成本下降。劳工部公布，上月进口物价小升0.1%，这是自7月以来最小的涨幅，远低于经济学家预估的0.5%的增幅。11月进口物价上修至增长0.8%，前值为增长0.7%。劳工部还报告12月出口物价下滑0.1%，为6月以来首次下滑，因农产品物价连续第二个月下降。11月出口物价增长0.5%。

--美国芝加哥联储总裁希望美联储暂缓升息，称不担心收益率曲线趋平

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，他希望等到2018年中期再行升息，这样仍可使美联储一如其他官员预期渐进升息。埃文斯表示，即便暂停升息，他预期通胀率要到2019年末或2020年初才能达到美联储2%的目标。“若看到通胀的这些暂时性减弱消失，我会觉得更有信心，”他补充说，等到年中再行动的成本相对较低。“如果实际情况确实是这样，届时我们就可恢复渐进的(升息)步伐，仍可让基金利率不久就升到中性水平，”他对记者称。

--英国11月工业生产超预期，料为2017年第四季经济成长带来提振

官方数据显示，英国工业生产料为2017年第四季经济成长做出较大贡献，但建筑业有可能拖后腿。2017年1-9月英国经济成长放缓，因英退公投后英镑的贬值导致通胀上升，给消费者带来损害，尽管出口商由于英镑贬值以及欧元区经济走强而大赚。英国11月工业生产较前月上升0.4%，高于10月份0.2%的升幅，较上年同期上升2.5%。

--英国央行副总裁布罗德班特称不知今年会否升息，但三年内料加息数次

英国央行副总裁布罗德班特周三表示，他不知道央行2018年会否升息，但该行最新预期显示未来几年可能数度加息。在接受BBC采访被问及这是否意谓着2018年会加息一两次时，布罗德班特回答道，“谁知道今年呢？在预期的三年期间内，我认为会再升息两三次。”在被问及英国央行是否将会因消费者债务水平偏高而不升息，布罗德班特表示，“不，不，我不认为会这样”。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市三大股指周三收低，盘中交投震荡，因投资者担忧中国可能放缓购买美国公债；美国总统特朗普可能让美国退出NAFTA也构成市场压力。道琼工业指数收跌16.67点，或0.07%，至25,369.13点；标准普尔500指数收低3.06点，或0.11%，至2,748.23点；纳斯达克指数收低10.01点，或0.14%，至7,153.57点。

--欧洲股市回落，除对利率敏感的银行股以外，大部分板块下跌，因对债市走向的担忧加剧。泛欧STOXX 600指数下跌0.4%，从周二触及的两年半高位回落，欧元区蓝筹股指数录得相同的跌幅。德国DAX指数下跌0.78%，法国CAC 40指数收低0.35%，英股富时FTSE指数升高0.23%。

汇市:

--美元兑日圆跌至逾六周低位，兑一篮子主要货币下跌，此前有报导称，中国准备放慢或者暂停购买美债。纽约尾盘，美元兑日圆下跌1.13%，报111.37日圆，盘中触及11月底以来最低的111.29日圆。美元指数下跌0.23%。美元兑加元升0.65%，兑墨西哥披索涨0.47%。

债市:

--美债收益率跳升至10个月高位，此前彭博报导称，中国官员建议放慢或者暂停购买美债。在美国标售200亿美元10年期美债获强劲需求后，10年期美债价格缩减跌幅。指标10年期美债收益率尾盘下跌至2.564%，盘中高见至3月15日以来最高的2.597%。两年期和10年期公债收益率差尾盘缩窄至58.6个基点，周三稍早走阔至62.4个基点。

--欧元区指标德国10年期公债收益率上涨1个基点，报0.475%，并触及去年10月欧洲央行宣布延长购债计划但缩减月度购债规模以来最高水平；围绕央行可能收紧政策的猜测和欧元区新债供应，打击投资者人气。10年期德债与可比美债的收益率之差走宽至大约212个基点，为2017年4月来最宽水平。

油市:

--原油价格跳涨，结算价接近三年高位，此前美国政府数据显示，尽管成品油库存增加，但上周美国原油库存和产量都下降。美国原油期货上涨0.61美元，或1%，结算价报每桶63.57美元，这是2014年12月来最高结算价，稍早触及2014年12月9日来最高63.67美元。布兰特原油期货涨0.38美元，结算在每桶69.20美元，盘中触及2015年5月来最高69.37美元。

金属市场:

--黄金价格上涨，触及近四个月来最高，因有关中国官员建议放缓或停止购买美国公债的报导打压美元大跌。现货金收报每盎司1,316.81美元，盘中高见9月15日来最高1,326.56美元。美国2月期金收升5.60美元，或0.4%，报每盎司1,319.30美元。现货银收盘报每盎司16.94美元，钯金收报每盎司1,082.99美元。

--期镍盘中连续升穿多个关键技术位，触及2015年以来最高，因美元骤降使以美元计价的商品对以其它货币持有者更便宜，从而推动工业金属普涨。LME三个月期镍收涨1.9%，报每吨12,935美元，盘中触及2015年6月以来最高13,200美元。期铜收高0.7%，报每吨7,153美元。期铝收升1.4%，报每吨2,182美元。(完)