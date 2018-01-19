《路透早报》--1月19日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国第四季度主要行业增加值初步核算报告及工业产能利用率季度报告(01:30)

--德国12月生产者物价指数(PPI)(07:00)

--瑞士12月生产者/进口物价(08:15)

--欧元区11月未经季节调整经常帐(约09:00)

--英国12月零售销售(09:30)

--加拿大11月制造业销售(13:30)

--美国1月密西根大学消费者信心指数初值(15:00)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国共产党第十九届中央委员会第二次全体会议(最后一日)

--亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克参加主题为“有关经济的思考”的非正式讨论(13:45)

--德国总理梅克尔和IMF总裁拉加德会面并进行非正式会谈

--美联储金融监管副主席夸尔斯就“银行监管”发表讲话(18:00)

--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表讲话(18:30)

重要企业财报：斯伦贝谢

以下为1月18日下午5:00至1月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普言论又来乱局，美国国会力图寻求共识以免政府关停

美国国会共和党人周四忙着搜罗各方对一项临时延长拨款议案的支持，以免政府运作尴尬停摆。此前，特朗普总统对该项临时拨款议案给出令人混淆的讯号。由两党立场来看，周四仍无法明确判断国会能否避免联邦政府在本周末关停。政府目前正在依靠10月1日开始的2018财年以来第三份拨款法案维持运转。众议院议长莱恩与参议院共和党领袖麦康奈尔表示，对于众议院周四稍晚批准拨款至2月16日感到乐观。

但部分共和党议员对于持续决议案能否获得足够的支持，并没有十足把握。在关门威胁逐渐逼近的情况下，部分参议员已开始讨论短期展延一天或两天的可能性，以在维持政府运转的情况下继续进行协商。

--严寒冰冻美国房屋建设活动，初请失业金人数降至45年低位

美国12月住宅建设降幅超预期，录得一年多来最大降幅，很可能因为上月末气温低于正常水平，阻碍了独栋屋建设。在劳动力市场收紧的背景下，房屋开工大幅下降可能只是暂时的。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数降至45年低位。

--美国克利夫兰联储总裁：2018年和2019年进一步升息是“适切的”

美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示，美联储2018年和2019年应各升息三次，该看法比其他很多美联储决策者青睐的升息速度略快。

美联储决策官员将在1月30-31日召开议息会议，这可能是梅斯特在此之前最后一次公开发表言论。市场预期美联储在1月底的会议上不会升息，但在3月会议可能升息。

--OPEC月报：其他产油国将增加石油供应，抵消减产的效果

石油输出国组织(OPEC)上调2018年该组织之外产油国石油供应的预估，因油价上涨激励美国页岩油生产商增产，这将抵消OPEC牵头的减产行动的作用以及委内瑞拉石油产出进一步减少的影响。OPEC在周四公布的月报中表示，今年其他产油国将把每日石油供应量提高115万桶，此前预估为99万桶/日。

--南非央行和印尼央行均维持利率不变

南非央行维持指标附买回利率在6.75%不变，称通胀面临的风险仍偏向上档，尽管兰特汇率近期走强。兰特兑美元在央行政策决议出炉后走强，因为部分投资者原本押注央行会降息。

印尼央行连续第四个月维持指标利率不变 ，符合普遍预期。不过该行表示，将加快放宽准备金要求的步伐。

--企业面消息：

* IBM第四季营收超过分析师预期，六年来首次实现增长

* 摩根士丹利第四季获利大降近60%，但调整后的获利好于预期

* 美国运通受税改影响录得26年来首次亏损，推迟股票回购

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收低，工业股及对利率敏感的板块下滑，抵销了科技股微弱涨势。道琼工业指数收低97.84点，或0.37%，至26,017.81点；标准普尔500指数收跌4.53点，或0.16%，至2,798.03点；纳斯达克指数收低2.23点，或0.03%，至7,296.05点。

--欧洲股市温和上涨，由景气类股上涨引领，而公司消息和券商调整企业评级也推动个别公司股价波动。泛欧STOXX 600指数收高0.2%，而英国富时100指数收低0.3%。德股DAX指数收高0.74%，法股CAC-40指数微幅收涨0.02%。

汇市:

--美元下跌，因交易商纷纷投向欧元、日圆、 英镑等其它主要货币，受累于对美国政府可能停摆的担忧，因美国国会议员在达成一份联邦预算协议上仍遇到困难。众议院预期在1930GMT后就延长向政府拨款议案进行投票。在1944 GMT，美元贸易加权指数下跌0.44%，报90.513，高于周三触及的三年低位90.104。欧元兑美元徘徊在略低于三年峰值的水准。欧元上涨0.48%，报1.2242美元。美元兑日圆下跌0.23%，报111.02日圆，而英镑上涨0.45%，报1.3888美元。

债市:

--美国10年期公债收益率触及10个月高位，此前中国国家统计局公布，2017年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，增速为七年来首度回升。在2.6%附近徘徊一周后，10年期美债收益率升穿这一关口，至2017年3月以来的最高水平。两年期收益率报2.048%，稍早触及2008年9月以来最高的2.060%。

--欧元区借款成本向近期所及的数月高位回升，因美债遭抛售和法国、西班牙及奥地利的新债供给令市场再度处于颓势。德国10年期公债收益率升2个基点，报0.51%，接近周五触及的五个半月高位0.54%。多数欧元区公债收益率日内上涨1-2个基点。

油市:

--油价变动不大，盘初走软，但之后受美国原油期货合约交割地库欣库存降幅创纪录支持回升。市场仍认为，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产将推高油价，从而导致美国供应增加。油价目前仅略低于2014年12月来最高位，受OPEC牵头的减产和尼日利亚等产油国局势动荡可能进一步限制产出的担忧支撑。

布兰特原油收低0.07美元，结算报价每桶69.31美元，周一触及2014年12月来最高的70.37美元；美国原油收低0.02美元，结算报价每桶63.95美元，周二曾触及2014年12月来最高水准。

金属市场:

--伦敦金属交易所(LME)期铜价格上扬，因中国工业领域的强劲表现扶助带动第四季经济成长，中国为全球最大金属消费国。指标三个月期铜收高0.6%，报每吨7,076美元。三个月期铝上涨2.2%，收报每吨2,241美元。期铅大涨2.5%，报2,610美元。

--金价持平，在窄幅区间波动，最初因美元上涨而下跌，后随着美元走低而上涨，但金价的涨幅受限，因美债收益率攀升。金融市场人士担心美国政府可能停摆，但没有给黄金价格带来太大影响。现货金微跌至每盎司1,327.10美元，盘中稍早，金价触及1月12日以来最低的1,323.70美元。美国2月期金收跌12美元，或0.9%，报每盎司1,327.20美元。(完)