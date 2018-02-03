《路透早报》--2月3日

[重大数据或新闻]

--美国就业数据强劲，薪资同比增幅创逾八年半最高，引发对美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能加快升息以抑制通胀的担忧，令美元周五上涨，指标10年期公债收益率升至四年高位，连涨第五周，从而打压美股三大股指急挫，道琼工业指数跌近666点，录得20个月来最大单日百分比跌幅。不过，投资者不确信美元在今日后是否仍能保持升势，且预计美股牛市行情并未结束。

--美国1月就业岗位急增，薪资进一步上涨，创逾八年半以来最大同比增幅，提振了随着就业市场实现充分就业，通胀今年将加速的预期。美国劳工部周五公布，1月非农就业岗位增加20万个，12月增加16万。失业率持平在17年低位4.1%。平均时薪较前月上涨0.3%，同比增长2.9%，为2009年6月以来最大增幅，12月增幅为2.7%。亮丽的就业报告凸显经济增长势头强劲，使美联储今年以更快速度升息的可能性增加。

--达拉斯联储总裁柯普朗称，就业数据与他所持的应渐进且审慎升息的观点一致，他越发坚信今年升息三次可能是适合的。

* 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯称，今年加息三四次都是合理的，到底几次取决于经济数据。他说周五10年期美债收益率大涨是对经济成长增强的“滞后反应”。经济表现一如预期，逐步加息将降低经济过热的风险。

--周五公布的欧美重要经济数据包括：

* 密西根大学1月美国消费者信心指数终值为95.7，高于路透调查预估的95.0和初值为94.4，但低于12月终值95.9。

* 美国商务部发布的数据显示，美国12月工厂订单较上月增加1.7%，预估为增加1.5%，11月修正后为上升1.7%，前值为上升1.3%。美国12月耐久财订单确认为较前月增长2.8%，前值为增长2.9%。

* 加拿大统计局将去年就业岗位增幅上修至42.73万个，同比增速为2002年来最快的2.3%。

* 欧盟统计局公布，欧元区12月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%(路透调查预估为上升0.3%)。欧元区12月PPI较上年同期上升2.2%(路透调查预估为上升2.3%)。

--欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛称，货币政策目前正有信心有耐心地遵循着循序渐进正常化的路径发展。他表示，不应过度关注月度净资产购买这一个工具，无论我们在9月结束还是以更加循序渐进的步伐逐步撤走这些举措，并非一个“关乎存亡的”严重问题。

--欧洲央行执委科尔表示，欧洲没有准备好应对另一场经济衰退，下一个危机可能考验欧洲央行的极限，有可能将负利率进一步下调。

--英国首相特雷莎·梅表示，将与欧盟在七周后达成退欧的过渡性协议。特雷莎梅此番讲话，试图打消外界对于需要更长时间才能达成协议的担心。

--公司业绩：

* 美国制药大厂默克公布优于分析师预期的季度获利，受其免疫疗法抗癌药品Keytruda的需求增加所助。

* 日本最大银行业者--三菱日联金融集团(MUFG)公布第三季净利下降20%，归咎于利率持续低迷下的国内贷款业务疲弱。该银行称，在积极进行海外业务扩张之际，运营成本增加也打压了获利。

--中国外汇交易中心周五称，下周一(5日)起银行间外汇市场完善人民币对泰铢交易方式，从人民币对泰铢区域交易发展为人民币对泰铢直接交易，银行间即期外汇市场人民币对泰铢交易价在中国外汇交易中心公布的人民币对泰铢汇率中间价上下10%的幅度内浮动。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五急挫，对就业市场收紧冲击通胀前景的担忧，以及公债收益率大涨促使投资人仓皇出逃股市，道琼工业指数被砍掉约666点，录得20个月最大单日百分比跌幅，点数跌幅为逾九年最大。道琼工业指数收挫665.75点，或2.54%，至25,520.96点；标准普尔500指数收跌59.85点，或2.12%，至2,762.13点；纳斯达克指数收低144.92点，或1.96%，至7,240.95点。

--欧洲股市下挫，本周录得逾一年最大单周跌幅，因投资人风险意愿枯竭，且德意志银行业绩令人失望，拖累银行股大跌。泛欧STOXX 600指数收低1.4%，遭遇五连跌。本周该指数下挫3.1%，为2016年11月来周大单周跌幅。德股DAX指数周五跌幅最大，收挫1.7%，本周表现为两年最差。

汇市:

--美元兑包括日圆和欧元在内的一揽子货币上涨，此前发布的美国就业数据强劲，但晚些时候美元缩减涨幅，投资者不确信美元在今日后仍能保持升势。1955 GMT，美元指数升0.58%，报89.185，美元录得10月26日以来最佳单日表现。美元兑日圆升至1月23日以来最高，最新升0.79%，报110.25日圆。就业数据发布后，欧元兑美元下挫，日内虽缩减跌幅但仍走低，最新下跌0.46%，报1.2451美元。英镑全日跌0.95%，报1.4128美元。

债市:

--指标10年期公债收益率升至四年高位，因美国就业报告强劲， 引发对美联储可能加快升息以抑制通胀的担忧，加剧了债市的卖压。指标10年期公债收益率触及四年高位2.852%，尾盘报2.841%，当日升6.8个基点，连升第五周，为2016年底来最长升势。两年期/10年期美债收益率差扩阔至69个基点，为11月中来最大，约一个月前曾触及十年最低。

--欧元区公债收益率续升，此前发布的美国就业数据显示，美国薪资按年增幅为2009年以来最快。德国10年期公债收益率触及日高0.768%，全日升4个基点，之后在尾盘交易中回落至0.757%。美国就业数据发布后，美国和德国10年期公债收益率差略走阔，从之前的205个基点扩至207个基点，接近历史最阔水平。

油市:

--油价下跌，因美元在强劲的美国就业数据发布后急升，但石油输出国组织(OPEC)执行减产协议和全球需求不断上升，令油价守住了大部份的年初涨幅。美国原油期货收低0.35美元，报每桶65.45美元，稍早下跌超过1%。布兰特原油下跌1.07美元，或1.5%，报每桶68.58美元。布兰特原油深跌，令和美国原油价差收至8月来最窄水准。

金属市场:

--金价下跌，因美元兑欧元上涨，此前美国就业数据显示，岗位和薪资强劲增长，10年期美债收益率升至高位。1834 GMT，现货金下跌1%，报每盎司1,335.26美元。美国4月期金收跌10.60美元，或0.8%，报1,337.30美元。本周金价下跌1.1%，此前七周内有六周周线上涨。

--伦敦金属交易所(LME)期铅触及六年半高位，因中国大型矿场在冬季关闭，投资人担心供应短缺。LME指标期铅触及每吨2,685美元，为2011年7月29日来最高，后收涨0.6%，报2,680美元。三个月期铜跌1%，收报7,045美元。(完)