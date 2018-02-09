《路透早报》--2月9日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲12月自住及投资房屋融资(0030)

--中国1月居民消费价格指数(CPI)及工业生产者价格指数(PPI)(0130)

--瑞士1月失业率(0645)

--法国12月工业生产(0745)

--意大利12月工业生产(0900)

--英国12月工业生产、制造业产出、贸易收支(0930)

--加拿大1月失业率(1330)

--美国12月趸售库存和销售(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行发布货币政策声明(0030)

--俄罗斯央行宣布利率决定(1030)

--瑞典央行管理委员会会议(1200)

--英国央行副总裁康利夫在FIA SIFMA AMG资产管理衍生品论坛发表演讲(1645)

以下为2月8日下午5:00至2月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国初请失业金人数降至近45年低位，提振薪资加速增长预期

美国上周初请失业金人数意外下降，触及近45年最低水平，因就业市场供应进一步收紧；这项数据提振今年薪资增长加速的预期。截至2月3日当周，初请失业金人数减少9,000人，经季节性调整后为22.1万。初请失业金人数连续第二周减少，意味着就业增长动能强劲，可能推动失业率进一步回落。

美国公债价格回落，10年期公债收益率攀升至近四年高位，因就业数据强劲，且英国央行称或需提前开始升息。美元兑一篮子货币基本持平，美国股市下挫。

--英国央行未来升息可能性增加，因全球经济向好

英国央行决策者周四以9:0一致投票通过维持利率在0.5%不变，一如路透调查预期，好让他们有时间来评估英国经济如何因应退欧方式。英国央行称，和其三个月前的看法相比，利率可能需要提早调升，且上调幅度要更多一点。但英国央行总裁卡尼及其同僚表示，他们认为越来越有必要控制住通胀。

央行决议出炉后，英镑兑美元跳涨逾0.01美元，但随后回吐多数涨幅。英国公债价格下跌，两年期公债收益率升至2015年底以来高位。

--纽约联储总裁杜德利暗示只要经济仍强劲，就支持3月升息

纽约联储总裁杜德利周四表示，只要美国经济继续以高于趋势水准的速度增长，他就支持美联储在3月会议上升息。杜德利淡化了近期股市大跌对美国经济前景的影响，称与过去几年的股市上涨相比，迄今为止的下跌“微不足道”。杜德利称，今年加息三次的预期似乎仍然“十分合理”，但加息次数有可能会更多。

此外，达拉斯联储总裁柯普朗指出，美联储应持续审慎缓步撤走宽松政策，并称近期市场剧烈震荡事件本身并不足以让他改变对今年升息三次的预估。他称，美国经济成长可能在今年触顶，未来两年可能会放缓。

--欧洲央行管委魏德曼称，欧元升值及股市下挫不构成大幅延长购债理由

德国央行总裁魏德曼表示，欧元走强及近日股市大跌，无法为大幅延长欧洲央行购债措施提供合理论据。“有利的经济前景提高了薪资增长及国内物价压力将逐步上升等预期的可信度，朝欧洲央行管理委员会物价稳定的定义迈进，”魏德曼说道，“如果按照当前预期的速度扩张，看来就没有必要让净购债大幅超过原先宣布的额度。”他的这番话排除了大规模增购的可能性，可能暗示其仍可接受略微延长购债以缓步缩减购债计划，而非一步彻底结束购债。

--中方强烈不满欧盟对中国耐腐蚀钢反倾销终裁，愿加强沟通

针对2月8日欧委会就对华耐腐蚀钢反倾销案做出终裁裁决，对中国企业征收17.2%-27.9%的反倾销税一案，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军周四表示，中方对此表示强烈不满。中方愿意加强与欧方的交流和沟通，妥善解决当前钢铁产业面临的问题。王贺军称，本案调查中欧方仍然采用“替代国”方法，以巴西企业的数据来替代中国企业的价格和成本数据，人为抬高了倾销幅度。

此外，美国铝箔生产商在美国国际贸易委员会(ITC)的听证会上称，来自中国竞争者的低价进口“摧毁”了该行业，要求征收反倾销和反补贴关税。中国业者及其部分客户则认为，美国生产商无法生产用于食品和医药产品包装的最薄规格的铝箔。

--高通拒绝博通修改后的出价，但提议可协商以找到解决办法

美国半导体厂商高通周四拒绝了同业博通(Broadcom)修改后的1,210亿美元收购报价，但提议与博通会面，看能否找到办法解决其所称的报价“估值与确定性严重不足”的问题。高通表示，博通最新的每股82美元出价“严重低估了”高通，也缺乏该公司需要的坚实的监管承诺，因为该交易中蕴含着很大的反垄断风险。

--主要企业财报：

* 新闻集团第二季业绩优于预期，归功于在线房地产业务增长

* 百胜集团第四季同店销售低于预期，必胜客连锁店需求疲弱

* 推特第四季转亏为盈优于预估，收盘涨逾12%

* 英伟达第四季营收激增34%，盘后大涨11%

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四再度狂泻，盘中大幅震荡，波动性仍居高不下，投资者看不到市场的底部究竟在哪里。指标标普500指数和道指确认进入修正区域，均较1月26日触及的纪录高位下跌超过10%。

道琼工业指数狂泻1,032.89点，或4.15%，收报23,860.46点；标准普尔500指数急跌100.66点，或3.75%，至2,581.00点；纳斯达克指数重挫274.83点，或3.9%，至6,777.16点。

--欧洲股市收低，市场波动性强劲回升，全球股市本周初遭抛售后出现的昙花一现的反弹行情告终。欧洲VSTOXX波动率指数跳升至32，此为英国退欧公投以来最高水准，所有欧洲股市今日大幅收低。

欧洲STOXX 600指数收跌1.8%，法股CAC 40指数收跌2%，德股DAX指数下挫2.6%，英股富时指数下滑1.5%。

汇市:

--美元兑一篮子货币变动不大，盘中走势反复，从两周高位回落。因股市和债市恢复震荡走势，投资人减少对美元的空头押注，带动美元一度上涨。美元失去上升动能，巩固了美元处于熊市的观点。

美元指数尾盘小涨至90.292，自上周五以来升了1.2%，势将创10月底来最大周线升幅。欧元兑美元跌0.1%，报1.2248美元，稍早一度挫至两周低点。美元兑瑞郎和日圆分别下挫0.8%和0.6%。

债市:

--美国公债收益率在震荡交投中上涨，因股市缩减部分跌幅，且此前英国央行表示，可能需要更快加息，令投资人对全球央行缩减刺激政策的预期升温。

指标10年期公债收益率盘中高见2.884%，略低于周一触及的四年高位2.885%。10年期美债尾盘跌6/32，收益率报2.853%。

--欧元区政府公债收益率刷新数年高位，因美国预算协议及德国组阁协议，显见两国支出将升高。德国10年期公债收益率触及2015年9月来最高的0.808%。多数欧元区10年期公债收益率午后普遍上涨3-7个基点。意大利、西班牙和葡萄牙公债今日表现略逊区内其它公债，收益率升4-7个基点。

油市:

--油价降至七周最低水准，因伊朗宣布计划增产和美国原油产量触及纪录高位，投资者担心全球供应不断上升。布兰特原油期货下跌0.70美元，或1.1%，结算报每桶64.81美元，为12月20日来最低结算价。美国原油期货下跌0.64美元，或1%，结算报每桶61.15美元，为1月2日来最低结算价。

金属市场:

--黄金价格持平，对美国公债收益率和全球利率不断上升的担忧，拖累金价在早盘下滑；但当黄金触及约1,312美元的技术支撑水准时，买家进场，提振金价回升。

现货金收盘持平为1,318.88美元，在盘中触及1月2日来最低1,306.81美元后反弹。美国4月期金收涨4.40美元，或0.3%，报1,319美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜延续跌势，触及近八周最低，此前库存再度大增凸显市场目前供应充足。指标LME三个月期铜收低0.5%，报每吨6,845美元，盘中触及12月15日来最低的6,809美元，延续昨日下挫2.8%的大跌走势。LME期锌升1.2%，收报每吨3,422美元，受供应持续紧张支撑。(完)