《路透早报》--2月6日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--英国1月BRC同店零售销售(00:01)

--澳洲12月零售销售(约00:30)、12月商品/服务贸易收支(约00:30)、1月AIG建筑业指数(22:30)

--德国12月工业订单(07:00)

--法国截至12月年内预算收支(07:45)

--台湾1月消费者物价指数(CPI)(08:00)

--美国12月国际贸易收支(13:30)、12月JOLTS调查职位空缺(约15:00)

--加拿大12月贸易收支(13:30)、1月Ivey采购经理人指数(PMI)(约15:00)

--新西兰第四季HLFS失业率(约21:45)

--日本1月外汇储备(23:50)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务院新闻办公室举行新闻发布会，请商务部副部长王炳南、文化部副部长杨志今、国家旅游局副局长李世宏介绍2018年春节消费市场运行保障、文化活动、假日旅游等方面情况，并答记者问(02:00)

--澳洲央行公布利率决定(03:30)

--国际清算银行(BIS)总经理Agustin Carstens和德国央行总裁魏德曼在法兰克福发表演说(09:00)

--金融研究中心和德国央行会议，会议主题为“数字时代的货币：央行扮演什么角色？”(09:00)

--英国央行金融政策委员会新任外部委员Elisabeth Stheeman接受国会财政委员会质询(10:00)

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第29届肯塔基大学年度商业与经济展望会议上就美国经济和货币政策发表讲话(13:50)

--欧洲央行就改进支付体系召开会议

--巴西央行召开货币政策委员会会议(至2月7日)

重要企业财报：

--通用汽车、华特迪士尼

以下为2月5日下午5:00至2月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行总裁警告称，欧元汇率波动可能阻碍通胀上升

欧洲央行总裁德拉吉表示，该央行愈发相信，通胀率将在经济快速增长的支持下上升，不过汇市波动可能构成阻碍。“虽然我们愈发相信，通胀率将向低于但接近2%的目标水平靠拢，但还不能宣称在这一方面取得了胜利，”德拉吉称。“近期的汇率波动带来了新的阻力，其对中期物价稳定前景的影响需要密切关注，”德拉吉在“关注”之前加上了“密切”，进一步强化了该央行最新发出的政策信息。

--中国增列禁止向朝鲜出口的物项，与大规模杀伤武器有关--商务部

中国商务部、工信部、国家原子能机构等五部门下发“增列禁止向朝鲜出口的两用物项和技术清单”的公告，称即日起，禁止向朝鲜出口该公告所公布的与大规模杀伤性武器及其运载工具相关的两用物项和技术、常规武器两用品。商务部网站刊登的公告称，该清单根据联合国安理会第2,371号决议制定，主要在“物项、材料、设备、物品和技术”、“常规武器两用品”两方面进行了细化规定。

--美国1月服务业活动触及近12年半高位，显示经济增长动能强劲

美国1月服务业活动触及近12年半高位，受新订单蓬勃增长带动，是年初经济动能强劲的最新迹象。即使在1.5万亿(兆)美元减税方案带来刺激前，经济成长就已然显示出增强迹象，从而引发了经济可能过热的担忧。减税方案上月生效，已开始在各个方面产生影响。

--博通提出1,210亿美元“最佳和最后的”价码以收购高通

芯片制造商博通提出1,210亿美元“最佳也是最后的价码”欲收购同业高通，以此向后者施加更大压力让其坐到谈判桌前。若交易达成，将是科技行业迄今规模最大的并购案。随着苹果和三星电子等智能手机厂商利用其市场主导地位在谈判中压低芯片价格，无线通信科技设备行业也掀起一股整合热潮，此次并购大战就是其中的关键一役。高通回应称，公司董事会将讨论最新的出价，在那之前不会进一步置评。

--比特币跌势难止，周一跌破7,000美元关口至近三个月低点

比特币下挫逾15%，至近三个月低点，全球监管机构取缔、英国和美国的银行业者禁止使用信用卡购买比特币等令市场担忧重重。在卢森堡Bitstamp交易所，比特币在纽约时段午后交易中低见6,853.53美元。这意味着已经自12月触及的近20,000美元的高点下跌超过一半。过去八个交易日中，比特币有六个交易日下挫。比特币去年飙升逾1,300%，2018年迄今为止价格几乎腰斩。

据行业追踪网站Coinmarketcap.com，其他数字加密货币周一也呈现两位数的跌幅。

--中国外管局：严打以创新为名外汇违法犯罪，形成深度打击态势

中国国家外汇管理局与公安部联合召开打击外汇违法犯罪活动工作总结部署会议指出，今年紧盯市场动向，在支持金融创新的同时，严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为，及时捕捉和处置风险苗头。刊登在外管局网站的新闻稿指出，要循线追踪非法资金交易的上下游犯罪，深挖细查犯罪网络，形成深度打击态势。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一暴跌，盘中大起大落，道琼工业指数一度大泻1,600点至日内低位，创下史上最大盘中点数跌幅，因投资者纠结于公债收益率上涨和通胀可能攀升。指标标准普尔500指数和道琼工业指数均录得2011年8月来最大单日百分比跌幅，因期待已久的从纪录高位回落的跌势加剧。周一骤跌后，标普500指数抹去2018年涨幅，现较2017年收盘下跌0.9%。

道琼工业指数收挫1,175.21点，或4.6%，至24,345.75点；标准普尔500指数收跌113.19点，或4.10%，至2,648.94点；纳斯达克指数收低273.42点，或3.78%，至6,967.53点。

--欧股遭到大举抛售，因通胀预期不断上升和公债收益率上涨，打压股市。欧洲STOXX 600指数下跌1.6%，收位触及2017年11月中来最低水准，连续第六日下跌。所有板块周一全军覆没，但公债收益率上升，令高股息类股受到的冲击尤其大。英股富时指数收低1.46%，德股DAX指数下跌0.76%，法股CAC-40指数收跌1.48%。

汇市:

--美元兑一篮子货币上涨，因美债在股市遭抛售带来避险需求推动下上涨。但分析师警告称，美元未来上涨空间有限，因其它经济体的增长速度看似势将快于美国。美联储和其它央行可能缩减刺激政策的市场臆测可能会限制美元的反弹幅度。美元指数涨0.33%，报89.488。欧元下跌0.39%，至1.2412美元，略低于电子交易系统中三年高位的1.2538美元。

债市:

--美国公债收益率从四年高位回落，此前股市被急速抛售，引发对低风险公债的买需。指标10年期公债收益率在隔夜交易时段上升至2014年1月来最高的2.885%，后回落至最低2.707%，因股市抛售加速，尾盘报2.766%。近期公债遭到大举抛售，令10年期公债收益率从上周一触及的低位2.654%急升，在看到企稳迹象之前，很多投资者不愿入市买入。

--德国长期公债收益率从约两年高位回落，因债市投资者在通胀回升忧虑带动的抛售潮后稍作喘息。美国和德国10年期公债收益率周一欧洲交易时段盘初触及多年新高，但在缺乏新的刺激因素作用下，动能暂竭，公债收益率回落。另外，欧洲央行总裁德拉吉在讲话中警告称，外汇市场波动可能给通胀带来障碍，他的讲话可能也令收益率下跌。德国10年期公债收益率下跌2个基点，至0.74%，离开了早盘触及的近两年半高位0.774%。德国30年期公债收益率持平，稍早触及两年高点1.429%。

油市:

--油价下跌，因美国原油产量上升，实货市场疲软且近期美元升值，加剧了股市和商品市场的下行压力。布兰特原油收低0.96美元或1.4%，报每桶67.62美元，盘中曾触及66.98美元低位。美国原油收跌1.30美元或1.99%，报每桶64.15美元。

金属市场:

--金价持稳，因股市下滑扶助贵金属收复部分失地，上一交易日录得两个月来的最大单日跌幅。现货金收报1,339.21美元，仍远低于1月底触及的17个月高位1,366.07美元。美国4月期金收跌0.8美元，或0.1%，报1,336.50美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜触及三周高位，因美元升势暂歇，且供需状况看来保持相对紧张。期镍在上周五录得两个月最大单日跌幅后周一大幅反弹。三个月期铜收高1.8%，报每吨7,169美元，稍早触及1月中来最高的7,220美元。期镍收高2.4%，报每吨13,745美元，上周五重挫了4%。(完)