《路透早报》--1月16日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本12月国内企业物价指数(CGPI)(15日约23:50)

--澳洲12月新车销售(约00:30)

--新西兰12月外资持有新西兰公债比例(约02:00)

--德国12月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调和指数(HICP)终值、12月趸售(批发)物价(07:00)

--法国截至11月年内预算收支(07:45)

--意大利11月对欧盟和全球贸易收支(约09:00)、12月CPI和HICP终值(约10:00)

--英国12月CPI、零售物价指数(RPI)和生产者物价指数(PPI)(09:30)

--美国1月纽约联储制造业指数(13:30)

--澳洲1月WESTPAC-MI消费者信心指数(23:30)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--阿里研究院举办第三届新经济智库大会

--由香港特别行政区政府及香港贸发局共同主办的“2018亚洲金融论坛”(最后一日)

--英国央行副总裁兼审慎监管局CEO伍兹在下议院财政委员会发表讲话(09:15)

--瑞士央行总裁乔丹在Zurich University of Education发表讲话(17:00)

--菲律宾央行总裁埃斯佩尼拉在一个记者俱乐部的活动上发表讲话

重要企业财报：花旗集团

以下为1月15日下午5:00至1月16日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行管委韩伟森称可以在9月后一次性结束购债

欧洲央行(ECB)管委韩伟森向德国股市日报表示，如果经济和通胀发展符合当前的预期，央行可以在9月之后一次性结束其2.55万亿欧元(3.13万亿美元)购债计划。“我认为，可以将月度购债规模一次性减少至零，没有任何问题，”韩伟森说。欧洲央行曾表示，首次加息将在购债结束一段长时间后，市场认为大约是三到六个月。韩伟森称，欧洲央行应该在开始缩减资产负债表之前升息“几次”。

--法国央行称已持有一些人民币外汇储备；德国央行称将在准备工作之后投资于人民币

法国央行表示，已经持有一些人民币外汇储备；几个小时前德国央行表示，计划以人民币资产的形式持有一部分外汇储备。“外汇储备中绝大部分仍投资在美元，同时也在向人民币等为数有限的国际货币多元化，”法国央行在声明中表示。法国央行表示，不会披露储备货币的分配细节，也未透露何时开始纳入人民币为储备货币的。

德国央行一位发言人对路透表示，该央行计划以人民币资产的形式持有一部分外汇储备，不过还没有进行这方面的投资，在交易前要进行进一步的准备工作。受德国央行的讲话带动，人民币兑美元周一跳升至逾两年最高。

--中国计划屏蔽允许集中交易的加密货币平台--彭博

彭博新闻援引消息人士报导称，中国当局计划屏蔽允许集中交易的国内及海外的加密货币平台，阻止国内用户接入。彭博称，中国政府还将把为这类集中交易提供做市、结算和清算服务的个人和企业列为打击目标。

去年，中国监管机构禁止首次代币发行(ICO)、关闭国内的加密货币交易所并限制比特币挖矿。不过，尽管遭到封杀，但国内加密货币和比特币的交易活动依然在通过其他渠道进行。

--英国央行MPC委员邓雷罗：在需要考虑再次加息前或有“充足的时间”

英国央行货币政策委员会(MPC)委员邓雷罗表示，继11月进行逾10年来首度升息后，该行在需要考虑再次加息前可能有“充足的时间”。邓雷罗表示，利率决策会议上月决定持续观察11月2日宣布升息25个基点所带来的效应，她对此感到安心。她预计未来三年央行利率需要数度调升。她的谈话与央行总裁卡尼及其他央行高层官员的谈话相互呼应。

--独家：京东物流展开一轮融资，目标至少20亿美元--消息人士

多位直接知情人士表示，中国第二大电商巨头--京东已为旗下物流部门京东物流展开一轮融资，目标至少20亿美元，计划最终安排京东物流在海外进行股票上市。两名消息人士向路透表示，京东已选择性邀请一些投资者加入这轮融资，这轮融资对京东物流的估值约在100亿美元。消息人士表示，高瓴资本集团及红杉中国料将在京东物流这轮融资中领投，另外有数家国有企业及国际投资者也都表达了强烈的参与意愿。

--企业面消息：

* 日经报导，退出八年之后，Alphabet旗下谷歌将在中国重新推出地图服务。该公司为谷歌地图网站专门搭建了一个中国版本，并为中国iPhone用户推出了一个地图应用(app)。

* 菲亚特克莱斯勒汽车执行长马尔基翁内表示，公司无意进行分拆，也不打算将旗下品牌出售给中国或其他人。他并称，该集团将依赖其Jeep品牌拉动未来获利增长。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市休市。

--欧洲股市微幅下跌，之前两周连涨，循环景气类股跌幅居前，而企业并购活动仍然是市场焦点。尽管STOXX指数2018年开局强劲并保持在2015年8月来最高水准，但银行和能源股疲弱拖累该指数下跌，同时欧元走强增加市场的压力。

泛欧STOXX 600指数收低0.2%，欧元区绩优股指数收盘变动不大。英股富时指数收跌0.12%，德股DAX指数收低0.34%，法股CAC-40指数跌0.13%。

汇市:

--欧元兑美元升至三年高位，接近1.23美元关口，因在欧元区经济乐观情绪不断增强，预期欧洲央行很快收紧政策的背景下，投资者加大对欧元的看多押注。欧元日内升0.7%，报1.2284美元，盘中高见近1.23美元，在上周上涨后续升。美元指数下跌0.5%，至2015年初以来最低。美元兑日圆跌至9月中以来最低。

英镑续升，触及英国退欧公投结果发布以来最高水平1.3819美元，因投资人寄望其他欧盟成员国可能寻求相对“软英退”。

债市:

--美国债市休市。

--欧元区借款成本从数月高位回落，之前是有关欧洲央行或比预想更快地结束大规模刺激措施的预期，引发了债市的卖盘。欧洲央行管理委员会委员韩伟森对德国股市日报表示，如果经济和通胀如目前预期发展，ECB可能在9月后一步结束规模达到2.55万亿欧元的购债计划。韩伟森讲话后，德国10年期公债收益率触及日高0.528%，但仍低于上周五触及的五个月高位0.54%。

周一尾盘，多数核心10年期欧元区公债收益率跌0-2个基点，远低于上周触及的数月高位。二线公债收益率小涨，意大利10年期公债收益率升穿2%，西班牙10年期公债收益率小涨至1.53%，当日升2个基点。

油市:

--油价徘徊在70美元之上的三年高位附近，因有迹象显示，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯减产导致供应收紧，但分析师对美国产量急升发出警告。布兰特原油收盘上涨0.39美元，或0.56%，结算报价每桶70.26美元。美国原油期货上涨0.51美元，报每桶64.81美元。两大指标原油均触及2014年12月以来最高，但交投清淡，因适逢美国假期。

金属市场:

--金价触及四个月峰值，因美元指数骤降至三年最低，但部分分析师称，美元走软并非受基本面因素驱动，可能为时短暂。现货金收高0.1%，报每盎司1,339.66美元，盘中触及9月8日以来最高1,344.44美元。上周金价连涨第五周，涨幅为1.4%。美国期金升0.4%，报每盎司1,340.50美元。

--锌价再次触及10年高位，基本金属全线反弹，因欧洲央行可能开始缩减刺激政策的预期提振欧元升至三年高位，美元受累走低。三个月期锌收高1.2%，报每吨3,423美元，稍早触及2007年8月以来最高的3,440美元。期铜升1.4%，报每吨7,210美元。价格自12月底以来一直在7,070-7,315美元区间浮动，主因中国需求强劲。(完)