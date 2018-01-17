《路透早报》--1月17日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本11月核心机械订单(16日约23:50)

--澳洲11月自住和投资房屋融资(约00:30)

--欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)终值(10:00)

--美国前周抵押贷款市场指数(12:00)、12月工业生产(14:15)、1月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数(约15:00)、11月国际资本流动数据(21:00)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国新办发布会，国务院国资委总会计师沈莹介绍2017年中央企业经济运行情况(02:00)

--美国参议院金融委员会就任命鲍威尔出任美联储主席的提名举行投票(15:00)

--加拿大央行公布利率决定和货币政策报告(15:00)，央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯主持记者会，讨论货币政策报告的内容(16:15)

--美联储公布经济状况褐皮书(19:00)

--美国芝加哥联储总裁埃文斯和达拉斯联储总裁柯普朗参加一场关于当前经济形势和货币政策的讨论(20:00)

--美国克利夫兰联储总裁梅斯特以货币政策沟通为题发表演说(21:30)

--印尼央行召开理事会议(至18日)

--南非央行开始为期两天的货币政策会议(至18日)

重要企业财报：美国银行、高盛集团

以下为1月16日下午5:00至1月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--消息：欧洲央行不大可能在下周放弃购债承诺

三名消息人士称，下周欧洲央行不大可能放弃继续购债的承诺，因决策者需要更多时间来评估经济和欧元的前景。欧洲央行上周暗示2018年“初”改变政策信号的意愿增强，特别是继续其2.55万亿欧元的购债计划，直到通胀回到目标水平的承诺。这使得投资者预期欧洲央行进行2011年来首次升息的时间提前至2018年12月，并助推欧元兑美元升至三年高点。不过接近欧洲央行管委会的三名消息人士称，央行只可能在下周之后对政策指引进行根本性调整，有可能选择3月，届时决策者能得到新的经济预测。

而欧洲央行管委、德国央行总裁魏德曼似乎排除了今年升息的可能，指称分析师对2019年中期升息的预期符合欧洲央行的政策指引。他并指出，从目前的观点来看，欧洲央行在今年底结束购债计划是“合适的”。

--欧洲国家央行争相将人民币纳入外汇储备

新一批欧洲国家央行周二披露在外汇储备中持有人民币资产的计划，凸显出人民币已跻身世界主要储备货币之列。西班牙央行称，正在考虑投资人民币；比利时央行称，已购买价值2亿欧元(2.445亿美元)的人民币；斯洛伐克央行也表示，已购买了人民币，但未披露数额。欧洲央行去年卖出了价值5亿欧元的美元储备，转投人民币资产，显示其对人民币的信心，且可能鼓励其它央行效仿。

最新报告显示，截至2017年9月底，在全球央行外汇储备中，有价值1,070亿美元的人民币，较年初增加了19%。但国际货币基金组织(IMF)数据显示，价值1,070亿美元的人民币外汇储备仍处于较低水平，排在澳元和加元之后。人民币兑美元即期周二收盘续升，创2015年12月9日以来新高，中间价亦创25个月新高。

--德国2017年经常帐盈余为2,870亿美元，连续第二年位居全球最高

智库Ifo表示，德国2017年经常帐盈余为全球最高，这一创纪录高位的数据有可能再次引发对德国经济和财政政策的批评。IMF和欧盟执委会多年来一直在敦促德国提高内需和进口，以降低全球经济失衡并推动包括欧元区在内的全球经济增长。

Ifo称德国2017年经常帐盈余为2,870亿美元，连续第二年创全球最高，其次是日本的2,030亿美元。中国2017年经常帐盈余为1,350亿美元，不到德国的一半，名次降至第三。

--英国12月通胀率出现6月以来的首次下降，退欧冲击开始减弱

英国统计局公布，英国12月通胀率自退欧公投后触及的高位略有回落，表明许多家庭感受的财务压力可能将有所缓解。英国12月消费者物价指数(CPI)较上年同期增加3.0%，不仅低于11月的年增幅3.1%，也是2017年6月以来首次出现下降。但英国国家统计局称，目前尚不能宣称通胀肯定会下降。该数据出炉后，英镑兑美元小幅下跌。

--企业面消息：

* 美国最大工业集团--通用电气(奇异,GE)分拆的可能性周二再度升高，因公司宣布长期护理保险组合及新颁布的美国税法，令公司产生逾110亿美元费用。

* 花旗集团第四季亏损180亿美元，因针对美国新税法提列费用；但其经调整后获利优于华尔街预期，且管理层暗示该行可能很快就会提高财务绩效目标。

* 通用汽车预计2017年全年每股盈余(EPS)将达到预估上档，2018年获利料与上年获利持平。公司之前曾预计2017年每股盈余在6-6.50美元区间内。

* 福特汽车2017年初步经调整获利低于市场预估，且2018年财测基本未达分析师预期。公司股价盘后跌逾2%。

* 瑞士食品集团雀巢(Nestle)称同意以28亿美元将其美国糖果业务出售给意大利费列罗(Ferrero)。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收低，美国通用电气(奇异,GE)挫跌2.9%，加上油价走低拖累能源股下挫，导致市场涨势暂歇。能源股下跌1.2%，工业股和材料类股分别下跌0.9%和1.2%。

道琼工业指数收跌10.33点，或0.04%，至25,792.86点；标准普尔500指数收挫9.82点，或0.35%，至2,776.42点；纳斯达克指数收跌37.38点，或0.51%，至7,223.69点。

--欧洲股市收盘基本持平，因商品类股下跌，盖过一连串利好的公司消息盘初带来的提振。泛欧STOXX 600指数收平盘，欧元区绩优股指数收涨0.3%，因欧元兑美元回吐部分涨幅。英股富时100指数收低0.17%，德股DAX指数收涨0.35%，法股CAC-40指数上升0.08%。

汇市:

--欧元兑美元持于三年高位附近，从稍早跌势中反弹。投资人对下周欧洲央行开会对维持购债的承诺可能软化的疑虑，拖累欧元稍早走软。消息人士对路透表示，欧洲央行不太可能这么快微调政策立场，因决策者需要更多时间评估经济和欧元的前景。因上述路透报导，美元兑欧元回升。美股遭遇获利了结转跌，也带动欧元兑美元扭转颓势。

欧元兑美元尾盘升0.06%，报1.2268美元。美元兑日圆跌0.18%，报110.32日圆。美元兑瑞郎跌0.45%，报0.9586瑞郎。电子货币重挫，比特币暴跌达18%，至四周低点近11,000美元；此前报导显示，韩国仍有可能禁止交易电子货币，令监管压制范围扩大的担忧加重。

债市:

--美国长期公债收益率早盘跟随欧洲公债收益率一起下跌，此前路透报导，欧洲央行并未准备好在下周政策会议上结束购债计划。美国长债收益率稍早跌至一周低位，两年期公债收益率在上周五触及逾九年高位后续升。2021 GMT时，指标10年期公债收益率跌至2.544%，周五收报2.552%。两年期公债收益率报2.018%，高于周五的2.002%。

--欧元区公债收益率下跌，此前有报导称，欧洲央行不太可能在下周的会议上放弃继续购债承诺，缓解了对欧洲央行提前结束刺激计划的忧虑。

德国10年期公债收益率下跌4个基点至0.49%，轻松摆脱上周触及的五个月高位。30年期德债收益率急挫5个基点，势将录得12月1日以来的最大单日跌幅。两年期德债收益率也将录得六周以来的最大单日跌幅，尾盘下跌约1个基点，至0.60%。

意大利和葡萄牙公债均下跌4个基点，10年期意大利和德国公债利差缩至逾一个月以来的最窄水平，报144个基点。

油市:

--油价从三年高位回落，因交易员锁定利润，但健康的需求支撑油价。布兰特原油下跌1.11美元，或1.6%，结算报每桶69.15美元，盘中低见68.83美元。美国原油下跌0.57美元，或0.9%，结算报价每桶63.73美元，稍早触及2014年12月以来最高的64.89美元。

金属市场:

--黄金从上日触及的四个月高位下滑，和其他商品市场下跌走势一致，因美元兑一篮子货币在触及三年低位后扳回一些跌幅。现货金收跌0.1%，报每盎司1,338.54美元，低于周一触及的峰值1,344.44美元。美国2月期金收高2.20美元，或0.2%，报每盎司1,337.10美元。

--基本金属价格下滑，期铜和期镍触及多周低位，受美元持稳、对去年末的强劲涨势获利了结，以及农历新年前中国需求减弱的忧虑拖累。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌1.8%，报每吨7,078美元，盘中触及12月22日以来最低的7,035美元。期镍收跌2.4%，报12,545美元，盘中急挫逾5%，至12月29日以来最低的12,190美元。(完)