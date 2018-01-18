《路透早报》--1月18日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国12月70个大中城市住宅销售价格(0130)

--中国第四季国内生产总值(GDP)、1-12月固定资产投资、12月规模以上工业增加值、12月社会消费品零售总额(0700)

--香港10-12月失业率

--英国皇家测量师学会(RICS)12月房价差值(0001)

--澳洲12月就业数据(约0030)

--日本11月工业生产修正值(约0430)

--美国12月建筑许可与房屋开工年率(1330)，上周初请失业金人数(1330)，1月费城联储制造业指数(约1330)

--新西兰12月制造业表现指数(PMI)(约2130)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国共产党第十九届中央委员会第二次全体会议(至19日)

--韩国央行宣布利率决定(约0100)

--中国国新办召开新闻发布会，国家外管局新闻发言人王春英介绍2017年外汇收支数据情况(0200)

--中国商务部召开1月第二次例行新闻发布会(0200)

--欧洲央行执委科尔参加IMF与德国央行联合举办的“德国-当前经济政策讨论”会议的一个小组讨论，主题为“危机后欧元区与德国的工作日程：未来道路的选择”(1430)

--IMF总裁拉加德、欧洲央行执委科尔与德国央行总裁魏德曼在一个会议上发表讲话

--法国央行总裁维勒鲁瓦向金融行业发表新年讲话(1730)

--美国克利夫兰联储总裁梅斯特就货币政策发表讲话(2305)

--印尼央行理事会议(最后一天)

--土耳其央行召开货币政策会议

重要企业财报：纽约梅隆银行，摩根士丹利，美国运通，国际商业机器(IBM)

以下为1月17日下午5:00至1月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：特朗普考虑对中国窃取美国知识产权行为施以巨额“处罚”

美国总统特朗普周三表示，作为对中国被指窃取美国知识产权调查的一部分，美国政府正考虑对华施以巨额“处罚”。这是将对中国采取贸易报复行动最明确的信号。特朗普在接受路透专访时表示，他的经济顾问柯恩称，中国强迫美国企业与中国合作伙伴分享知识产权，以此作为在华开展业务的代价。

“我们在讨论大额损害赔偿。我们讨论的数额你甚至想都想不到，”特朗普说。特朗普称，他将会宣布某种形式的针对中国的贸易行动，并称他会在1月30日发表的国情咨文中讨论这一问题。

--美国12月工业生产增长超出预期，受惠于矿业和取暖需求

美国12月工业生产成长0.9%，增幅超出市场预期的增长0.4%，因月底时反常的寒冷天气提振了取暖需求，但制造业产出仅成长0.1%。2017年全年工业生产增长1.8%，为2014年以来最大增幅。公共事业需求强劲，提振了第四季消费者支出将加速的预期，促使一些分析师调高对第四季经济增长的预估。此外，美联储在经济褐皮书当中指出，去年11月末至年底期间经济持续扩张。

这些报告被视为支持美联储3月加息的因素之一。美债价格下跌，对利率颇为敏感的两年债收益率攀抵九年高位。美元兑一篮子货币短暂上扬后，即回吐涨幅。华尔街股市则走高。

--欧洲央行管委诺沃特尼称欧元走强是帮倒忙

欧洲央行(ECB)管理委员会委员沃特尼周三表示，欧元兑美元近期的走强表现是帮倒忙。他表示，欧洲央行没有汇率目标，将会注意情况发展。他的讲话引发一轮对欧元的获利了结，促使欧元跌离1.23美元上方的三年高位。

欧元在过去两周上升超过3%。分析师表示，欧元在2018年年初上涨的速度，引发欧洲央行官员对此发表讲话，凸显忧虑日益加重。欧洲央行政策会议将在下周举行。

--美联储褐皮书：美国经济和通胀以温和至适度速度增长

美联储的最新褐皮书称，去年11月底到年底前，美国经济和通胀以温和至适度的步伐增长，薪资继续攀升。美联储称，部分地区预计未来几个月薪资将会进一步上升，尽管物价压力仍表现不一。目前尚不清楚该报告是否会缓解美联储对低通胀的忧虑。

达拉斯联储总裁柯普朗与芝加哥联储总裁埃文斯均预期今年美国经济成长应该不错，但对经济有多接近过热和今年升息的必要性意见不一。二者今年在联邦公开市场委员会(FOMC)都没有投票权。

--加拿大央行一如预期升息，NAFTA阴云令声明基调偏鸽派

加拿大央行一如预期升息，因就业增长和通胀回升盖过了北美自由贸易协定(NAFTA)前景的不确定性，但央行总裁承认做出这个升息决定并不容易。这是加拿大央行七个月来第三次升息，使短期借贷成本升至2009年以来最高水平。不过此次升息的基调偏鸽派，与很多分析师的预期一致。央行指出，仍需在一定程度上继续保持宽松货币政策，这暗示其不急于上调利率至更正常的水准。加拿大央行对加国经济增长前景总体持乐观态度，但指出，NAFTA未来的命运是经济面临的最重大风险。

加元在升息后小跌，因投资人意识到市场消化的加息幅度和速度，可能比央行预想的更为超前。

--美国白宫表示支持短期拨款法案，以避免政府关门

美国白宫表示支持共和党的提议，即批准一份临时拨款法案，让政府维持支出到2月16日并避免政府关门，而希望该法案中包含保护移民内容的民主党人则受挫。国会在几个月以来一直就拨款立法问题争执不休，政府目前正依赖2018财年以来的第三份拨款法案维持运转。2018财年于10月1日开始，最新的拨款措施将于周五到期。

--企业面消息：

* 高盛第四季获利强于预期，因投行营收大增

* 美国银行第四季获利减少近一半，因新税法提列29亿美元费用

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收盘跳涨，道琼工业指数首次收于26,000点之上，因投资者对利润增长的预期提振各板块走高。道琼工业指数创下纪录盘中高位，标普500指数则创纪录最高收位。

道琼工业指数收升322.79点或1.25%，至26,115.65点；标准普尔500指数收涨26.14点或0.94%，至2,802.56点；纳斯达克指数收升74.594点或1.03%，至7,298.279点。

--欧洲股市收盘小跌，英国企业业绩面消息疲弱，及购并活动驱动部分股价大幅波动，整体市场在今年强劲开局后回软。泛欧STOXX 600指数收低0.1%。英股富时100指数跌0.39%；德股DAX指数收低0.47%；法股CAC-40指数下滑0.36%。

汇市:

--欧元从1.23美元上方的三年高位回落，因一些欧洲央行官员对欧元强势表示担忧。美元指数结束了连续四日下跌的頽势，不过美元前景仍然低迷，因市场认为除美联储外，其他央行也在撤出超低利率和非常规政策工具。加拿大央行一如预期升息，但政策声明基调偏鸽派，加元随后短暂走低。数字货币再受重创，因担忧越来越多的国家将会采取监管行动。

2012 GMT，美元指数上涨0.26%，报90.629。加元兑美元上涨0.17%，报1.2411加元。欧元兑美元下滑0.29%，报1.2223美元。

在Bitstamp交易所，比特币下跌超过10%，跌穿10,000美元，为12月1日来首次 。比特币较约一个月前近20,000美元的峰值大跌了一半。

债市:

--美国五年期/30年期公债收益率差缩窄至十年最小，两年期公债收益率触及九年高位，因预期美联储今年将继续收紧货币政策。五年期/30年期公债收益率差缩至2007年8月来最低的43.7个基点。1908 GMT，指标10年期公债收益率升至2.561%，周二收报2.544%。两年期公债收益率报2.039%，盘中触及2008年9月来最高的2.047%。

--德国两年期公债收益率触及逾六个月高点，债市投资人为欧洲央行未来几个月可能调整宽松货币政策立场而预先布局。两年期德债收益率早盘触及负0.57%，为大约六个半月高位。大部分10年期公债收益率持平至小幅走低，但南欧地区公债收益率小幅上升。

油市:

--油价小涨，投资人等待美国公布周度库存数据，预计将显示库存连续第九周减少。布兰特原油收高0.23美元，结算报价报每桶69.38美元；美国原油收高0.24美元，结算报价每桶63.97美元。

金属市场:

--黄金价格下跌，欧元从1.23美元上方的三年高位回落，美元指数结束连四日跌势。长期来看，黄金将受到全球股价从历史高位回落，全球经济增长强劲可能会刺激通胀风险的支撑。

现货金收低为每盎司1,327.65美元，上日收在1,338.54美元。美国2月期金收高2.10美元，或0.2%，报每盎司1,339.20美元 。

--期铜价格下跌，因一些投机者对12月涨势获利了结，且其他投机者在价格跌穿技术水准后作空。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.6%，报每吨7,034美元。

期铝上涨0.1%，收报2,192美元。期镍收跌1.1%，报12,415美元。期锌收跌1.1%，报3,367.50美元。期铅收跌0.3%，报2,547美元。期锡上涨0.1%，报20,495美元。(完)