《路透早报》--2月7日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本1月外汇储备(6日23:50)、12月加班工资(00:00)

--德国12月工业生产(07:00)

--法国12月经常帐(07:45)、12月贸易收支(07:45)

--中国1月末外汇储备(08:00)

--台湾1月进出口数据(08:00)

--香港1月底外汇储备资产

--英国1月Halifax房价指数(约08:30)

--意大利12月零售销售(约09:00)

--美国一周抵押贷款市场指数(12:00)、12月消费者信贷(20:00)

--加拿大12月建筑许可(13:30)

--日本1月银行放款(23:50)、一周资本流动数据(23:50)、12月经常帐收支(约23:50)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务院新闻办公室举行新闻发布会，交通运输部部长李小鹏、副部长刘小明介绍“四好农村路”建设和交通运输供给侧结构性改革有关情况，并答记者问(0200)

--荷兰王国国王威廉—亚历山大将于7日至8日对中国进行工作访问

--瑞典央行常务理事会会议(0800)

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊和欧洲央行执委劳滕施莱格举行新闻发布会(0900)

--欧洲央行管理委员会会议，无利率决定

--印度央行召开货币政策委员会会议(0900)

--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗于法兰克福出席货币及金融稳定机构(IMFS)一项餐会的问答环节(1100)

--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在法兰克福的一个商业论坛发表演说(1100)

--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加一项活动的小组讨论，活动由欧美商会和汤森路透组织，主题为“银行业文化：仍有改善空间吗？”(1330)

--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表演说(1615)

--巴西央行召开货币政策委员会会议(1700)

--新西兰央行发布利率和货币政策声明(2000)

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在一个商界领袖午餐会上就经济发表演说(2220)

重要企业财报：

--二十一世纪福克斯

以下为2月6日下午5:00至2月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国12月贸易逆差攀升至九年高位，因进口急增

美国12月贸易逆差增幅超预期，至2008年以来最高水平，因内需强劲推动进口激增至纪录高位，可能给正在重商多项贸易协定的特朗普政府施压。商务部报告称，进口急增推动贸易逆差扩阔。这也表明，3%的经济增长目标可能难以实现。1月开始生效的1.5万亿美元减税计划可能进一步提振进口。

美国12月贸易逆差扩阔5.3%，至531亿美元，为2008年10月来最高。接受路透调查的分析师预计，12月贸易逆差扩阔至520亿美元。贸易逆差扩大的部分原因是商品价格上涨。2017年贸易逆差急增12.1%，至5,660亿美元，为2008年以来最高。政治敏感度很高的美中贸易逆差去年急增8.1%，至创纪录的3,752亿美元。

--美国预算协议接近达成，但特朗普坚持调整移民法不惜政府停摆

美国总统特朗普表示，如果不调整移民法，他将“乐意”看到政府再次停摆。目前国会中的共和党和民主党人正在爲达成预算协议而努力，以避免联邦机构在本周关闭。国会议员们接近达成的两党预算协议，可消除数月内的预算不确定性。但特朗普坚持认为支出方案必须包括对移民法的调整，这可能会破坏预算协议磋商。正是在移民问题上的争执，导致美国政府在上月曾停摆三天。

“如果我们不把这件事处理好，那我乐意看到(政府)关闭，”特朗普在白宫称。白宫稍后澄清说，并不期望在预算协议中列入有关移民的细节。

--台湾周二夜间地震至少造成两人遇难和几栋大楼倒塌--行政院长

美国地质调查局(USGS)称，台湾花莲县近海周二晚间发生6.4级地震，造成至少两人死亡并导致多栋大楼倒塌或倾斜。该地区此后发生数次余震，但未发布海啸警报。台湾行政院院长赖清德在一个紧急政府会议上表示，地震中两人不幸罹难，114人不同程度受伤。

台湾中央气象局表示，台北市最大震度三级。花莲县花莲市震度最大达到七级。

--中国要求美国对向太阳能面板征收高额关税作出补偿--WTO文件

中国提交给世界贸易组织(WTO)的文件显示，该国已向美国提出要求，就美国对进口太阳能面板和洗衣机征收高额关税的补偿事宜进行磋商。中国表示，将扞卫自己作为主要出口国要求补偿的权利，且表示，中国认为美国的措施违反了多项WTO规则。之前，台湾和韩国也采取了类似的行动。

--中国外管局：维护外汇市场稳定，稳妥有序推进资本项目可兑换

中国国家外汇管理局称，今年将维护外汇市场稳定，防范跨境资金流动风险，稳妥有序推进资本项目可兑换，支持有能力、有条件的企业开展对外投资；并丰富交易工具，扩大参与主体，建立健全开放的、有竞争力的外汇市场。

--企业业绩：

* 通用汽车第四季因非现金费用而亏损，但优于预期

* 迪士尼季度获利优于预期，受惠于主题乐园业务表现强劲

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二强劲反弹，盘中大起大落。周一标普500指数和道指创下逾六年来最大单日跌幅，终止了美股连创新高的涨势。道琼工业指数大幅收高567.02点，或2.33%，至24,912.77点；标准普尔500指数收涨46.20点，或1.74%，至2,695.14点；纳斯达克指数收升148.36点，或2.13%，至7,115.88点。

--欧洲股市触及2017年8月来最低水准，因投资者愈发担心通胀和公债收益率上升，导致全球股市抛售加剧，市场波动性急升。所有类股均收低，拖累STOXX 600指数连跌第七日，盘中下跌最多3.2%，而欧元区STOXX波动性指数飙升60%，创下史上最大单日百分比涨幅。英股富时指数收跌2.64%，德股DAX指数收低2.32%，法股CAC-40指数收挫2.35%。

汇市:

--美元指数逆转走势，抹去盘中稍早录得的大部分涨幅，因美股在震荡交投中脱离低位。美元指数稍早升至逾一周最高水平，此前两日曾连续上涨。日圆和瑞郎等传统避险货币兑美元缩减部份跌幅，因股市离开低点。美元兑日圆升0.24%，至109.35日圆，兑瑞郎升0.5%，至0.9361瑞郎。

债市:

--美国公债价格上涨，因股市走势反复，促使部分投资者买入较低风险公债，但在长达一周的跌势将公债收益率推升至四年高位后，投资者仍心有余悸。指标10年期美国公债收益率在周一隔夜市场急升至2014年1月来最高2.885%，之后回落，在纽约周一下午股市抛售加速时跌至2.707%的低位。美国10年期公债价格周二尾盘上升11/32，收益率报2.755%，在1月29日触及2.654%的低位后反弹。

--欧元区公债收益率大跌，德国10年期公债收益率势将创两个月最大单日跌幅，因全球股市的卖压使得投资者纷纷进入债市避险。欧元区公债收益率普跌5-6个基点，之前的几个交易日曾一度达到数年高位。德国指标10年期公债收益率一度跌至0.671%，日内跌幅为7基点，势将收在0.69%，该收益率周一曾触及逾两年高位0.774%。

油市:

--油价连续第三日下跌，因美元在美股和其它股市遭抛售后升至逾一周最高水平。全球股市暴跌令市值蒸发4万亿美元。布兰特原油收跌0.76美元，或1.12%，结算价报每桶66.86美元，盘中低见1月2日以来最低的66.53美元。美国原油下跌0.76美元，或1.18%，结算价报每桶63.39美元，为1月22日以来最低。

金属市场:

--金价下挫1%至两周半低点，因投资人聚焦美国加息预期，尽管美股在昨日暴跌后，今日仍大幅波动。现货金收跌逾1%，报每盎司1,324.93美元，回吐周一0.5%的升幅，盘中现货金一度触及1月18日来最低的1,325.61美元。美国4月期金收跌7美元，或0.5%，报1,329.50美元。

--伦敦金属交易所(LME)工业金属价格下挫，因全球股市连续第四日下挫，促使投资人削减较高风险资产仓位，且美元走强。指标LME三个月期铜收低1.3%，报每吨7,076美元，仍接近12月所创的四年高位7,312.50美元。三个月期镍收低2.6%，报每吨13,385美元，从1月29日触及的两年半峰值14,040美元回落。(完)