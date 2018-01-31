《路透早报》--2月1日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--韩国1月贸易收支(0000)、1月日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)(0030)

--澳洲12月建筑许可(0030)、第四季进出口物价(0030)

--日本1月日经/Markit制造业PMI(0030)

--台湾1月日经PMI(0030)

--财新中国1月制造业PMI(0145)

--香港12月零售销售

--瑞士第一季消费者信心指数(0645)、12月零售销售(0815)、1月制造业PMI(0830)

--英国1月Nationwide房价指数(0700)、1月Markit/CIPS制造业PMI(0930)

--意大利1月Markit/ADACI制造业PMI(0845)

--法国1月Markit制造业PMI(0850)

--德国1月Markit/BME制造业PMI(0855)

--欧元区1月Markit制造业PMI终值(0900)

--美国1月27日当周初请失业金人数(1330)、第四季非农单位劳工成本初值(1330)、1月Markit制造业PMI终值(1445)、12月建筑支出(1500)、1月供应管理协会(ISM)制造业指数(1500)、1月汽车销量年率(2030)

--加拿大1月Markit制造业PMI(1430)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国商务部召开例行发布会(0200)

--欧洲投资银行副总裁Dario Scannapieco召开新闻发布会(1030)

--欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特在洛林俱乐部午餐会发表演说(1115)

重要企业财报：

--苹果、Alphabet、Visa、亚马逊、美国时代华纳(Time Warner)、康菲石油国际(ConocoPhillips)、万事达卡(Mastercard)、芝商所(CME Group)、陶氏杜邦(DowDuPont)

以下为1月31日下午5:00至2月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储维持利率不变，预计通胀今年攀升

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三维持利率不变，但预计通胀将在今年攀升，表明联储仍可能在新任主席鲍威尔上任后于3月升息。美联储表示，由于就业市场、家庭支出和资本投资稳健增长，预计经济将在2018年适度扩张，就业市场继续保持强劲。

美联储公布政策声明后，美元指数上涨，美国公债价格缩减跌幅。美股在大跌两日后反弹。短期利率期货走势显示，交易商仍预计美联储将在今年加息三次。

--美国民间就业岗位劲增，薪资增长回温

美国民间就业岗位1月激增，尽管天气异常寒冷，企业聘雇仍全面增加，显见劳动市场开年持续强劲增长。就业市场畅旺逐渐对薪资构成上涨压力，周三出炉的其他数据也显示，第四季劳工成本强劲上涨。美联储官员可望乐见劳动市场紧俏，以及薪资增长回升的迹象。

ADP就业报告显示，1月民间就业岗位增长23.4万个，超过分析师预测的增加18.5万个。第四季雇佣成本指数(ECI)年增2.6%，创2015年首季以来最大增幅。

--欧元区1月通胀率降至1.3%，支持欧洲央行审慎立场

欧元区1月通胀进一步放缓，支撑了欧洲央行审慎地进一步撤除刺激政策的立场，因尽管油价大涨，消费者物价压力仍不大。欧元区1月通胀率从12月的1.4%降至1.3%，符合预期，并强化了未来几个月通胀即便上升，充其量也将是缓慢上升的看法。欧洲央行预测今年全年通胀率料为1.4%，在2020年前将逐步升至1.7%，仍低于目标。

--中英将扩大双向开放和投资，适时审视启动沪伦通准备工作--李克强

中国国务院总理李克强周三同来访的英国首相特雷莎·梅举行中英总理年度会晤。李克强表示，中英将加强发展战略对接，扩大双向开放和双向投资，提升高技术产品在双边贸易中的比重，中方愿适时审视启动“沪伦通”(上海和伦敦股票交易市场的互联互通)准备工作。

--加拿大11月GDP加速增长，预示央行有望在不久后再度升息

加拿大经济在11月以六个月来最快的速度增长，包括制造业在内的多个行业的活动普遍扩张，从而使得该国央行有望在不久后再度升息。加拿大11月国内生产总值(GDP)较前月增长0.4%，与分析师预测相符，创下2017年5月以来的最大增幅。10月GDP为持平。

分析师称，报告表明加拿大第四季经济有望增长2%左右。虽然这将低于加拿大央行预估的增长2.5%，但对加拿大经济而言仍会是表现强劲的一年。

重要企业财报：

--微软季度营收和获利胜预期，因云计算服务需求强劲

--Facebook用户使用时间下滑，股价盘后大跌4%

--AT&T第四季获利胜预期，股价盘后涨逾2%

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收盘基本持平，股指回吐早盘升幅，此前美联储预计通胀将在今年攀升，表明仍可能于3月升息。美联储维持利率不变，预计经济表现仍将为“进一步逐步”升息提供理据。

道琼工业指数上涨72.5点，或0.28%，至26,149.39点；标准普尔500指数升1.38点，或0.05%，至2,823.81点；纳斯达克指数收高9.0点，或0.12%，至7,411.48点。

--欧洲股市下跌，因投资者在本月股市强劲上涨后锁定利润，一些大型公司业绩也拖累股市表现。STOXX 600指数下跌0.2%，收于逾三周最低水平，为连续第三日走低。但泛欧指数本月升2.1%，因对业绩和经济增长的乐观情绪盖过了近期债市的不安情绪，以及对欧元上升的担忧。

英股富时指数收跌0.72%，德股DAX指数收跌0.06%，法股CAC-40指数上涨0.15%。

汇市:

--美元由跌转升，美联储宣布维持利率不变，但预计通胀将在今年攀升。而欧元回落，尾盘徘徊在平盘附近。1955 GMT，美元兑一篮子六种货币上涨0.04%，至89.192。美元1月月线势将下跌超过3%，为2016年3月来最大月度跌幅。

日圆兑美元尾盘跌0.40%，报109.22日圆。在美联储政策声明发布后，欧元回软，徘徊在平盘附近，尾盘上涨0.02%， 报1.2403美元。

债市:

--美国长短期公债收益率差缩窄至逾十年最低，因美国政府倾向发售更多短债，填补预期不断增加的财政赤字。收益率曲线趋平，也是因美联储预计通胀上升，巩固了今年加息至少三次的预期。

美国10年期公债收益率变动不大，报2.726%，之前触及近四年高位2.754%。五年期公债收益率触及2010年4月来最高的2.553%，两年期公债收益率升至2008年9月来最高的2.165%。

--欧洲债市势将录得2016年底以来最差月度表现，这是债市大潮发生转变的迹象，因全球经济增强预示着超宽松货币政策时代的终结。大部分欧元区公债收益率尾盘上涨。

德国10年期公债收益率1月份上涨26个基点，至0.692%，势将录得2016年10月以来的最大月度升幅。德债收益率曲线接近约六个月来最陡，两年期和10年期收益率差从一个月前的106个基点升至约121个基点。

油市:

--油价从稍早跌势中反弹收高，此前美国能源部表示，上周原油库存近三个月来首次增加，但被汽油和馏分油产品需求强劲，和有关石油输出国组织(OPEC)产油国1月继续大幅减产的消息所抵消。原油期货连升第五个月，美国原油期货1月大涨7.7%，为9月来表现最好的一个月。

美国原油期货收高0.23美元至每桶64.73美元，升幅为0.4%，盘中低见63.92美元。布兰特原油收高0.03美元，报每桶69.05美元。

金属市场:

--金价上涨，美元一度恢复下行走势给金市带来支撑。现货金收高为每盎司1,344.7美元；美国2月期金收高3.60美元，或0.3%，报1,339美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜上扬1%，因美元兑欧元势将录得两年最大月度跌幅。伦铜摆脱周二略弱于预期的中国制造业数据影响，因美元走软令以美元计价资产对持有其他货币投资人而言更为便宜。

LME三个月期铜收高1%，报每吨7,118美元。三个月期镍领涨，上扬1.9%，收报每吨13,600美元。(完)