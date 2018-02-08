《路透早报》--2月8日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本1月银行放款(7日23:50)、一周资本流动数据(7日23:50)、12月经常帐收支(7日约23:50)

--英国1月RICS房价差值(00:01)

--中国海关公布1月份贸易数据

--日本1月经济观察者调查服务业景气判断指数(约05:00)

--德国12月贸易收支(07:00)

--加拿大1月房屋开工年率(约13:15)、12月新屋价格(13:30)

--美国2月3日当周初请失业金人数(13:30)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行审议委员铃木人司在和歌山县发表演说(01:30)

--中国商务部召开例行发布会(02:00)

--堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在威奇托独立商业协会就经济前景发表演说(02:00)

--菲律宾央行召开货币政策会议(08:00)

--瑞典金融监管局(FSA)局长Erik Thedeen在斯德哥尔摩的一个会议讲话(08:30)

--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗就“欧洲背景下的货币政策问题”发表讲话(09:50)

--欧洲央行执委莫尔许在伦敦发表演说，演说聚焦于央行、数字货币、民间加密货币的发展、以及分布式账本技术的潜在应用(10:00)

--英国央行宣布利率决定，发布会议记录及通胀报告(12:00)

--欧洲央行首席经济学家普雷特、德国央行总裁魏德曼、欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛、达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗将在一场会议中发表演讲

--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西访问雅典，与希腊总理齐普拉斯和财长察卡洛托斯召开会议，商讨希腊救助项目的最新进展和接下来的举措(至2月9日)

--费城联邦储备银行总裁哈克在全美高校经营管理者协会(NACUBO)2018年捐赠和债务管理论坛发表演说(13:00)

--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加一个集体会议，讨论货币政策、银行监管及其它问题(14:00)

--加拿大央行高级副总裁威尔金斯发表演说(18:00)

--澳洲央行总裁洛威参加在悉尼的A50澳洲经济论坛晚宴(21:00)

重要企业财报：

--百胜集团、新闻集团、英伟达、美国国际集团(AIG)

以下为2月7日下午5:00至2月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国两党国会领袖达成两年期预算协议，若获准将扩大赤字

美国国会两党领袖罕见地放下分歧，达成一份为期两年的预算协议，将政府支出增加近3,000亿美元，希望藉此平息华府内有关财政政策的争吵；但此举也将扩大联邦赤字。参众两院的共和党与民主党领袖宣布达成了这份协议。该协议将提高国防拨款和一些国内支出的上限，并将推迟对联邦举债上限的审议。新预算计划还需要在共和党掌控的参众两院过关，然后才能呈送总统签署成为法律。

--德国总理默克尔所在保守派为组阁做出巨大让步，社民党人将出任财长

德国总理默克尔表示，她所在的保守党派向社会民主党(SPD)做出痛苦让步，以确保达成组阁协议，结束持续数月的政治僵局。社会民主党人士将取代朔伊布勒出任财政部长，预示德国对欧元区政策的立场可能发生转变。朔伊布勒已经担任八年财长，他严格关注财政纪律。交出财长职务意味着保守派爲与社民党组建新的“大联盟”政府、保证默克尔的第四任总理任期付出巨大代价。

--美国副总统彭斯称很快将宣布制裁朝鲜新措施

美国副总统彭斯称，美国政府很快将宣布对朝鲜(北韩)的严格制裁新措施，以驱使朝鲜放弃核武和导弹项目，他并称朝鲜是全世界“最残暴最专横的政权”。彭斯在东京表示，美国及包括日本在内的盟国将持续施加最大压力，直到朝鲜采取措施走向“彻底、可证实的、及不可逆转的无核化”。“为了达到这个目的，我今天宣布，美国将很快出台历来对朝鲜最严厉最强力的一轮经济制裁措施。我们将持续孤立朝鲜，直到朝鲜彻底放弃核及弹道导弹项目，”彭斯与日本首相安倍晋三会晤后说道。

--美国达拉斯联储总裁称薪资上扬或许不会推升物价，旧金山联储总裁称应坚持逐步升息计划

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在法兰克福表示，美国薪资压力上升并不一定会导致通胀加速上扬。他的谈话与市场普遍看法相反，市场认为美国薪资增幅创下近九年来最高将会推升通胀，进而为美国联邦储备委员会(美联储/FED)进一步紧缩政策铺路。对美联储升息预期，被视为是本周稍早市场崩跌的成因。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，考虑到良好的金融环境、全球经济成长以及特朗普政府的减税计划造就的“稳健的”美国经济，美联储应坚持循序渐进升息的计划。

另外，芝加哥联储总裁埃文斯称年中前没必要加息，若通胀加速攀升支持今年升息三到四次。

--欧洲央行管委诺沃特尼称美国故意压低美元

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼发表评论称，美国财政部故意压低美元。“美国财政部故意施压美元，希望使美元保持在低位，”诺沃特尼在2月1日接受维也纳日报(Wiener Zeitung)专访时表示。他补充称，欧盟应加强团结来制衡美国特朗普政府，但欧盟在多个领域都存在分歧，原因包括英国计划退欧等。

--新西兰维持利率在1.75%不变，巴西央行将指标利率调降至纪录低点

新西兰央行一如预期维持指标利率在纪录低位1.75%不变，并称经济成长预计将增强，因宽松政策，以及贸易条件、政府支出和人口增长均保持在较高水平。新西兰央行表示，较长期通胀预期仍牢牢锚定在2%左右。声明发布后，新西兰元兑美元从0.7262美元跌至一个月低点0.7209美元。

巴西央行将利率降至纪录低点，并暗示随着经济加速复苏，本轮十年来幅度最大的政策宽松周期已经结束。巴西央行货币政策委员会将指标Selic利率下调25个基点至6.75%，该央行自2016年10月以来已累计降息750个基点。

--中国1月末外储连12个月回升，未来跨境资本流动和外汇供求更平衡

中国人民银行发布数据显示，今年1月末中国外汇储备规模环比续升0.7%，至31,615亿美元，为连续第12个月出现回升。外管局有关负责人称，在国内国际经济金融形势的共同作用下，中国外汇储备规模将保持总体稳定。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三先涨后跌丧失动能，显示出投资者对近期市场回落心有余悸，且担心将余波荡漾，盘中交投震荡，标普500指数午盘多数时间保持上涨，但最终收低。道琼工业指数收跌19.42点，或0.08%，至24,893.35点；标准普尔500指数小跌13.48点，或0.5%，至2,681.66点；纳斯达克指数回落63.90点，或0.9%，至7,051.98点。

--欧洲股市大幅反弹，结束七日连跌，因投资人趁美股回升和波动性降低之机，将焦点又放回到一些令人鼓舞的企业业绩。欧股所有板块全线走强，扶助泛欧STOXX 600指数收高2.1%。不过，在全球股市暴跌后，今年迄今泛欧STOXX 600指数仍跌逾2%。欧股波动性指数回落近30%，至21.4，周二曾创下历来最大升幅。但交易商表示，不排除市场出现进一步动荡的可能性，波动性仍高。

英股富时指数收高1.93%，德股DAX指数上扬1.6%，法股CAC-40指数收涨1.82%。

汇市:

--美元上升，兑一篮子货币创下逾三个月来最大单日涨幅，尽管美股在周一暴跌后回稳，限制了美元的避险魅力。美元上涨很大程度上是由于欧元下跌，此前有报导称，德国社民党党魁舒尔茨不会出任德国财长。在欧洲央行管委诺沃特尼讲话后，欧元跌势加剧。诺沃特尼接受报章访问时表示，美国故意压制美元。

美元指数的涨势延续至第四日，尾盘上涨0.80%至90.298。欧元下跌0.82%至1.2274美元，而澳元和新西兰元分别下跌1.02%和1.59%。美元兑日圆纽约尾盘微升0.02%，报109.57日圆。

债市:

--美国公债价格下滑，此前美国财政部标售10年期新债，需求疲弱，且美国参议院达成预算协议，提振了经济成长将增强的预期。指标10年期公债价格尾盘跌17/32，收益率2.830%，周二尾盘报2.766%。下周投资人将仔细研读消费者物价和零售销售数据，以寻找物价压力上升的进一步线索。

--南欧国家公债收益率骤降，延续近期跑赢区内其它公债的势头，因报导称，支持欧洲和支持支出的德国社会民主党(SPD)将在联合政府中执掌财政部。德债收益率跳涨4个基点，至0.67%。二线欧债收益率下跌4-8个基点。意大利/德国10年期公债利差缩窄至119个基点，为2016年9月来最窄。西班牙/德国10年期公债利差缩窄至八年最低的约65个基点，而葡萄牙10年期公债收益率下降7个基点，最低至2.055%，为五周来最大单日跌幅。

油市:

--油价跌至一个月低位，之前数据显示，美国原油库存增加，原油产量创纪录新高，引发投资者担忧，若市场抛售继续，可能导致持有大量多头头寸的投机客面临风险。美国原油期货收跌1.60美元，或2.5%，报每桶61.79美元，盘中触及1月5日以来最低61.33美元。成交放量，有逾95.7万口近月合约易手，远高于63.4万口的过去200日日均成交量。布兰特原油期货收跌1.35美元，或2%，报每桶65.51美元。

金属市场:

--黄金下滑，因美元上涨和全球股市从两个月低位回升，但投资者认为尽管预计美国将会加息，但美元熊市行情犹在，这支撑黄金价格。铂金价格短暂高于钯金，为10月以来首次。现货金收跌0.5%，报每盎司1,318.11美元，稍早触及1月10日来最低1,311.66美元。美国4月期金收低14.90美元，或1.1%，报1,314.60美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜下挫约3%，其他基本金属也转跌，因股市恢复本周震荡交投，且投资人担心铜的基本面无法支撑目前的价格水准。指标LME三个月期铜收低2.8%，报每吨6,880美元，延续周二下挫1.3%的跌势。期铅领跌，重挫4.4%，收报每吨2,508美元，因在铅价上周末升至六年半高位后，部分投资人获利了结。(完)