《路透早报》--1月29日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国12月进口物价(0700)

--意大利12月生产者物价指数(约1000)

--美国12月实质个人支出/个人所得、核心个人消费支出(PCE)物价指数(1330)

--韩国2月央行制造业景气判断指数(BSI)(约2100)

--新西兰12月贸易收支(2145)

--日本12月家庭支出(约2330)、失业率(2330)、零售销售(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--印度财长杰特利提交关于经济状况的报告，印度将于2月1日公布年度预算(0630)。

--瑞典央行总裁英韦斯以巴塞尔银行监管委员会主席身分于ILF会议就巴塞尔III协议发表开幕演说(0815)。

--欧洲央行执委普雷特在欧盟理事会发表讲话(1000)。

--巴西央行公布对超过100家金融机构的每周经济调查结果。其中将包括国内生产总值(GDP)、利率与通胀率预估(1000)。

--瑞典央行第一副总裁约希尼克解释央行在维持金融稳定方面所负的责任，以及央行如何保护金融系统的效率与稳定(1100)。

--欧洲央行执委劳滕施莱格、巴塞尔银行监管委员会主席英韦斯、欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚及德国央行执委多姆布雷特在一个银行业改革会议中发表谈话。

--欧洲央行执委科尔发表讲话(1600).

重要企业财报：洛克希德马丁(Lockheed Martin)、希捷(Seagate Technology)、信安金融集团

以下为1月26日下午5:00至1月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普在达沃斯对不公平贸易发出警告，欢迎全球企业来美投资

美国总统特朗普周五将其“美国优先”主张带到全球精英论坛，在全球企业和政界领袖峰会上称，美国将不再对被他描述成不公平贸易的行为“熟视无睹”。特朗普在闭幕演讲中宣称，美国“向企业界敞开大门”。他表示将坚定不移地推进“美国优先”政策，“美国优先不意味着美国单干，美国经济增长了，全球经济也会随之增长。”但他很快将话题转向要求更加严格地执行贸易规则上，未指名地指责某些国家的不平等贸易行为，包括窃取知识产权和给某些行业提供国家补贴。尽管他曾反对涉及多国的多边贸易协议，但他表示，美国将考虑与其它国家达成“互利的”双边贸易协定。

欧洲央行执委科尔在达沃斯论坛上表示，主要经济体不应出于竞争目的而设定汇率目标，政策制定者围绕货币的讨论应限于官方论坛。

--美国第四季经济增长意外减缓，贸易和库存造成拖累

美国第四季经济增长意外减缓，因消费者支出增速创三年来最快，大幅推升了进口。美国商务部周五公布，第四季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.6%，低于第三季增速3.2%以及路透调查预估的增长3.0%，因贸易逆差扩大且库存仅温和增长。2017年美国经济增长2.3%，较2016年的增长1.5%加快步伐。进口增速为逾七年最快，拖累GDP增长。美国第四季消费者支出增长3.8%，为2014年第四季以来最快增速。GDP数据公布后，美元兑一篮子货币和美国公债价格均下跌，美股上扬。

--英国第四季经济意外加速，但退欧影响依旧存在

英国经济在2017年第四季意外加速成长，最新迹象表明2016年退欧公投带来的冲击并不像投资者一度担心的那样强烈。英国第四季国内生产总值(GDP)较前季增长0.5%，快于路透调查分析师成长0.4%的预估中值。这是2017年内GDP最快季度增幅。但英国国家统计局(ONS)称，总体形势依旧是经济扩张放缓且更不均衡。英国经济2017年全年增幅1.8%，低于2016年的1.9%，且为2012年以来最低全年增幅。

--独家：美国CFTC因幌骗和操纵交易对瑞银、德银和汇丰开罚单--消息

三位知情消息人士对路透表示，美国衍生品监管机构将宣布，因在美国期货市场进行“幌骗”(spoofing)和操纵交易，已对瑞银、汇丰和德意志银行等欧洲银行业者分别处以数百万美元的罚款。消息人士称，在司法部、美国联邦调查局(FBI)等数个机构进行调查后，美国商品期货交易委员会(CFTC)决定采取这一执法行动。这是CFTC采取的首个执法行动。上述消息人士称，对瑞银和德意志银行的罚款将超过1,000万美元，对汇丰的罚款将略低于这一水准，但未提供具体数额。这三家银行的发言人均未予置评。

--美国将俄罗斯能源部官员和能源企业加入制裁名单

美国周五将俄罗斯官员和能源企业加入制裁黑名单。美国财政部周五称，已将21人和九家公司加入制裁名单，其中包括将西门子燃气涡轮运往克里米亚的公司。据俄罗斯媒体，俄能源部长诺瓦克周六表示，美国的这项制裁决定“不合法”，俄方将寻求美国对此做解释。华府可能最早周一公布报告，说明因俄罗斯被指干预2016年美国总统大选而扩大对俄制裁的可能性。

--中国银监会称今年坚决防止系统性金融风险，严控对高负债率企业融资

中国银监会称，中国银行业风险总体可控，但形势依然严峻复杂，面临若干重大挑战，今年要推动银行业由高速增长向高质量发展转变，坚决防止发生系统性金融风险，着力降低企业负债率，严格控制对高负债率企业融资，建立联合授信和债权人委员会两项机制，加快不良贷款处置速度。

--台湾央行总裁将由现任副总裁杨金龙出任，彭淮南转任央行顾问--消息

两位消息人士周六透露，台湾央行总裁将由现任副总裁杨金龙接任，而现任总裁彭淮南在任期届满后将转任央行顾问。杨金龙人事案仍须由总统府任命。消息人士称，台湾总统蔡英文日前邀请彭淮南赴总统府，做最后的努力，希望他能续任总裁一职，但彭坚持不续任。现年79岁的彭淮南于1998年接任央行总裁迄今，将于2月25日任期届期。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘上涨，英特尔和艾伯维等企业发布的最新一轮业绩报告强劲，美元持续走弱提振主要股指创下纪录最高收盘点位。三大股指均录得2016年以来的最佳四周涨势。

道琼工业指数收升223.92点，或0.85%，至26,616.71点；标准普尔500指数收涨33.62点，或1.18%，至2,872.87点；纳斯达克指数上升94.61点，或1.28%，至7,505.77点。本周，道琼工业指数涨2.08%，标普500指数升2.22%，纳斯达克指数升2.31%。

--欧洲股市收高，受助于奢侈品公司LVMH集团发布强劲的最新业绩。泛欧STOXX 600指数收高0.5%，本周下跌0.1%，但今年迄今仍涨2.9%。英股富时指数收高0.65%，法股CAC-40指数收升0.88%。德股DAX指数收高0.31%。

汇市:

--美元兑一篮子货币继续走疲，势将创下6月来表现最差的一周，受累于本周美国高阶官员发表讲话支持弱势美元。美元指数下跌0.33%，报89.1，本周周线可能跌1.6%。欧元兑美元上涨0.15%，报1.2413美元。美元兑日圆下滑至四个半月低位，此前日本央行总裁黑田东彦表示，央行预期日本经济继续温和增长，通胀预期小幅上升。在周五晚些时候，日圆回吐部份涨幅。

债市:

--美国公债收益率上涨，此前数据显示美国去年第四季经济成长2.6%，且日本央行总裁表示，通胀终于接近达到目标。指标10年期公债收益率尾盘升至2.660%，高于周四收盘的2.621%。两年期公债收益率触及2008年9月来最高的2.132%。

--德国两年期公债收益率升至近七个月最高，五年期公债收益率触及两年高位，此前欧洲央行执委科尔称，他看到金融市场对通胀风险有自满情绪。德国两年期公债收益率上升至负0.545%，日内上升约2.5个基点。五年期德债收益率升至负0.03%的逾两年最高水准。多数10年期欧元区公债收益率上升1-3个基点。

油市:

--油价收高，此前触及三年高位，因美元走软支撑，油价本周录得周线升幅。布兰特原油期货收高0.1美元或0.1%，报70.52美元，盘中高见70.83美元，美国原油期货收报每桶66.14美元，升0.63美元或近1%。本周布兰特原油期货大涨近2.7%，美国原油期货升幅达到4.3%。

金属市场:

--金价上涨，向上日触及的17个月高位回升，因美国经济增长放缓的数据推低美元，此前几日美国政府高层官员支持弱势美元讲话令美元遭重创。现货金收涨0.17%，报1,349.76美元。美国2月期金收跌10.80美元，或0.78%，报每盎司1,352.10美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌触及十年新高，因美元走软，且库存降至2008年来最低，显示供应紧张。指标LME三个月期锌收高0.4%，报每吨3,478美元，盘中触及2008年来最高的3,481.85美元。期锌录得七周连升，为2016年初以来最长周线升势。三个月期铜跌0.7%，报每吨7,085美元，但本周上升1%。三个月期镍小涨0.3%，报每吨13,650美元，本周大涨8%，为11月初来最大周度升幅。(完)