《路透早报》--1月27日

[重大数据或新闻]

--美元兑一篮子货币周五继续走疲，势将创下6月来表现最差的一周，本周美国高阶官员支持弱势美元的讲话仍在发酵；而日本央行总裁黑田东彦有关经济和通胀的讲话提振日圆走高。美债收益率攀升，美股三大股指创下纪录最高收盘点位。

--达沃斯世界经济论坛：

* 美国总统特朗普将其“美国优先”主张带到全球精英论坛，在全球企业和政界领袖峰会上称，美国将不再对被他描述成不公平贸易的行为“熟视无睹”。他在闭幕演讲中宣称，美国“向企业界敞开大门”。尽管他曾反对涉及多国的多边贸易协议，但他表示，美国将考虑与其它国家达成“互利的”双边贸易协定。

* 欧洲央行执委科尔表示，主要经济体不应出于竞争目的而设定汇率目标，政策制定者围绕货币的讨论应限于官方论坛。

* 日本央行总裁黑田东彦称，日本经济可能继续适度扩张，预计中长期通胀预期将会回升，央行将会继续通过宽松货币政策来支持日本经济。

--周五公布的欧美重要经济数据包括：

* 美国商务部经济分析局(BEA)公布，美国第四季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.6%(路透调查预估为成长3.0%)。第四季度个人消费支出(PCE)物价指数初值为上涨2.8%(路透调查预估为上涨1.8%)。美国第四季度消费者支出初值为增加3.8%。

* 美国商务部公布，美国12月耐久财订单较前月增长2.9%(预估为增长0.8%)。美国12月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降0.3%(市场预估为增长0.5%)。

* 加拿大统计局公布，加拿大12月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.4%(11月上涨0.3%)，较上年同期上涨1.9%。12月核心CPI较前月下滑0.5%(11月为下滑0.1%)，较上年同期上涨1.2%。

* 12月欧元区对企业贷款增速从危机后高点回落，通常预示未来活动的广义货供额指标增幅低于预期。欧洲央行称，12月对企业贷款增幅从11月的3.1%回落至2.9%，家庭贷款增幅持稳于2.8%。欧元区12月M3年增速从上月的4.9%微降至4.6%，不及市场预期的4.9%。

* 英国经济在2017年第四季意外加速成长，最新迹象表明2016年退欧公投带来的冲击并不像投资者一度担心的那样强烈。英国第四季GDP较前季增长0.5%，这是2017年内GDP最快季度增幅，快于路透调查分析师成长0.4%的预估中值。

--周五公布的欧洲央行(ECB)专业人士调查显示，未来几年欧元区通胀率或将加快，而长期预估依旧保持稳定，这一结果支撑了欧洲央行的审慎乐观态度。据这份对56位预测专家的调查，今年欧元区指标通胀率料为1.5%，明年料为1.7%，均比10月时的预测高出0.1个百分点。

--惠誉确认法国“AA”长期外币发行人违约评等，展望为稳定。

* 惠誉确认奥地利“AA+”长期外币发行人违约评级，展望为稳定。

--中国银监会称，中国银行业风险总体可控，但形势依然严峻复杂，面临若干重大挑战，今年要推动银行业由高速增长向高质量发展转变，坚决防止发生系统性金融风险，着力降低企业负债率，严格控制对高负债率企业融资，建立联合授信和债权人委员会两项机制，加快不良贷款处置速度。

--中国国家发改委周五宣布，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自今日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高65元和60元人民币。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘上涨，英特尔和艾伯维等企业发布的最新一轮业绩报告强劲，美元持续走弱提振主要股指创下纪录最高收盘点位。三大股指均录得2016年以来的最佳四周涨势。道琼工业指数收升223.92点，或0.85%，至26,616.71点；标准普尔500指数收涨33.62点，或1.18%，至2,872.87点；纳斯达克指数上升94.61点，或1.28%，至7,505.77点。本周，道琼工业指数涨2.08%，标普500指数升2.22%，纳斯达克指数升2.31%。

--欧洲股市收高，受助于奢侈品公司LVMH集团发布强劲的业绩更新，但不足以抵消欧元上涨带来的影响，令年初开局的强劲走势暂停。泛欧STOXX 600指数收高0.5%，本周下跌0.1%，但今年迄今仍涨2.9%。

汇市:

--美元兑一篮子货币继续走疲，势将创下6月来表现最差的一周，受累于本周美国高阶官员发表讲话支持弱势美元。美元指数下跌0.33%，报89.1，本周周线可能跌1.6%。欧元兑美元上涨0.15%，报1.2413美元。美元兑日圆下滑至四个半月低位，此前日本央行总裁黑田东彦表示，央行预期日本经济继续温和增长，通胀预期小幅上升。在周五晚些时候，日圆回吐部份涨幅。

债市:

--美国公债收益率上涨，此前数据显示美国去年第四季经济成长2.6%，且日本央行总裁表示，通胀终于接近达到目标。2026 GMT，指标10年期公债收益率升至2.660%，高于周四收盘的2.621%。两年期公债收益率触及2008年9月来最高的2.132%。

--德国两年期公债收益率升至近七个月最高，五年期公债收益率触及两年高位，此前欧洲央行执委科尔称，他看到金融市场对通胀风险有自满情绪；日本央行总裁黑田东彦称日本通胀预期正在回升。德国两年期公债收益率上升至负0.545%，日内上升约2.5个基点。五年期德债收益率升至负0.03%的逾两年最高水准。根据路透数据，本周德国长期公债收益率可望连续第六周上升，为2010年来最长周度连涨。多数10年期欧元区公债收益率上升1-3个基点。

油市:

--油价收高，此前触及三年高位，因美元走软支撑，油价本周录得周线升幅。布兰特原油期货收高0.1美元或0.1%，报70.52美元，盘中高见70.83美元，美国原油期货收报每桶66.14美元，升0.63美元或近1%。本周布兰特原油期货大涨近2.7%，美国原油期货升幅达到4.3%。

金属市场:

--金价上涨，向上日触及的17个月高位回升，因美国经济增长放缓的数据推低美元，此前几日美国政府高层官员支持弱势美元讲话令美元遭重创。1837 GMT，现货金涨0.3%，报1,351.86美元，本周涨1.5%。美国2月期金收跌10.80美元，或0.78%，报每盎司1,352.10美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌触及十年新高，因美元走软和库存降至2008年来最低，显示供应紧张。指标LME三个月期锌收高0.4%，报每吨3,478美元，盘中触及2008年来最高的3,481.85美元。期锌录得七周连升，为2016年初以来最长周线升势。三个月期铜跌0.7%，报每吨7,085美元，但本周上升1%。(完)