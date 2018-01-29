《路透早报》--1月30日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本12月零售销售(周一2350)

--澳洲国民银行(NAB)12月企业现况指数(0030)

--法国第四季国内生产总值(GDP)初值(0630)、12月消费者支出(0745)

--瑞士12月贸易收支(0700)、1月KOF领先成长指标(0800)

--意大利1月消费者信心指数(0900)

--英国12月消费者信贷(0930)

--欧元区第四季GDP首次初估值(1000)、1月企业景气指数(1000)

--德国1月消费者物价指数(CPI)初值(1300)

--美国11月CaseShiller 20个城市房价指数(1400)、1月消费者信心指数(1500)

--韩国12月工业生产(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国新办发布会，工业和信息化部部长苗圩介绍2017年工业通信业发展情况(0200)

--美国总统特朗普发表国情咨文

--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛在巴黎一场金融科技会议上发表演说(1100)

--英国央行总裁卡尼在英国上议院经济事务委员会出席年度听证会(1530)

--法国财长勒梅尔、比利时财长Johan Van Overtveldt、立陶宛财长Vilius Sapoka及卢森堡财长Pierre Gramegna在巴黎一场金融科技会议的小组讨论会上发表演说，该讨论会题为“金融科技时代欧洲的金融未来”(1600)

--欧洲央行执委莫尔许于法兰克福大学发表演说(1600)

--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天的利率会议(至31日)

--日本央行公布审议委员在1月22-23日政策会议中的会议意见摘要(2350)

重要企业财报：

--安泰保险(Aetna)、麦当劳(McDonalds)、辉瑞(Pfizer)、康宁(Corning)、艺电(Electronic Arts)、超微半导体(AMD)

以下为1月29日下午5:00至1月30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国消费者支出增长但储蓄降至10年低位，为未来成长发出警讯

美国12月消费者支出稳健增长，因商品和服务需求增加，但同时也导致家庭储蓄降至10年低位，这对于未来消费者支出和经济成长而言，是个令人不安的迹象。

12月消费者支出较前月增加0.4%，11月增幅上修为0.8%，前值为增长0.6%。消费者支出在美国经济活动中的占比超过三分之二。上月储蓄率从11月的2.5%降至2.4%，为2005年9月以来最低。美元指数周一走强，美国公债价格攀升，美国股市走低。

--特朗普国安团队关于政府建设5G网络的提议遭到多方反对

美国最高通讯监管机构、无线通讯运营商和一些律师反对总统特朗普国家安全团队成员所提出的建议，即由政府建设一条超高速5G无线网络，以应对中国监听美国电话通话威胁。一位高级政府官员周日表示，特朗普国安团队正在讨论政府建设5G网络的选项。白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)周一表示，对确保“网络安全”的讨论“处于非常初级的阶段”，“绝对没有做出决定”。

--只有在对通胀前景有把握时，欧洲央行才会停止购债--执委普雷特

欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周一表示，只有当该行确信即便没有其提供的额外协助，通胀也会朝目标前进时，才会停止向欧元区经济挹注资金。“一旦管委会断定持续调整的三个标准已经满足，净资产购买计划将会结束，这与我们的政策指引一致，”普雷特表示。他同时补充道，欧洲央行尚未决定如何结束资产购买计划，是逐步推进还是一次性完成。

--苹果第一季iPhone X生产目标将腰斩--日经

日经新闻周一报导，美国消费电子公司--苹果将把今年前三个月的iPhone X产量目标腰斩至约2,000万部，推动其股价大跌1.6%。苹果股价跌至2018年以来最低，市值蒸发140亿美元。这项报导加剧了外界对这款售价999美元的手机销量疲软的担忧，使投资者担心该公司周四公布第一财季报告时会做出何种财务展望。公司对此未予置评。

日经这篇未指明消息源的报导称，欧洲、美国和中国的假期购物季销售情况不如预期，促使公司调降产量目标。报导并指出，价格较低的iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone 7等机种总生产目标将维持在3,000万支。

--德国政府将2018年经济增长预估上调至2.4%--消息人士

四名知情人士周一表示，德国政府已经将2018年经济增长预估从1.9%上调至2.4%。此前出炉的一连串经济数据表现强劲，显示德国在去年录得2011年来最快增速后，仍火力全开。经济前景亮丽与德国政治不确定性形成鲜明对比。德国大选已结束四个多月，德国总理默克尔所在的保守阵营和社会民主党(SPD)仍难以达成组建联合政府的协议。

--伊拉克称将遵守OPEC减产协议，尽管其石油出口能力增加

伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一表示，该国将会遵守石油输出国组织(OPEC)减产协议，尽管其努力在南部和北部增加石油出口能力。卢艾比表示，伊拉克总能力已达500万桶/日，其中包括南部的460万桶/日。他表示，伊拉克希望在BP的帮助下，北部基尔库克(Kirkuk)油田的产量能增加逾一倍。

--天津河北等13省市下调今年GDP增长目标，京沪未变仅有山西上调

随着省级地方“两会”的召开，中国31个省区市的2018年经济增长目标纷纷出炉。路透统计后发现，和去年相比，只有山西上调了2018年经济增长目标，京沪等九省市制定的2018年目标和2017年目标保持一致，但天津、重庆、山东、河北等13个省市均下调了增长目标。这表明在“高质量发展”的关键词下，地方对GDP增速的淡化，将更注重提质增效。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一从纪录高位回落，道琼工业指数和标普500指数录得约五个月来最大单日百分比跌幅，受累于苹果股价下跌。苹果下跌2.1%，因有报导称，苹果第一季iPhone X生产目标将减半；苹果将于周四公布业绩。

道琼工业指数下跌177.23点，或0.67%，至26,439.48点；标准普尔500指数挫19.34点，或0.67%，至2,853.53点；纳斯达克指数收低39.27点，或0.52%，至7,466.51点。道指和标普500指数录得9月5日以来最大单日百分比跌幅。不过，标普500指数自2017年底以来仍上涨6.7%。

--欧洲股市周一微幅收低，芯片制造商AMS业绩亮丽，和最新一起制药公司并购消息主导今日市场，而公债收益率上升则拖累收益股下跌。欧元从高位回落，欧洲STOXX 600指数仍收低0.2%，因投资者静待一连串公司发布业绩。英股富时指数收涨0.08%，德股DAX指数收跌0.12%，法股CAC-40指数下跌0.14%。

汇市:

--美元兑一篮子货币上涨，受助于公债收益率走高，交易商静待本周稍晚美联储货币政策会议和美国就业报告。美元指数尾盘升0.28%，报89.319。在连跌六周后，美元本月势将下挫3%。

欧元一度跌至日低1.2335美元，之后缩减跌幅；尾盘跌0.27%，报1.2386美元。英镑兑美元尾盘跌0.67%。

债市:

--美国公债收益率急升至逾三年高位，此前一欧洲央行官员谈话巩固了随经济前景改善，全球主要央行将缩减刺激计划的预期。一技术支撑位被突破，增添利空人气。指标10年期公债收益率升穿一条始于1980年代逾30年牛市行情的趋势线。

10年期美债收益率盘中升至2.727%的峰值，为2014年4月来最高。10年期公债尾盘下跌11/32，收益率报2.701%。

--德国五年期公债收益率转为正值，为2015年底以来首次，且欧元区公债收益率全面触及新高，此前一名欧洲央行决策者称该央行应表明今年将结束资产购买计划。

五年期德债收益率升至最高0.017%，为逾三年来首次转为正值，最新报0.002%。根据Tradeweb，德国10年期公债收益率升至逾两年高点0.625%。在欧元区，10年期公债收益率上涨2-5个基点不等，法国和荷兰10年期公债收益率攀升至数个月高位。

油市:

--油价收低，受压于美元走强和美国原油产量增长，但油价仍将录得五年来最大1月升幅。3月布兰特原油期货收跌1.06美元或1.5%，结算价报每桶69.46美元，日高为70.64美元。美国原油期货收挫0.58美元或0.9%，结算价报每桶65.56美元。

金属市场:

--金价下跌，因美元回升和美债收益率上涨，促使投资者锁定黄金带来的利润，此前金价在过去七周录得六周周线上涨。现货金收低为每盎司1,339.96美元；美国2月期金收跌11.80美元或0.9%，报每盎司1,340.30美元。

--期锌急升至2007年以来最高，因库存下降表明供应吃紧。LME三个月期锌收涨2.1%，报每吨3,550美元，盘中触及2007年7月以来最高3,584美元。期锌自2016年初以来已累计攀升150%。

继上周升穿关键技术位后，镍价今日攀升至两年半峰值，因预期需求强劲。三个月期镍收涨1.1%，报每吨13,805美元，盘中触及2015年5月以来最高14,040美元。

三个月期锡收涨1.5%，报每吨21,925美元，盘中触及2016年11月以来最高22,000美元。三个月期铜收盘持平在每吨7,085美元。(完)