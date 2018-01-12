（更正）《路透早报》--1月12日

（更正：今日看点中经济数据第一条，应为“2017年”，非“2107年”）

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国2017年12月进出口数据

--中国央行可能公布2017年12月信贷、M2和社融数据

--香港12月底止外汇基金境外资产

--日本11月经常帐、12月银行放款(11日2350)

--日本12月服务业景气判断指数(约05:00)

--意大利11月工业生产(09:00)

--美国12月消费者物价指数(CPI)、零售销售(13:30)

--美国11月企业库存(15:00)

--美国12月克里夫兰联储CPI(16:00)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--瑞典央行副总裁史金斯利参加Skagen Fonder的新年会议，并讨论经济状况和当前货币政策(0825)

--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景发表讲话，并获颁全球合作中心(GIC)的一个奖项(2115)

重要企业财报： 富国银行、 摩根大通、贝莱德

以下为1月11日下午5:00至1月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行将在2018年初重新考虑政策信号--会议记录

欧洲央行(ECB)公布的12月会议记录显示，ECB应当在2018年初重新考虑沟通立场，并逐渐调整有关货币政策立场和前瞻性指引的各个方面措辞，以体现出增长前景的好转。ECB政策信号的转变，可能被投资人解读为，决策者们准备好撤出2.55万亿欧元的购债计划，而这是过去三年来ECB经济刺激措施中的关键部分。该会议记录公布后，欧元兑美元上涨，德债收益率触及逾五个月来最高水准。

--美国PPI近一年半来首降，初请失业金人数连增四周至9月底来最高

美国12月生产者物价近一年半以来首次下滑，因服务成本下降，这可能导致2018年通胀将加速攀升的预期降温。美国劳工部报告，12月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%，为2016年8月以来首次下降。劳工部报告，截至1月6日当周初请失业金人数增加1.1万，经季节性调整后为26.1万，为9月底以来最高水平。经济学家原先预计为降至24.5万。数据公布后，美元指数下滑。美国公债价格走低，美股普遍上扬。

--美国纽约联储总裁杜德利抨击减税在长期内将损及经济

纽约联邦储备银行总裁杜德利对美国总统特朗普的减税法案逐点提出批评，警告称该法案可能导致美国走上不可持续的财政路径，且未来将危及经济稳定。杜德利表示，削减公司和个人税率的最新举措短期内将带来提振，但在未来的岁月中会令经济更加脆弱。税改法案最终不仅会伤害美国的信誉，而且不大可能带动支出，因公司和富人获益最大。在杜德利的讲话之后，美股三大股指尾盘一度缩减涨幅。

--德国2017年经济快速增长且财政盈余创纪录，2018年有望再创佳绩

2017年德国经济增长率为六年来最高，公共财政亦录得创纪录的盈余，助长了对2018年会再有强劲表现的憧憬，同时也令下届政府该如何管理财政的辩论变得更加激烈。联邦统计局称，2017年经济增长率为2.2%。这虽然不及路透调查预测的增长2.4%，但仍是2011年以来的最高增长率。在超低借贷成本、处在纪录高位的就业及薪资增长带动下，消费者支出为经济增长作出了最大的贡献。

--沃尔玛提高最低工资，但宣布大幅裁员

沃尔玛称，从2月起把美国小时工的最低工资提高至每小时11美元，因上个月美国大幅调降企业税后公司将从中受益，但沃尔玛当日还宣布裁员数千人。据一位不愿透露姓名的公司高层表示，沃尔玛将关闭63家山姆会员店(Sam’s Club)，约为总数的十分之一。该人士表示。在进行盈利评估之后，约有50家山姆店将永久关闭，另有12家关停并转为电子商务仓储业务。这位人士透露，受影响的岗位将有7,500个。

--欧元区11月工业生产强于预期，彰显区域经济强劲动能

欧元区11月工业生产强于预期，彰显出了该区域强劲的经济动能。目前欧元区的经济增速处于10年来最快水准。欧盟统计局称，欧元区11月工业生产较前月上升1.0%，较上年同期上升3.2%。强于预期的增长主要归功于资本财、半成品以及耐用消费品生产的飙升。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四再创最高收盘纪录，因油价上涨提振能源股走高，且投资者押注美国企业季报期将公布强劲业绩。道琼工业指数收高205.60点，或0.81%，至25,574.73点；标准普尔500指数收升19.33点，或0.7%，至2,767.56点；纳斯达克指数收涨58.21点，或0.81%，至7,211.78点。

--欧洲股市下跌，因债市承受卖压和欧元走强令股市的新年涨势失去动能。业绩是驱动股价走势的主要因素，部分公司业绩令人失望重压股价。泛欧STOXX 600指数和欧元区股市收跌0.3%，延续了上日的大幅跌势。德国DAX指数收跌0.6%，英股富时100指数收高0.2%，盘中创下纪录新高。法国股市CAC 40指数收低0.29%。

汇市:

--欧元兑美元上涨，此前欧洲央行称可能在2018年初重新考虑政策沟通立场，这促使市场臆测，决策者正准备缩减其大规模的货币刺激计划。欧元兑美元上涨0.77%，报1.2037美元，势将创下约两个月来最大单日百分比涨幅。美元指数下跌0.5%，报91.869，此前降至近一周低点91.787。加元兑美元反弹，此前触及近两周低位。比特币在Bitstamp交易平台急挫11.5%，报13,185美元。

债市:

--美国公债收益率下跌，此前中国质疑有关中国政府官员建议放缓或暂停购买美债的报导。指标10年期公债价格上升6/32，收益率报2.53%，周三曾升至3月15日来最高2.597%。美债收益率上涨，扶助吸引买家参与财政部的120亿美元30年期公债标售。包括基金经理，保险公司和其他买家在内的间接投标得标占比达到创纪录的71.49%，交易商的投标得标占比21.23%，则为纪录最低。

--德债收益率触及逾五个月来最高水准，此前欧洲央行12月会议记录令市场意外，公债投资者保持防守态势。德国10年期公债收益率跳涨5个基点，尾盘上升至最高0.532%，此为逾五个月来最高。多数欧债收益率日内跳涨3-6个基点。

油市:

--油价在大涨后削减涨幅，但仍收在三年高位，布兰特原油期货盘中触及70美元，因有迹象显示美国供应收紧。布兰特原油期货收涨0.06美元，报每桶69.26美元，盘中高见70.05美元，为2014年11月以来最高，且为三年来最高结算价。美国原油期货上扬0.23美元，收报每桶63.80美元，为2014年12月以来最高结算价。

金属市场:

-- 金价接近前日触及的四个月高位，欧洲央行的会议记录显示该行政策基调更偏鹰派，从而提振了欧元兑美元走高。现货金收盘报每盎司1,322.34美元。美国2月期金收高3.20美元，或0.2%，报每盎司1,322.50美元。铂金收报每盎司984.10美元，盘中触及9月15日以来最高的985.10美元。钯金升0.2%，报每盎司1,083.24美元。

--期镍走低，因昨日升至两年半高位后，交易商锁定获利。期锌升向逾10年高位，因供应紧缺。LME指标期镍急跌2.4%，报每盎司12,620美元。期锌收涨1.5%，报每吨3,386美元。期铜收跌0.2%，报每吨7,140美元。(完)