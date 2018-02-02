《路透早报》--2月2日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第四季生产者物价指数(PPI)(0030)

--英国1月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)(0930)

--意大利1月消费者物价指数(CPI)初值(1000)

--欧元区12月生产者物价指数(PPI)(1000)

--美国1月非农就业岗位(1330)、1月供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数(1445)、12月工厂订单(1500)、12月耐久财(耐用品)订单修正值(1500)、1月密西根大学消费者信心指数终值(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行执委科尔在“深化欧洲经济暨货币联盟”的会议上发表演说，然后参加由卢布尔雅那大学组织的小组讨论(1000)

--法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛、爱尔兰央行总裁连恩在都柏林发表演说(1400)

--达拉斯联储总裁柯普朗在德州一场活动上参加问答环节(1830)

--旧金山联储总裁威廉姆斯就经济状况发表讲话(2030)

重要企业财报：

--默克(Merck)、埃克森美孚 (Exxon Mobil)、雪佛龙(Chevron)

以下为2月1日下午5:00至2月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国制造业活动放缓，但就业市场收紧应会支持内需

美国1月制造业活动放缓，因新订单减少，但上周初请失业金人数意外回落，表明就业市场继续保持强劲，可望支持内需。此外，数据显示12月建筑支出增长0.7%，至纪录高位1.25万亿美元，也凸显了稳健的经济基本面。不过，第四季非农生产率回落，暗示经济强劲增长势头可能难以为继。

* 美国ISM-1月制造业指数为59.1，预估为58.8

* 美国一周初请失业金人数为23.0万人，预估为23.8万人

* 美国12月建筑支出上升0.7%，预估为上升0.4%

* 美国第四季非农生产率环比年率初值为下滑0.1%，预估为升1.0%

--欧元区1月制造业PMI终值为59.6，热络景气延续至新年

调查结果显示，欧元区制造业的热络景气延续至2018年，1月制造业以超过20年来最快速度生产商品，意味着经济复苏动能不坠。IHS Markit公布1月制造业采购经理人指数(PMI)终值为59.6，与初值相同，但低于12月创下1997年6月调查开始以来的纪录高点60.6。

德国1月制造业活动继续增长，尽管增速放缓至三个月低点，但仍表明制造业将对第一季经济扩张出贡献。1月制造业PMI报61.1，低于12月所及纪录高点63.3。

法国1月制造业PMI守在近17年高位附近。IHS Markit称，法国1月制造业PMI终值为58.4，略低于12月创下2000年9月以来最高值58.8。

英国1月制造业活动较预期失去更多动能，因原材料成本创下数十年来最大涨幅。1月IHS Markit/英国皇家采购与供应学会(CIPS)的英国制造业PMI降至55.3，为2017年6月以来最低，但仍远高于长期平均水平51.7。

--欧元区仍需要货币刺激举措--欧洲央行执委普雷特

欧洲央行执委普雷特称，欧元区通胀仍然疲弱，所以欧洲央行有必要保持刺激举措，他重申欧洲央行长期以来的指引。“我们的任务尚未完成：在通胀进程缓慢的情况下，仍需对货币政策保持耐心及持续性，”普雷特在布鲁塞尔一场演说中称。

--英国和中国将共同进行贸易及投资检讨

英国首相特雷莎·梅办公室表示，中国国家主席习近平以及特雷莎·梅已同意就贸易及投资进行共同检讨，这是为未来实现远大的贸易协议跨出的第一步。“首相表示，一旦英国退出欧盟，我们将可自由敲定自身的贸易协定，”特雷莎·梅办公室称。特雷莎·梅称，在她三日访问行程中，预料将签署至少90亿英镑(120亿美元)的商业交易。

--苹果第二季营收预估低于预期，股价盘后走势反复

苹果第二季营收预估低于市场预期，加剧了对于其包括iPhone X在内新款iPhone手机需求停滞不前的担忧。苹果预计第二季营收介于600-620亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计苹果第二季营收为657.3亿美元。该公司股价盘后走势反复，一度下跌2.5%，2243GMT时为上涨0.2%。

其他重要企业财报：

--Alphabet第四季获利不及预估，因支出增加抵销广告需求增长

--假日季强劲表现助亚马逊第四季业绩超预估，股价盘后涨逾5%

--阿里巴巴第三季营收跳增56%，买进蚂蚁金服股权

--诺基亚季度获利优于预期，股价劲升

--时代华纳季度营收成长9%，因电影卖座

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收盘涨跌互见，标普500指数微幅下跌，因公债收益率上升，且在一系列重量级科技企业发布业绩前科技股回落。本周股市跌宕起伏，企业发布强劲业绩的影响，基本被全球央行撤走宽松货币政策导致公债收益率上涨所抵消。标普500指数有望录得五周来的首个周线跌幅。

道琼工业指数收高37.32点，或0.14%，至26,186.71点；标准普尔500指数收跌1.83点，或0.06%，至2,821.98点；纳斯达克指数收低25.62点，或0.35%，至7,385.86点。

--欧洲股市下滑，扭转盘中稍早升势，因投资人担心在美国货币政策制定者上调通胀预估后，债市将进一步遭抛售。

泛欧STOXX 600指数收低0.5%，为连续第四日下跌。德股DAX指数以1.41%领跌。英股富时指数收跌0.57%，法股CAC-40指数下滑0.5%。

汇市:

--美元兑一篮子货币走低，欧元攀升，因投资者对欧元区经济的乐观情绪不断增强。美元1月累积下跌3.25%，创2016年3月以来最大月度跌幅。2051 GMT，美元指数下跌0.62%，报88.583，盘中曾触及1月26日以来最低位。

美元尾盘上扬0.08%，报109.26日圆。欧元上扬0.76%，报1.2514美元。英镑上扬0.56%，报1.427美元。澳元下跌0.15%，报0.8042美元。

债市:

--美国公债在2月首个交易日下跌，10年期美债收益率升至近四年峰值，投资者对收益率曲线相关押注锁定利润，静待明日美国公布就业报告。根据彭博和巴克莱编撰的指数，美国公债1月录得1.4%的投资亏损，为2016年11月来最差月度表现。

路透数据显示，美国10年期公债收益率盘中触及近四年新高2.786%，尾盘报2.784%，日内上涨6个基点。美国30年期公债收益率升穿3%，至去年5月来最高水准。

--德国10年期公债收益率触及两年高位，欧元区公债收益率全线上扬，此前美联储暗示对美国通胀上涨抱有信心。

德国10年期公债收益率创两年新高0.738%。路透数据显示，法国10年期公债收益率一度涨至1%，为2017年3月以来首次。欧债收益率普涨2-3个基点，法国和西班牙周四稍晚的公债标售受到市场的良好吸纳，但二线国家公债收益率继续下跌。

油市:

--油价攀升，一项调查显示，石油输出国组织(OPEC)的减产执行率仍然保持在高位，盖过了美国石油产量自1970年以来首次超过1,000万桶/日的影响。

今日是布兰特原油4月合约成为近月合约的第一天，该合约上涨0.76美元，或1.1%，收报每桶69.65美元。美国3月原油期货跳涨1.07美元，或1.7%，报每桶65.80美元。两合约均收在2014年12月以来最高水平。

金属市场:

--黄金价格收高，市场静待明日出炉的美国就业数据，寻找今年余下时间货币政策的指引。现货金收报每盎司1,348.81美元。上日曾触及1月23日来最低1,332.30美元。美国4月期金收涨4.80美元，或0.4%，报1,347.90美元。

--期铅触及六年半最高，追赶期锌的涨势，因美国和中国今冬的严寒天气影响供应，同时中国政府继续限产以减轻环境污染。

伦敦金属交易所(LME)期铅盘中触及2011年7月以来最高2,668美元，收盘急升2%，报每吨2,665美元。期锌收高0.5%，报每吨3,557美元，但距离周一触及的10年半峰值仍有差距。(完)