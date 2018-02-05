《路透早报》--2月5日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲1月整体招聘广告(00:30)

--中国1月财新服务业PMI(01:45)

--香港1月份日经PMI

--台湾1月底外汇存底(08:20)

--意大利1月Markit/ADACI服务业PMI(08:45)

--法国1月Markit服务业和综合PMI(08:50)

--德国1月Markit服务业和综合PMI终值(08:55)

--欧元区1月Markit服务业和综合PMI终值(09:00)、2月Sentix投资者信心指数(09:30)、12月零售销售(10:00)

--英国1月Markit/CIPS服务业PMI(09:30)、1月抵押贷款利率(5-8日约11:00)

--美国1月Markit服务业和综合PMI终值(14:45)、1月ISM非制造业PMI(15:00)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--瑞典央行副总裁、世界经济论坛工作组联席组长史金斯利参加国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)午餐讨论会，研究央行发行数字货币的前景(12:00)

--东南亚国家联盟(ASEAN)财经工作组会议(至2月9日)

重要企业财报：

--百时美施贵宝(必治妥施贵宝)

以下为2月2日下午5:00至2月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国1月就业岗位加速增长，薪资同比增幅创逾八年半最高

美国劳工部公布，1月非农就业岗位增加20万个，失业率持平在17年低位4.1%，平均时薪较前月上涨0.3%，在12月上涨0.4%后继续攀升。1月平均时薪同比增长2.9%，为2009年6月以来最大增幅。这提振了随着就业市场实现充分就业，通胀今年将加速的预期。亮丽的就业报告凸显经济增长势头强劲，使美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年以更快速度升息的可能性增加。

数据公布后，美元和美国公债收益率上涨，英镑挫至日低，油价和金价下跌。

--独家：朝鲜违规出口收入2亿美元，并向叙利亚和缅甸供武--联合国

根据联合国独立监测员的一份机密报告，朝鲜2017年违反联合国制裁，通过从事被禁止的大宗商品出口获得近2亿美元收入；报告还指责朝鲜向叙利亚和缅甸提供武器。路透周五看到的这份提交给联合国安全理事会的报告称，朝鲜已出口煤炭到俄罗斯、中国、韩国、马来西亚和越南等国港口，主要是利用伪造文件，将煤炭来源改为俄罗斯和中国等国而非朝鲜。朝鲜驻联合国代表团并未立即回覆置评要求。俄罗斯和中国已多次表示，他们正在实施联合国对朝鲜的制裁措施。

--旧金山联储总裁威廉姆斯：今年升息三次或四次都是合理的

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯称，薪资增长和通胀加速是经济稳健的迹象，但目前还不足以促使美联储将今年升息次数较其一直暗示的三次大幅增加。威廉姆斯说，受金融状况强劲、全球增长及特朗普政府减税举措支撑，美国经济增长加速，这或许意味着美联储今年将升息三次或四次。“目前这些可能性都是合理的选项，”他说。但他淡化了更激进升息的可能性。

另外，美联储主席叶伦在四年任期内的最后一天称，经济增长稳定、薪资加速上升以及就业市场趋紧意味着美联储可能需要一如其暗示的那样，继续逐步升息。叶伦周六将美联储主席的位置交给美国总统特朗普选定的接任者、美联储理事鲍威尔。

--美国国会未在“追梦者”问题上取得进展，政府可能再度关闭

美国国会并未在就70万“追梦者”的地位达成协议方面取得明显进展，美国总统特朗普称，到下月最后期限前也“很可能不会发生”。该协议缺乏进展是否意味着联邦政府可能再度关门还不明朗。众议院的一位资深共和党幕僚称，众议院计划周二对让联邦政府在2月8日现有融资到期后继续运行的议案进行表决。该幕僚并未就提供这一最新临时融资举措持续期的细节。

--德国执政联盟谈判周一继续进行，集中讨论医疗和就业议题

德国社会民主党(SPD)人士称，总理默克尔领导的保守党派与社民党未能在自订的周日期限前完成组成执政联盟的谈判，但取得了一些进展，周一将继续进行磋商。保守党派和社民党原本希望周日就组成执政联盟达成一致，但双方在医疗和就业政策的分歧仍未解决。自2013以来，德国都是由联合政府执政。

德国大选后的政治僵局已经持续了逾四个月，引发投资者和伙伴国家对欧盟英退立场以及欧元区改革等决策的担忧。

--美国南卡罗莱纳州发生列车相撞事故，致两人死亡逾百人受伤

美国南卡罗莱纳州一辆载有九名工作人员和136名乘客的客运列车与一货运列车相撞，造成两名客运列车工作人员死亡，另有至少116人受伤。事故发生在当地时间周日凌晨02:35(0735GMT)左右。

--中国商务部：对美国进口高粱进行反倾销、反补贴立案调查

中国商务部发布公告，决定即日起对原产于美国的进口高粱进行反倾销和反补贴立案调查，本次调查通常应在2019年2月4日前结束，特殊情况下可延长至2019年8月4日。商务部网站并刊登贸易救济调查局局长王贺军解读称，这是一起正常的贸易救济调查个案。商务部掌握的初步证据表明，美国政府对高粱提供了补贴，2013年以来，美国对中国高粱出口大幅增加，价格持续下降，对中国高粱产业造成损害。

--企业面消息：

* 独家：博通将提高对高通的收购出价，以推动后者同意谈判--消息

* 埃克森美孚和雪佛龙股价下挫，财报弱于预期令华尔街担忧

* 默克第四季获利优于预期，免疫疗法抗癌药品Keytruda大卖

* 三菱日联金融集团第三季净利大降20%，归咎贷款业务疲弱

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五急挫，对就业市场收紧冲击通胀前景的担忧，以及公债收益率大涨促使投资人仓皇出逃股市，道琼工业指数被砍掉约666点，录得20个月最大单日百分比跌幅，点数跌幅为逾九年最大。道琼工业指数收挫665.75点，或2.54%，至25,520.96点；标准普尔500指数收跌59.85点，或2.12%，至2,762.13点；纳斯达克指数收低144.92点，或1.96%，至7,240.95点。

--欧洲股市下挫，本周录得逾一年最大单周跌幅，因投资人风险意愿枯竭，且德意志银行业绩令人失望，拖累银行股大跌。泛欧STOXX 600指数收低1.4%，遭遇五连跌。该指数周线下挫3.1%，为2016年11月来最大单周跌幅。德股DAX指数周五跌幅最大，收挫1.7%，本周表现为两年最差。

汇市:

--美元兑包括日圆和欧元在内的一篮子货币上涨，此前发布的美国就业数据强劲，但晚些时候美元缩减涨幅，投资者不确信美元在今日后仍能保持升势。周五1955 GMT，美元指数升0.58%，报89.185，美元录得10月26日以来最佳单日表现。美元兑日圆升至1月23日以来最高，尾盘升0.79%，报110.25日圆。就业数据发布后，欧元兑美元下挫，日内虽缩减跌幅但仍走低，尾盘下跌0.46%，报1.2451美元。英镑全日跌0.95%，报1.4128美元。

债市:

--指标10年期公债收益率升至四年高位，因美国就业报告强劲， 引发对美联储可能加快升息以抑制通胀的担忧，加剧了债市的卖压。指标10年期公债收益率触及四年高位2.852%，尾盘报2.841%，当日升6.8个基点，连升第五周，为2016年底来最长升势。两年期/10年期美债收益率差扩阔至69个基点，为11月中来最大，约一个月前曾触及十年最低。

--欧元区公债收益率续升，此前发布的美国就业数据显示，美国薪资按年增幅为2009年以来最快。德国10年期公债收益率触及日高0.768%，全日升4个基点，之后在尾盘交易中回落至0.757%。美国就业数据发布后，美国和德国10年期公债收益率差略走阔，从之前的205个基点扩至207个基点，接近历史最阔水平。

油市:

--油价下跌，因美元在强劲的美国就业数据发布后急升，但石油输出国组织(OPEC)执行减产协议和全球需求不断上升，令油价守住了大部份的年初涨幅。美国原油期货收低0.35美元，报每桶65.45美元，稍早下跌超过1%。布兰特原油下跌1.07美元，或1.5%，报每桶68.58美元。布兰特原油深跌，令和美国原油价差收至8月来最窄水准。

金属市场:

--金价下跌，因美元兑欧元上涨，此前美国就业数据显示，岗位和薪资强劲增长，10年期美债收益率升至高位。现货金收跌约1%，报每盎司1,332.92美元。美国4月期金收跌10.60美元，或0.8%，报1,337.30美元。金价周线下跌1.1%，此前七周内有六周周线上涨。

--伦敦金属交易所(LME)期铅触及六年半高位，因中国大型矿场在冬季关闭，投资人担心供应短缺。LME指标期铅触及每吨2,685美元，为2011年7月29日来最高，后收涨0.6%，报2,681美元。LME三个月期铜跌1%，收报7,045美元。(完)