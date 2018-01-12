《路透早报》--1月13日

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资料图片：2016年2月，中国北京，中石化旗下一家加油站。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

--尽管美国12月核心消费者物价指数(CPI)录得11个月来最大涨幅，但欧洲央行缩减货币刺激计划的希望周五继续推高欧元，英国退欧方面的消息也提振英镑，从而拖累美元指数大跌至三年低点。不过，CPI数据刺激美国两年期公债收益率自金融危机以来首次升穿2%，加上美股业绩期开局强劲，美股三大股指也创下纪录新高。

--美国12月基础消费者物价录得11个月来最大涨幅，因房租和医疗保健成本增加，提振今年通胀将会加速的预期，且上月零售销售稳健增长，数据可能保持了美国联邦储备委员会(FED/美联储)3月升息的可能性，擦亮了联储在今年以更加激进的步伐收紧货币政策的前景。劳工部周五公布，核心消费者物价指数(CPI)上月增长0.3%，这是2017年1月以来最大月增幅，11月增幅为0.1%。上月零售销售增长0.4%，同比增幅为5.4%。

* 美国商务部公布，美国11月企业库存较上月增长0.4%，预估为增长0.3%；10月修正后为持平，前值为下降0.1%。

* 在美国零售销售和CPI数据公布后，亚特兰大联储将美国第四季经济成长预估由2.8%上调至3.3%，但纽约联储将去年第四季和今年首季GDP增长预估分别下调至3.88%和3.21%。

--欧洲央行管委魏德曼称，近期升息风险较低，重申购债结束后利率仍将长期保持历史低位。在他讲话后，欧元区公债收益率下跌，德债收益率从五个月高位回落。

--费城联邦储备银行总裁哈克重申，他预计今年升息两次，因美国经济前景“不错”。美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗称，基本预测是今年加息三次。

* 波士顿联储总裁罗森格伦称，相对于低于预期的通胀，失业率回落给成长可持续性构成更大风险。他不表示，认同美联储的政策框架，担心通胀可能会以较预期更快的速度攀升，如果通胀攀升的速度快于预期，美联储可能需要加快升息速度，从而引发衰退。罗森格伦称如果经济未受到意外冲击，美联储将在三到四年内将资产负债表规模正常化。

--德国经济部在其月报中称，2017年底德国经济增速可能有所放缓，但强劲的订单流入以及良好的企业预期暗示，德国经济今年将继续保持强劲。

--俄罗斯能源部长诺瓦克称，可能在下周阿曼会议上讨论平稳退出全球减产协议的可能性。他又表示，目前油价接近每桶70美元是短期的，全球油市供需尚未平衡。

--美股业绩：

* 按资产计美国最大的银行--摩根大通季度获利强于预期，因净利息收入增长抵消了交易收入放缓的影响。该行已记入24亿美元的费用，用于支付将其海外收入一次性汇回国内所要缴纳的新税款，并用于对其递延税项资产和债务的价值作出调整。

* 美国富国银行公布，第四季获利增长18%，得益于新税法带来的一次性税收收益。

* 全球最大资产管理公司--贝莱德(Blackrock)公布的第四季获利强于预期，因其上市交易基金(ETF)得以吸引更多投资资金。

--逾一年来中国金融体系去杠杆进程收效显著，2017年末中国M2同比增速降至8.2%，创下历史新低，2017年以M2/GDP衡量的宏观杠杆率亦有望下行。不过年末社融存量增速精准达成去年两会期间提出的“12%左右”的目标，显示金融对实体经济仍然有力。

--中国国家发改委周五宣布，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自1月12日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高180元人民币和175元。这是发改委年内首次调整油价。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五延续涨势，三大股指齐创纪录最高收位，因银行稳健的业绩为美国第四季业绩期揭开帷幕，且零售销售数据强劲，助涨投资者对经济成长的乐观情绪。道琼工业指数收高228.46点，或0.89%，至25,803.19点；标准普尔500指数收升18.68点，或0.675%，至2,786.24点；纳斯达克指数收涨49.29点，或0.68%，至7,261.06点。本周，标普500指数升1.57%，道琼工业指数涨2%，纳斯达克指数涨1.75%。

--欧洲股市小幅收高，购并活动带动相关企业股价大幅波动，英国工程公司GKN跳升，此前该公司拒绝了同业Melrose主动提出的收购建议。泛欧STOXX 600指数收高0.3%，仍接近两年半高位，本周升0.3%，为连续第二周上涨。经济数据强劲带动资金不断流入欧洲股市。

汇市:

--美元兑欧元跌至逾三年低点，因投资人预期欧洲央行正准备缩减大规模货币刺激计划，欧元扩大升势。欧元兑美元升1.21%，报1.2177美元，势将录得逾六个月最大单日百分比升幅。欧元大涨令美元指数承压，纽约尾盘美元指数跌0.92%，报91.008，盘中跌至四个月最低的90.954。英镑劲升也拖累美元指数下挫。英镑兑美元盘中急升至英退公投以来最高水准，此前有报导称，荷兰和西班牙对英国和欧盟保持尽可能紧密的联系持开放态度。

债市:

--美国公债收益率攀升，因12月美国核心消费者物价升幅为11个月最大，带动了美国通胀加速的预期，并巩固了美联储升息的预期。对交易商利率预期最为敏感的两年期公债收益率自金融危机以来首次升穿2%。1913 GMT，10年期美债收益率报2.554%，高于周四收盘的2.531%，两年期美债收益率触及2.026%高位，为2008年9月来最高，之后回落至2.002%。

--欧元区公债收益率周五下跌，德债收益率从五个月高位回落，此前欧洲央行管委魏德曼的讲话淡化了近期升息的风险。德国指标10年期公债收益率周五稍早触及五个月高位的0.54%，尾盘下跌2个基点，至约0.51%。

南欧公债市场跑赢，在德国总理默克尔领导的保守阵营和社会民主党(SPD)周五同意正式的执政联盟谈判计划消息发出后，收益率进一步下跌。意大利10年期公债收益率跌8个基点，报1.98%，与可比德债收益率差盘中一度触及12月中以来最窄146个基点。意大利公债收益率有望录得11月初以来最大单日跌幅。

油市:

--油价连升六日，此前俄罗斯能源部长称全球原油供应“尚未达到平衡”，缓和了市场对产油国将逐步退出石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议的担忧。布兰特原油期货收涨0.61美元，报每桶69.87美元。美国原油期货上扬0.50美元，收报每桶64.30美元。本周，布兰特原油期货升3.3%，美国原油期货跳涨4.7%。

金属市场:

--金价触及四个月高位，有望连续第五周升高，因受德国达成组建政治联盟协议推动，美元兑欧元下挫。1919 GMT，现货金升1.2%，报每盎司1,338.39美元，盘中高见1,339.31美元，为9月以来最高价，本周金价累积上涨1.4%。美国2月期金收高12.40美元，或0.9%，报每盎司1,334.90美元。钯金升3.4%，报每盎司1,120.24美元，盘中创纪录新高1,126.30美元，本周升2.8%。

--伦敦金属交易所(LME)锌价小涨至逾十年高位，受供应可能短缺及库存较低支撑，但部分投资人表达了对高价水准的担忧。指标三个月期锌攀升至每吨3,409美元，为2007年8月来最高，之后缩减涨幅，收报3,383.50美元，当日升0.1%。LME三个月期铜跌0.4%，报每吨7,109美元，略受中国数据打压。(完)