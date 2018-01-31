《路透早报》--1月31日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本12月工业生产初值(周二2350)

--中国1月官方制造业和非制造业采购经理人指数(PMI)(0100)、12月货物和服务贸易收支

--香港12月底止外汇基金总资产及M-3货币供应

--英国1月GfK消费者信心指数(0001)

--澳洲第四季消费者物价指数(CPI)(0030)、12月民间部门信贷(0030)、1月AIG制造业指数(2230)

--日本1月消费者信心指数(0500)、12月建筑订单(0500)

--德国12月实质零售销售(0700)、1月失业率(0900)

--瑞士12月瑞银集团(UBS)消费指标(0700)、1月ZEW投资者信心指数(0900)

--法国1月消费者物价调和指数(HICP)初值(0745)、12月生产者物价指数(PPI)(0745)

--意大利12月失业率(0900)

--欧元区1月HICP初值(1000)、12月失业率(1000)

--美国一周抵押贷款市场指数(1200)、1月ADP民间就业岗位变动(1315)、第四季雇佣成本指数(1330)、1月芝加哥采购经理人指数(PMI)(1445)、12月成屋待完成销售指数(1500)

--加拿大11月国内生产总值(GDP)(1330)、12月工业产品价格(1330)

--韩国1月消费者物价指数(CPI)(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国首相特雷莎·梅对中国进行正式访问，并举行新一轮中英总理年度会晤(至2月2日)

--日本央行副总裁岩田规久男对商界领袖发表谈话(0130)

--国务院台湾事务办公室将举行例行新闻发布会(0200)

--瑞典央行总裁英韦斯参加挪威央行“2018年货币政策研讨会”，就金融稳定风险、货币政策与宏观审慎政策之必要性发表演说(0900)

--欧洲央行执委科尔在欧洲金融论坛发表演说(0950)

--西班牙经济部长德金多斯在一个书作发布会上发表演说(1800)

--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)公布政策声明及利率决议(1900)

重要企业财报：

--eBay、AT&T、Facebook、纳斯达克、施乐(全录,Xerox)、礼来(Eli Lilly)、波音(Boeing)、高通(Qualcomm)、微软(Microsoft)、赛门铁克(Symantec)

以下为1月30日下午5:00至1月31日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国消费者信心回升，房价继续上涨

美国1月消费者信心反弹，11月房价继续上涨，表明尽管薪资增长缓慢，但近期消费者支出加速的势头可能持续下去。消费者信心强劲，加之股市录得创纪录涨幅和房价持续上涨，推动家庭财富不断增加，缓解了美国民众对未来的担忧，鼓励部分人动用储蓄进行消费。

世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国1月消费者信心指数增长2.3点至125.4。但消费者对现状的评估不太乐观。对于未来数月的收入前景他们也是喜忧参半，调查将其归因于“税改计划所产生的影响存在一定的不确定性。”

--亚马逊、伯克希尔哈撒韦和摩根大通将组建公司，挑战美国医保系统

亚马逊、伯克希尔哈撒韦及摩根大通周二称他们将组建一家公司，为他们数十万的美国员工降低医疗成本，向效率低下的美国医疗保健系统发起挑战。此举由这三家美国知名企业的领导人--亚马逊执行长贝佐斯(Jeff Bezos)、伯克希尔哈撒韦的巴菲特(Warren Buffett)和摩根大通执行长迪蒙(Jamie Dimon)发起，将挑战世界上成本最高昂的医疗保健系统，该系统的成本与日俱增，伤害企业获利。美国医疗保健公司的股票普遍下跌。

--欧元区2017年经济扩张速度为10年来最快，1月信心小幅回落

初步数据显示，2017年欧元区经济扩张速度为10年来最快，2018年初信心虽小幅回落，但仍处于高位，表明今年开局强劲。欧盟统计局估算，2017年第四季欧元区国内生产总值(GDP)较上季成长0.6%，较上年同期则增长2.7%。2017年全年欧元区GDP成长2.5%，为2007年增加3.0%以来最快增速。

--德国1月通胀依然温和，支持欧洲央行逐步缩减购债的审慎立场

德国1月通胀升幅意外放缓，受到能源价格增幅降低拖累，支持了欧洲央行逐步缩减购债计划的审慎立场。德国联邦统计局周二公布，德国1月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.4%，较前月下滑1.0%。这显示出即便德国经济成长稳健，物价压力仍保持温和。

--欧盟就中国铸铁产品开征进口关税

欧盟已经就特定的铸铁产品设定进口关税，以应对其认定的中国生产商倾销，这是最新的连串针对中国的贸易措施之一。欧盟周二表示，已将针对中国制造商的税率设定在15.5%至38.1%，自周三起生效，效期为五年。这些税率低于8月设下的初判税率25.3%至42.8%。欧盟同时终止对印度进口铸铁的调查，认定无倾销。

--中国2017年保险业净营业现金流下滑65%--消息

知情人士周二引述政府备忘录中的数据向路透表示，中国保险业2017年净营业现金流下滑65%至6,330亿元人民币(999亿美元)。消息人士称，寿险业者净营业现金流下滑47%，产险及意外险的部位则转为负值；消息人士不愿具名，因他未取得对媒体发言的授权。中国保险监督管理委员会(CIRC)并未公布保险业任何整体现金流部位的数据，在非正常上班时间之内无法联系上保监会置评。

重要企业财报：

--辉瑞第四季获利优于预期，新税制利得达110亿美元

--康宁季度营收成长6.5%，Gorilla Glass及光纤产品需求强劲

--超微半导体第四季度获利和营收轻松超过华尔街预期

--麦当劳美国同店季度营收增加4.5%，因低价产品吸引消费者

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二连续第二日收跌，道琼工业指数更录得2016年9月以来最大两日跌幅，因保健类股下跌和公债收益率上升而承压。道指还写下2017年5月以来最大单日百分比跌幅，今日1.37%的跌幅也是特朗普当选美国总统以来的第二大。

道琼工业指数下跌362.59点或1.37%，收报26,076.89点。标准普尔500指数下滑31.1点或1.09%，至2,822.43点。纳斯达克指数收低64.02点或0.86%，至7,402.48点。

--欧洲股市收盘下跌，因全球市场转变成规避风险模式，矿业和金融等景气类股跌幅最大。STOXX 600指数收跌0.9%，录得11月初以来最大单日跌幅。英股富时指数收跌1.09%，德股DAX指数收跌0.95%，法股CAC-40指数下跌0.87%。

汇市:

--美元下跌，逆转了昨日的涨势，美联储将于次日发布货币政策决定；欧元和日圆兑美元走强。美元指数连六周下跌后，本月势将下挫约3.2%，将创2016年3月以来最大月度跌幅。美元指数缩减跌幅，尾盘下跌0.10%，报89.219。欧元升0.11%，报1.2395美元，仍远离上周触及的三年高位1.2536美元。

英镑一度跌穿1.4美元，为一周来首次，而后回升至1.414美元。日圆兑美元升0.11%，报108.86日圆。比特币在Bitstamp交易所下跌至一周新低，尾盘跌10.19%，报10,025.64美元。

债市:

--美国长期公债收益上涨，市场静待本周将发生的一连串大事件，诸如美联储宣布货币政策决定，这可能为今年利率前景提供更多线索。美国指标10年期公债收益率盘中触及近四年峰值，尾盘升至2.727%，高于周一的2.699%。美国30年期公债收益率盘中升至2.973%，高于周一尾盘2.943%。

--欧元区公债收益率从数年高位回落，因德国通胀数据疲弱，支持对欧洲央行将谨慎地逐步撤走其大规模的货币刺激政策的观点。德国10年期公债收益率周二回落至0.68%，日内下跌约1个基点。周一自2015年底来首次重返正值的五年期德债收益率，周二再度跌至负值区域。

油市:

--油价连续第二日走低，受不断有迹象显示美国原油产量增长驱动，且不安的投资者抛出股票，债券和商品。

布兰特原油下跌0.44美元，或0.6%，结算报价每桶69.02美元，盘中低见68.40美元。美国原油下跌1.06美元，或1.6%，结算报价为每桶64.50美元。

金属市场:

--金价跌落至一周低位，因市场等待美国总统特朗普的年度国情咨文讲话，以及美国货币政策方面的消息。

现货金收低为每盎司1,338.16美元。美国2月期金收跌4.90美元，或0.4%，报每盎司1,335.40美元。

--期镍从两年高位回落，投资者对近期涨势锁定利润。美元下跌，供需前景改善支撑期镍近期走坚。指标伦敦金属交易所(LME)期镍收低3.3%，报13,350美元。

期铜下跌0.5%，报7,050美元，此前降至一周最低水准。期铝收低0.8%，报2,207美元，此前触及近两周最低。(完)